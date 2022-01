Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 30.01.22 | Überblick

Schauspielerin Millowitsch will nicht mit Ungeimpften arbeiten

KÖLN: Schauspielerin Mariele Millowitsch will in der Corona-Krise nicht mehr mit Ungeimpften arbeiten. Bei Dreharbeiten im vergangenen Jahr sei eine ungeimpfte, infizierte Kollegin am Set gewesen und habe über Tage wegen der Quarantäne alles lahmgelegt, berichtete die 66-jährige Kölnerin der Deutschen Presse-Agentur. «Hinterher hat sie nur gesagt, sie habe ja niemanden angesteckt. Das Ausmaß hat sie gar nicht gesehen», sagte die Schauspielerin. «Dafür habe ich kein Verständnis. Für mich ist klar, ich möchte nicht mehr mit jemanden arbeiten, der nicht geimpft ist.»

Bei Drehs wie zur aktuellen Folge aus der ZDF-Reihe «Marie Brand» sei Corona nach wie vor ein Thema, sagte Millowitsch. Vor allem hinter der Kamera werde sehr auf Abstand geachtet. «Da saß mittags jeder an einem anderen Tisch, das sah aus wie eine Installation.» Die Menschen nähmen sich auch nicht mehr in den Arm, was ihr aber wenig ausmache: «Ich bin nicht so die Rumknutscherin.» Das ZDF zeigt die neue Folge am Mittwoch um 20.15 Uhr: «Marie Brand und der überwundene Tod» ist der 30. Fall der Krimireihe.

«Gönn's euch allen» - Jasmin Herren muss das Dschungelcamp verlassen

BERLIN: Aus der Traum von der Dschungelkrone für Reality-Darstellerin Jasmin Herren («Das Sommerhaus der Stars»). Die 43-jährige Witwe von Willi Herren bekam am Samstagabend die wenigsten Stimmen beim Zuschauervoting. Herren, die vergangene Woche eine Schlager-Ballade über ihren Mann angekündigt hatte, nahm die Entscheidung mit Fassung. «Ich gönn's euch allen und freue mich, auch jetzt mal in eine Wanne zu kommen».

Erstmals in dieser Staffel entschieden die Kandidaten selbst, wer von ihnen in die «Dschungelprüfung» gehen sollte. Die Camper wählten Manuel Flickinger (33, «Prince Charming») und Filip Pavlovic (27, «Bachelorette»), die gemeinsam bei der «Bundesekelbahn» erst kegeln und dann Würmer, Schweinepenis, Innereien und Perlhuhnherzen essen mussten. Die beiden griffen tapfer zu und bekamen sieben Sterne zusammen, die in Essen umgemünzt werden.

Daneben zog an Tag Neun Eric Stehfest weiter das Misstrauen einiger Mitcamper durch seine Freundlichkeit auf sich. Und Pavlovic verriet beim Politik-Gespräch am Lagerfeuer, dass er in Hamburg früher ab und zu Olaf Scholz im Shisha-Café gesehen habe. «Der ist halt immer krass aufgefallen. Der war halt der einzige immer mit Anzug und Krawatte.»

Mit Herrens Rausschmiss sind noch acht Kandidaten im Rennen um die Dschungelkrone übrig. Die 15. Staffel der Reality-Show mit dem vollen Namen «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» entsteht coronabedingt in Südafrika statt wie früher in Australien.