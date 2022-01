Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Leute kompakt

Roland Kaiser: «Ich war ein ganz schlechter Autoverkäufer»

KÖLN: Schlagerstar Roland Kaiser (69) hat einst in einem Autohaus gearbeitet - nach seiner eigenen Einschätzung nicht immer mit großem Erfolg. «Ich war ein ganz schlechter Autoverkäufer», urteilte der gelernte Automobilkaufmann am Freitag in der Radio-Bremen-Talkshow «3 nach 9». Er habe «zu sehr der Wahrheit gefrönt», sagte er in Hinblick auf Verkaufsgespräche. Im Gespräch mit Giovanni di Lorenzo erklärte Kaiser, was ihm beim Thema Auto wichtig sei: vor allem Ordnung. «Krümeln ist 'was ganz Furchtbares. Ich fahr' dann auch rechts ran und versuche, die auszusaugen.» Kaiser arbeitete vor seiner musikalischen Karriere in einem Berliner Autohaus. In den 1970er Jahren feierte er erste Charts-Erfolge.

Gewaltiger Monolog: Matthias Brandt spielt wieder Theater

BERLIN: Viele Menschen kennen Matthias Brandt (60) aus seinen «Polizeiruf»-Krimis - oder sie haben dessen Bücher «Blackbird» oder «Raumpatrouille» gelesen. Nun ist der Schauspieler erstmals seit Jahren wieder in einer Theaterinszenierung zu sehen. Am Berliner Ensemble feierte am Freitagabend «Mein Name sei Gantenbein» Premiere. Vorlage ist der Roman von Max Frisch (1911-1991). In der Theaterfassung wird daraus allerdings ein Monolog: Brandt steht also ganz alleine auf der Bühne, umrandet von einem Leuchtrahmen. In den rund zwei Stunden schlüpft er in verschiedene Rollen. In die Figur Gantenbein zum Beispiel, die vorgibt, blind zu sein. Oder andere Personen, die der Erzähler erfindet. Letztlich geht es um die große Frage nach Identität. Was genau sind wir eigentlich? Und wie konstruieren wir unser Ich? «Jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält», heißt es im Roman. Auch Brandt sagt diesen Satz. Der 60-Jährige - Sohn des früheren Kanzlers Willy Brandt - spielt die Figuren mit Einfühlungsvermögen zwischen Witz und Verzweiflung.

Mediziner und «Tatort»-Darsteller Joe Bausch muss vor Gericht

DÜSSELDORF: Der «Tatort»-Schauspieler und frühere Gefängnisarzt Joe Bausch (68) muss sich diesen Dienstag wegen Betrugs vor dem Amtsgericht Düsseldorf verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, sechs Jahre lang keinen Mietzuschuss für seine Dienstwohnung gezahlt zu haben. Es ist der zweite Anlauf in dem Verfahren: Ein bereits für vergangenen Oktober vorgesehener Prozesstermin musste kurzfristig abgesagt werden, weil die zuständige Richterin erkrankt war. Der Auslöser für das Verfahren soll bereits zehn Jahre zurückliegen: Nachdem Bausch sich 2012 einen Monat lang ohne Bezüge beurlauben ließ, soll es zu einem «Bearbeitungsfehler» im Landesamt für Besoldung gekommen sein: Danach sei ihm die Vergütung für die Dienstwohnung von monatlich 801 Euro nicht mehr von seinen Bezügen abgezogen worden. Bauschs Anwalt Peter Wehn sprach von einem «Versehen» seines Mandanten: «Joe Bausch hat es schlicht nicht gemerkt, dass die Vergütung nicht mehr abgezogen wird.» Bausch war 32 Jahre lang Arzt in der Justizvollzugsanstalt Werl. Seit 1997 spielt der Schauspieler mit dem kahlen Schädel im Kölner «Tatort» den Rechtsmediziner Joseph Roth.

Schauspieler Mark Keller schwärmt von seinen beiden Söhnen

BAD VILBEL: Schauspieler und Sänger Mark Keller («Der Bergdoktor», «Alarm für Cobra 11») hat seinen beiden Söhnen Aaron und Joshua ein großes Kompliment gemacht: «Wenn ich mir früher Jungs vorgestellt habe, dann haben die beiden das noch übertroffen. Zwei kleine Glückskinder», schwärmte der 56-Jährige im privaten Rundfunksender Hit Radio FFH aus Bad Vilbel. Die beiden seien sein großes Glück, er habe sie «von Anfang an immer abgeknutscht». Gemeinsam mit Aaron und Joshua veröffentlicht Mark Keller auf einer Videoplattform Tanzvideos. «Der Bergdoktor» startet am Donnerstag (20. Januar) im ZDF in die 15. Staffel. Der 56-Jährige spielt darin die Rolle des Oberarztes Alexander Kahnweiler.

Vorwurf der Übergriffigkeit - TV-Show «Voice of Holland» eingestellt

AMSTERDAM: Nach Vorwürfen übergriffigen Verhaltens gegen Mitwirkende der populären Castingshow «The Voice of Holland» (TVOH) hat der Sender RTL Nederland die Ausstrahlung bis auf weiteres ausgesetzt. Die Vorwürfe seien «sehr ernst und schockierend», teilte RTL am Samstag mit. Es gehe um ein «sexuell grenzüberschreitendes Verhalten und Machtmissbrauch». Nach Bekanntwerden der Vorwürfe von Frauen durch Recherchen des öffentlich-rechtlichen Senders BNNVARA trat der Bandleader Jeroen Rietbergen am Samstag zurück. Nach Angaben der niederländischen Nachrichtenagentur ANP ließ Rietbergen - Lebensgefährte der auch in Deutschland bekannten Showmasterin Linda de Mol - über seinen Anwalt erklären, er wolle «den betroffenen Frauen meine aufrichtig gemeinte Entschuldigung anbieten, für Dinge, die ich niemals hätte tun dürfen». Rietbergen zufolge geht es um Geschehnisse, die bereits eine Reihe von Jahren zurückliegen. Er habe damals erkannt, dass er Fehler gemacht habe, und professionelle Hilfe gesucht. Dank einer Therapie habe er sein Verhalten dauerhaft verändert.

Ministerpräsident Günther geht nach Quarantäne joggen

KIEL: Nach mehr als einer Woche Quarantäne hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Samstag das Hotel verlassen. «Meine erste Aktion war ein Acht-Kilometer-Lauf durch die Natur», sagte Günther am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Anschließend stand die Sitzung eines Parteigremiums auf dem Programm. «Und heute Nachmittag geht' s nach Hause zu meinen drei Frauen.» Der 48-Jährige hat eine Frau und zwei Töchter. «Montag geht's ins Büro. Bis dahin keine Termine, keine Telefonate, nur Familie», sagte Günther. Der Regierungschef hatte sich aufgrund der damals noch geltenden Quarantäneregeln am 6. Januar wegen eines positiven Corona-Tests in seinem Arbeitsumfeld in Isolation begeben. In den vergangenen Tagen führte er seine Amtsgeschäfte deshalb aus einem Kieler Hotel. Erst am Samstag traten in Schleswig-Holstein gelockerte Quarantäneregeln in Kraft.

Golfer Kaymer ist Papa - Sohn Sam geboren

BERLIN: Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer ist erstmals Papa geworden. Der zweimalige Major-Sieger und seine Freundin Irène Scholz posteten am Samstagabend bei Instagram erste Fotos mit dem kleinen Sam. «Es gibt gute Momente und weniger gute Momente im Leben, aber dann gibt es diese Momente, die unbeschreiblich sind. Unglaubliche Mutter bekommt unglaubliches Kind, unseren Sohn, Sam Kaymer», schrieb der 37-Jährige aus Mettmann. Die Fitnesstrainerin postete: «Die Liebe. Unendlich. Willkommen kleiner Sam.» Schon im vergangenen Jahr hatte Kaymer mit Blick auf die Geburt eine Wettkampfpause angekündigt. «Unser Kind wird in Deutschland auf die Welt kommen und ich werde erst einmal drei Monate keine Turniere spielen und erst wieder im März starten - in den USA», hatte der frühere Weltranglistenerste in einem Interview des «Golf Magazins» gesagt.

Tennis-Ikone Evert macht Krebserkrankung öffentlich

MELBOURNE: Die frühere Weltklasse-Tennisspielerin Chris Evert ist an Eierstock-Krebs erkrankt. Das gab die 67 Jahre alte Amerikanerin am Samstag via Twitter bekannt. Sie wolle ihre Geschichte teilen, um anderen zu helfen, erklärte die einstige Weltranglisten-Erste. Sie sei glücklich, dass es früh erkannt worden sei und positive Ergebnisse der Chemotherapie erwartet würden, sagte die Tennis-Ikone. Evert führte während ihrer Karriere 260 Wochen die Weltrangliste an.

Gangster-Rapper Gzuz wieder vor Gericht - Berufungsverfahren beginnt

HAMBURG: Gangster-Rapper Gzuz (33), Frontmann der Hamburger Hip-Hop-Gruppe 187 Strassenbande, muss sich von Montag an wieder vor Gericht verantworten. Ende September 2020 war der Rapper unter anderem wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, Drogenbesitzes und Körperverletzung zu 18 Monaten Haft verurteilt worden. Zudem sollte er eine Geldstrafe von 510.000 Euro zahlen. Nun beginnt die Berufungsverhandlung. Der Musiker, mit bürgerlichem Namen Kristoffer Jonas Klauß, hatte das Urteil angefochten. Das Landgericht Hamburg hat erst einmal sieben Verhandlungstage bis zum 14. Februar angesetzt.

Schlange stehen für Imbiss-Eröffnung von Rapper Massiv

STUTTGART: Die Eröffnung eines Imbisses von Rapper Massiv hat am Samstag in Stuttgart für eine Menschenansammlung gesorgt. Nach Angaben der Polizei standen dafür teils bis zu 300 Fans geduldig Schlange. Besondere Vorkommnisse gab es demnach nicht. Der Sänger («Wenn der Mond in mein Ghetto kracht») gehört mit seinen derben Texten und martialischen Auftritten zur deutschen Szene des sogenannten Gangsta-Raps.

Anwälte von Prinz Andrew wollen Mann von Klägerin Giuffre befragen (Foto -Archiv vom 12., 13. und 14.1.)

LONDON: Im Missbrauchsskandal um den britischen Prinzen Andrew (61) wollen die Anwälte des Queen-Sohnes den Ehemann sowie die Psychologin der Klägerin Virginia Giuffre befragen. Das zeigen Gerichtsdokumente, wie die Nachrichtenagentur PA und der Sender Sky News am Samstag berichteten. Demnach bemühen sich Andrews Juristen um Zeugenaussagen des Partners und der Psychologin, die beide in Australien leben und dort entweder persönlich oder per Videoschalte unter Eid vernommen werden sollen. Giuffres Anwälte wiederum streben den Angaben zufolge Zeugenaussagen von Andrews früherem Assistenten sowie von einer Frau an, die angibt, den Prinzen in einem Nachtclub gesehen zu haben. Prinz Andrew droht in den USA ein Zivilprozess. Giuffre wirft ihm vor, sie vor rund 20 Jahren als Minderjährige mehrfach missbraucht zu haben. Sie soll dabei von dem mittlerweile gestorbenen US-Multimillionär Jeffrey Epstein an Andrew vermittelt worden sein. Andrew hat die Vorwürfe energisch zurückgewiesen.

Strafmaßverkündung für Maxwell auf 28. Juni festgelegt

NEW YORK: Nach dem Schuldspruch gegen die Ex-Partnerin des gestorbenen US-Multimillionärs Jeffrey Epstein soll das Strafmaß für Ghislaine Maxwell am 28. Juni verkündet werden. Das legte die New Yorker Richterin Alison Nathan am Freitag fest, wie aus vorliegenden Gerichtsdokumenten hervorgeht. Gleichzeitig wird allerdings weiter darüber verhandelt, ob der Prozess wegen umstrittener Äußerungen eines Jurors in Interviews nach der Verurteilung neu aufgelegt wird. Maxwell war in sechs Punkten angeklagt, unter anderem wegen Menschenhandels mit Minderjährigen zu Missbrauchszwecken. In diesem und vier weiteren Anklagepunkten war sie Ende Dezember schuldig gesprochen worden. Die Britin habe als Helferin ihres Ex-Partners Epstein eine zentrale Rolle beim Aufbau von dessen Ring zum sexuellen Missbrauch junger Mädchen gespielt, hatte die Jury in New York entschieden. Der 60-Jährigen drohen mehrere Jahrzehnte in Haft.

US-Komiker Tim Allen kehrt als «Santa Clause» zurück

LOS ANGELES: Der US-Komiker Tim Allen (68) will zum vierten Mal in seine bekannte Weihnachtsmann-Rolle schlüpfen. Für Disney Plus wird der Schauspieler als Hauptdarsteller und Produzent eine Serie basierend auf der populären «Santa-Clause»-Filmreihe drehen, wie der Streamingdienst am Freitag mitteilte. In «Santa Clause - Eine schöne Bescherung» hatte sich Allen 1994 erstmals als der Geschäftsmann Scott Calvin in Santa Claus verwandelt. 2002 und 2006 kamen Fortsetzungen des Weihnachts-Klamauks in die Kinos. In der geplanten Serie steht Scott Calvin nun mit 65 Jahren vor der Aufgabe, einen geeigneten Nachfolger zu finden, um sich nach dem Leben am Nordpol wieder mehr der eigenen Familie zu widmen. Disney Plus will im März mit der Produktion beginnen. Zuletzt spielte Allen in der Sitcom «Last Man Standing» den erzkonservativen Familienvater Mike Baxter, der sich gegen seine erfolgreiche Ehefrau und drei Töchter behaupten muss.

NRW-Konditor verblüfft mit Kunst-Torten - Farbeimer zum Reinbeißen

ESSEN/KREFELD: Ein Eimer Farbe, scharfe Peperoni-Chips oder Autoreifen in Originalgröße - der nordrhein-westfälische Konditor Mohammed Omairat formt Alltagsgegenstände als Torten nach. Mit seinen süßen Täuschungen ist er als «Torten-Boss» in den sozialen Medien bekannt geworden. Neben seinem Hauptgeschäft in Krefeld hat der 36-Jährige inzwischen eine Filiale in Essen eröffnet. Eigentlich hatte sich der Konditor auf Hochzeitstorten und Großtorten für Firmen-Events spezialisiert. Das Geschäft mit den teils metergroßen Riesentorten für 1000 Euro und mehr lief gut. Doch dann habe er mit der Corona-Pandemie auf einen Schlag praktisch alle Aufträge verloren, weil es keine Großveranstaltungen mehr gab, erzählt er. Aus der Not habe er mit den Kunst-Torten angefangen und Filme über die manchmal verblüfften Reaktionen auf die Fake-Torten in den sozialen Medien verbreitet.