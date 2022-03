Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Pianist Masujew ausgeladen - Manager: «Er ist gegen Gewalt»

LUZERN: Nachdem der Pianist Denis Masujew vom Schweizer Lucerne Festival ausgeladen wurde, hat sich das Management des Russen geäußert: «Er ist gegen Gewalt, gegen Grausamkeit und gegen Krieg.»

Intendant Michael Haefliger hatte erklärt, Masujew habe sich angesichts des Ukraine-Krieges nicht von der russischen Regierung distanziert. «Vor dem Hintergrund seiner politischen Haltung in der Vergangenheit wäre dies zwingend gewesen.» Das Festival hatte nach eigenen Angaben dem Musiker mehrere Tage Bedenkzeit gegeben. Masujew habe keine schriftliche Stellungnahme abgegeben, sei aber über die Ereignisse in der Ukraine schockiert, sagte sein Manager am Samstagabend.

Wer an der Stelle Masujews zusammen mit dem Lucerne Festival Orchestra als Solist auftrete, werde später bekannt gegeben, hieß es. Das Lucerne Festival gilt als eines der renommiertesten Musikfestivals für klassische Musik und findet vom 9. August bis zum 11. September statt. Zuvor war bereits der russische Dirigent Waleri Gergijew von dem Festival ausgeladen worden.