Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

BERLIN: Ex-Kulturstaatsminister Julian Nida-Rümelin hat sich dagegen ausgesprochen, wegen des Angriffs auf die Ukraine russischen Künstler ihre Engagements zu entziehen. Es dürfe in Deutschland keine «Gesinnungsprüfungen» von Künstlern und Wissenschaftlern geben, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Ethikrats der «Welt am Sonntag». Es sei auch falsch, ein Bekenntnis gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu fordern, so der Philosophie-Professor mit Blick auf den Fall des Dirigenten Waleri Gergijew. «Wohin das führen kann, sehen wir doch an der Geschichte der USA mit der McCarthy-Ära, als Künstler gecancelt und politisch verfolgt wurden, wenn sie sich nicht öffentlich vor der McCarthy-Kommission vom Kommunismus distanziert haben», sagte Nida-Rümelin. Man lege damit die Axt an die Grundwerte einer freiheitlichen Demokratie. Die McCarthy-Ära bezeichnet eine nach dem Senator Joseph McCarthy benannten Kampagne in den USA gegen vermeintlich kommunistische Umtriebe in den 1950er Jahren.

Komiker Ceylan und Mittermeier finden Comedy in Krisenzeiten wichtig

BAD VILBEL: Bülent Ceylan (46) und Michael Mittermeier (55) finden Comedy auch in Krisenzeiten wichtig. Ceylan sagte, er sei zunächst unentschlossen gewesen, wie Comedy angesichts des Kriegs in der Ukraine wirke. «Ich habe mir da echt Gedanken drüber gemacht», meinte er in der aktuellen Podcast-Folge von «Bülents kronke Welt der Musik» im Hit Radio FFH. «Ich glaube, es ist wichtig, die Menschen mal für zwei bis drei Stunden abzulenken.» Ähnlich sah es Mittermeier: «Wenn jemand sagt: Du, mir ist überhaupt nicht nach Lachen, das ist ok.» Er betonte aber auch: «Es gibt ganz, ganz viele - und die Erfahrung habe ich gemacht - die sagen: «Hey, es tut mir so gut».»

Alec Baldwin weist nach Tod von Kamerafrau Verantwortung von sich

NEW YORK: Nach dem Tod einer Kamerafrau am Set seines Films hat Schauspieler Alec Baldwin über seinen Anwalt die Schuld von sich gewiesen. Der Tod von Halyna Hutchins sei eine «entsetzliche Tragödie», aber er sei nicht verantwortlich für den fatalen Unfall, heißt es in einem Schreiben von Anwalt Luke Nikas, aus dem die «New York Times» und «Deadline» zitierten. In dem Schreiben führt Baldwins Anwalt aus, dass es beim Dreh andere Experten für die Sicherheit von Requisiten gebe. «Ein Schauspieler kann nicht entscheiden, dass eine Waffe sicher ist», heißt es in dem am Freitag (Ortszeit) veröffentlichtem Schreiben. «Das fällt unter die Verantwortung anderer Menschen am Set.» Bei dem Vorfall auf der Filmranch des Westerns «Rust» waren Chef-Kamerafrau Hutchins (42) tödlich verletzt und Regisseur Joel Souza an der Schulter getroffen worden. Baldwin, der als Hauptdarsteller und Produzent bei dem Film mitwirkt, hatte die Waffe bei der Probe für eine Szene bedient.

Fürstin Charlène nach Klinikaufenthalt zurück in Monaco

MONACO: Fürstin Charlène von Monaco ist nach etwa vier Monaten medizinischer Behandlung in den Stadtstaat zurückgekehrt. Ihre Erholung werde sie nun in Monaco an der Seite ihres Mannes Fürst Albert II. und ihrer Kinder fortführen, teilte der Fürstenpalast am Samstag mit. Bei der Rückkehr sei Charlène fröhlich mit ihrer Familie wiedervereint worden. In den kommenden Wochen solle die Fürstin sich vollständig erholen, bevor sie schrittweise wieder ihre offiziellen Aufgaben übernehme. Anfang November war die 44-jährige Fürstin nach Monaten in ihrer Heimat in Südafrika nach Monaco zurückgekehrt. Kurz darauf kam sie zur Behandlung in eine Klinik außerhalb des Fürstentums. Als Grund hatte der Fürstenpalast einen Zustand allgemeiner Erschöpfung genannt. Albert II. sagte in einem Interview, sie leide unter physischer und emotionaler Erschöpfung.

Dänen sammeln mit Ukraine-Spendenkonzert über 20 Millionen Euro ein

KOPENHAGEN: Auf einem Spendenkonzert zur Unterstützung der Opfer des Ukraine-Kriegs sind in Dänemark umgerechnet über 20 Millionen Euro zusammengekommen. Zum Ende des Konzerts auf dem Kopenhagener Rathausplatz waren am späten Samstagabend Spenden in Höhe von rund 165 Millionen dänischen Kronen zusammengekommen - das sind umgerechnet rund 22,2 Millionen Euro. Das berichteten die beiden Sender DR und TV2, die die Veranstaltung unter dem Motto «Sammen for Ukraine» (Gemeinsam für die Ukraine) zusammen mit mehreren Hilfsorganisationen auf die Beine gestellt hatten.

Da weiter gespendet werden kann, dürfte der Betrag in den kommenden Tagen weiter steigen. Das Geld wird unter 18 Hilfsorganisationen aufgeteilt, die der Bevölkerung in der Ukraine und den vielen Geflüchteten damit unter anderem Essen, Medizin und Plätze zum Schlafen zur Verfügung stellen wollen.

Nach Angaben der Kopenhagener Polizei versammelten sich etwa 30.000 Menschen auf dem Rådhuspladsen, um live vor Ort dabei zu sein. Auch Ministerpräsidentin Mette Frederiksen war darunter, wie ein von ihr auf Facebook veröffentlichtes Foto zeigte. Unzählige weitere verfolgten das Konzert daheim vor den Fernsehern und Laptops sowie auf Großbildleinwänden, die in Esbjerg, Aarhus, Odense und Aalborg aufgestellt worden waren.