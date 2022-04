Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Corona am Broadway - «Macbeth»-Regisseur springt als Schauspieler ein

NEW YORK/LOS ANGELES: Wegen einer Coronavirus-Infektion des britischen Schauspielers Daniel Craig (54) musste das neue Broadway-Stück «Macbeth» bereits Anfang April pausieren. Um weitere Ausfälle zu verhindern ist jetzt der Regisseur des Stückes, Sam Gold, für einen weiteren erkrankten Schauspieler eingesprungen. Alle Ersatzdarsteller seien schon im Einsatz gewesen, daher habe Gold die Rolle des Edelmannes Lennox gespielt, teilten die Veranstalter am Freitag (Ortszeit) auf Twitter mit. Das «außergewöhnliche Team» habe alles daran gesetzt, die Show am Laufen zu halten.

Anfang April, kurz nach Beginn der ersten Aufführungen, hatten die Produzenten wegen der Corona-Infektion von Craig und anderer Darsteller mehrere Shows absagen müssen. Am 12. April kehrten «Macbeth»-Darsteller Craig und seine Kollegin Ruth Negga wieder auf die New Yorker Bühne zurück. Das Stück soll bis Anfang Juli laufen.

Positive Corona-Tests haben in den vergangenen Wochen zu zahlreichen Absagen an New Yorker Bühnen geführt. Die Promi-Eheleute Sarah Jessica Parker und Matthew Broderick fielen zeitweise für die Vorstellung des Broadway-Stücks «Plaza Suite» aus. Sänger und Komponist Barry Manilow verpasste vor wenigen Tagen die Premiere seines neuen Musicals «Harmony: A New Musical».