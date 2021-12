Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 26.12.21 | Überblick

Leute kompakt

Schock für Verona Pooth an Heiligabend: Einbrecher in ihrer Villa

MEERBUSCH: Verona Pooth und ihre Familie haben an Heiligabend einen Schock erlebt: Einbrecher stiegen in ihre Villa in Meerbusch bei Düsseldorf ein und stahlen Schmuck, Bargeld und Designertaschen. «Ich fühle mich schutzlos wie eine Schildkröte, der man den Panzer weggenommen hat», sagte die Moderatorin der «Bild am Sonntag» («BamS»). Insgesamt hätten die Diebe eine Beute in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro gemacht. Auch Erbstücke seien entwendet worden, sagte die 53-Jährige. Sie habe Heiligabend mit ihrem Ehemann Franjo sowie den beiden Söhnen San Diego und Rocco bei ihren Schwiegereltern gefeiert. Als die Familie gegen 23 Uhr am Freitagabend nach Hause kam, lagen Scherben vor dem Haus und ihr Kleinwagen habe nicht mehr auf seinem Parkplatz gestanden. Am Tag zuvor hätten Einbrecher bereits im Haus der Nachbarn zugeschlagen. Die Polizei Neuss bestätigte beide Einbrüche.

Weihnachtsansprache: Queen mit sehr persönlicher Botschaft an Briten

WINDSOR: Die britische Königin Elizabeth II. (95) hat sich bei ihrer Weihnachtsansprache in diesem Jahr gewohnt optimistisch gezeigt - und tiefe Einblicke in ihr Seelenleben gegeben. Im Zentrum der Rede stand das Andenken an ihren gestorbenen Mann Prinz Philip. Gleichzeitig festigte sie ihre Rolle als moralischer Kompass für die Briten bei den großen Themen Pandemie und Klimawandel. «Obwohl es für viele eine Zeit großer Freude und Fröhlichkeit ist, kann Weihnachten schwierig sein für diejenigen, die geliebte Menschen verloren haben», sagte die Queen in der am Weihnachtstag ausgestrahlten Ansprache, und fügte hinzu: «Besonders in diesem Jahr verstehe ich, warum.» Der Prinzgemahl war im April im Alter von 99 Jahren gestorben.

Herzogin Kate überrascht mit Einlage am Klavier bei Weihnachtskonzert

LONDON: Die britische Herzogin Kate (39) hat die Gäste eines Weihnachtskonzerts in der Westminster Abbey in London mit einer Einlage am Klavier überrascht. Gemeinsam mit Popstar Tom Walker war sie in einer Aufnahme zu sehen, bei der sie einen Song in einem mit Kerzen stimmungsvoll beleuchteten Teil der Kirche am Klavier begleitete. Sie trug einen roten Mantel und offenes Haar und wirkte beinahe entspannt am Flügel. Das Konzert, das bereits am 8. Dezember stattgefunden hatte, wurde an Heiligabend beim britischen Sender ITV übertragen. Walker zeigte sich von den Klavierkünsten der Herzogin von Cambridge schwer beeindruckt. Kate habe den Song mit ihm im Studio lediglich einige Male in geheimen Sessions geprobt. «Sie hat komplett ins Schwarze getroffen und ich war so überrascht, wie gut sie Takt gehalten hat (...)», sagte Walker der Nachrichtenagentur PA zufolge.

Bidens senden mit neuem Hund Commander Weihnachtsgrüße ans Militär

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden und seine Ehefrau Jill haben gemeinsam mit ihrem neuen Hund Commander Soldatinnen und Soldaten im Ausland frohe Weihnachten gewünscht. Der Schäferhund Commander saß mit den Bidens am Samstag gemeinsam im Gebäudekomplex des Weißen Hauses auf der Couch, als diese Grußworte an per Video zugeschaltete Militärs richteten. «Das ist Commander», sagte Biden. «Er ist 16 Wochen alt.» Jill Biden streichelte das Tier, das sich an den US-Präsidenten heran kuschelte. Das Weiße Haus hatte den neuen Hund Anfang der Woche auf Twitter vorgestellt. Commander sei ein Geschenk des Bruders von Joe Biden gewesen, sagte Sprecherin Jen Psaki. Er sei sehr liebenswert und werde dem Präsidenten, dessen Familie «und wahrscheinlich auch uns allen viel Freude bereiten».

Bürgermeister von Kallstadt: Ohne Trump ist mir nicht langweilig

KALLSTADT: Der Bürgermeister der pfälzischen Gemeinde Kallstadt, aus der Donald Trumps Vorfahren väterlicherseits stammen, genießt die Ruhe seit der Abwahl des US-Präsidenten vor gut einem Jahr. «Mir ist in den vergangenen Monaten jedenfalls nicht langweilig gewesen», sagte Thomas Jaworek der Deutschen Presse-Agentur. Als «deutsche Heimat von Donald Trump» stand der Weinort Kallstadt seit dem Sieg des Republikaners bei der US-Präsidentschaftswahl 2016 im Fokus internationaler Medien. Während Trumps Amtszeit war immer wieder darüber spekuliert worden, ob das Staatsoberhaupt den Herkunftsort seiner Ahnen in Deutschland besucht. «Das waren Spekulationen außerhalb von Kallstadt und weniger im Dorf», betonte Jaworek. Wäre Trump gekommen, hätte man ihn «wie jeden anderen Nachfahren von Auswanderern» auf den Spuren seiner Familie begleitet. «Für ihn wäre aber nicht wirklich viel zu sehen, was noch an seine Familie erinnert», sagte der CDU-Politiker. Es habe nie Bestrebungen gegeben, etwa Hinweistafeln an die Geburtshäuser seiner Großeltern zu hängen.

Winslet zu Treffen mit DiCaprio: «Konnte nicht mit Weinen aufhören»

LONDON: Die britische Schauspielerin Kate Winslet (46) hat von einem emotionalen Wiedersehen mit ihrem US-Kollegen Leonardo DiCaprio berichtet. «Ich konnte nicht mit Weinen aufhören», sagte Winslet dem «Guardian» in einem kürzlich veröffentlichten Interview. Die beiden spielten die Hauptrollen in der monumentalen «Titanic»-Verfilmung des kanadischen Regisseurs James Cameron aus dem Jahr 1997, damals erst 22 und 21 Jahre alt. Mit dem inzwischen 47-jährigen DiCaprio verbinde sie eine sehr enge Freundschaft, berichtete Winslet. Unter anderem wegen der Pandemie habe sie ihn vor dem Treffen in Los Angeles drei Jahre lang nicht gesehen. «Ich kenne ihn mein halbes Leben! Es ist aber nicht so, dass ich mal zufällig in New York oder er in London gewesen wäre und man die Chance für ein Treffen auf einen Kaffee gehabt hätte», sagte Winslet und fügte hinzu: «Wir konnten unsere Länder nicht verlassen.»

US-Regisseur Scorsese sieht Veränderung in Eltern-Kind-Beziehung

MAILAND: Der amerikanische Star-Regisseur Martin Scorsese («The Wolf of Wall Street», «GoodFellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia») sieht eine große Veränderung in der Eltern-Kind-Beziehung. «Viele Eltern heutzutage wollen Freunde ihrer Kinder sein, keine Erzieher», sagte der 79-Jährige der italienischen Zeitung «Corriere della Sera» (Freitag). Natürlich ändere auch eine noch nie da gewesene Erfahrung wie die Corona-Pandemie das Wesen der Beziehungen. Sie mache klar, dass alle im selben Boot säßen, erklärte der Oscar-Preisträger weiter. Scorsese ist ab Samstag in der Netflix-Miniserie «Stories of a Generation» (Geschichten einer Generation) zu sehen, in der Menschen über 70 Jahren von ihrem Leben erzählen. In der Serie wird auch Papst Franziskus vorkommen.

Alec Baldwin bedankt sich bei Fans für «liebe Worte und gute Wünsche»

BERLIN: Zum Weihnachtsfest hat sich US-Schauspieler Alec Baldwin (63) in einem Video an seine Fans gewandt und sich für die Anteilnahme nach dem tödlichen Vorfall an seinem Film-Set bedankt. «Ich wollte mir einen Moment nehmen, um mich bei all den Menschen bedanken, die mir liebe Worte und gute Wünsche, Kraft, Hoffnung, Gebete, Gedanken und so viel Zuspruch geschickt haben», sagte der Schauspieler in dem Clip, den er am Donnerstag (Ortszeit) auf Instagram veröffentlichte. Er habe Hunderte Nachrichten von Freunden, Familienmitgliedern und Kollegen bekommen sowie von Menschen, «von denen ich schon länger nichts mehr gehört hatte». Dafür sei er wirklich dankbar. Bei Dreharbeiten für den Western «Rust» war die Kamerafrau Halyna Hutchins (42) tödlich verletzt und Regisseur Joel Souza (48) an der Schulter getroffen worden. Hauptdarsteller Baldwin, der an dem Film auch als Produzent beteiligt war, hatte die Waffe bei der Probe für eine Szene benutzt. Die noch laufenden Ermittlungen ergaben, dass in dem Colt eine echte Kugel steckte.

Weitere Vorwürfe gegen Chris Noth wegen sexueller Übergriffe

LOS ANGELES: Eine weitere Frau hat dem US-Schauspieler Chris Noth (67) Missbrauch vorgeworfen. Sie sei von dem «Sex and the City»-Star 2002 in New York sexuell missbraucht worden, sagte die Frau am Donnerstag (Ortszeit) im Beisein ihrer Anwältin Gloria Allred. Sie habe sich gegen die Übergriffe des Schauspielers zur Wehr gesetzt. Noth habe sie gewarnt, irgendjemandem von dem Vorfall zu erzählen. Aus Angst habe sie lange geschwiegen, sagte die Frau. Allred zufolge ist der mutmaßliche Übergriff nach den Gesetzen im US-Staat New York verjährt. Ihre Mandantin wollte aber das Schweigen brechen, um anderen Opfern sexueller Gewalt zu helfen. Vorige Woche hatten zwei Frauen Noth in der Zeitschrift «Hollywood Reporter» sexuelle Übergriffe vorgeworfen.

Nach 50 Jahren: «River» von Joni Mitchell bekommt Musikvideo

BERLIN: 50 Jahre nach Veröffentlichung hat der Weihnachts-Hit «River» der kanadischen Musikerin Joni Mitchell (78) ein offizielles Musikvideo bekommen. Der in Schwarz-Weiß animierte Kurzfilm wurde am Donnerstag (Ortszeit) auf dem offiziellen Youtube-Kanal der Sängerin veröffentlicht. In dem Video wird die von Mitchell gesungene Geschichte digital nachgezeichnet: Die Erzählerin versucht, schmerzhafte Erinnerungen an eine vergangene Beziehung zu vergessen, indem sie mit Schlittschuhen über einen gefrorenen Fluss davonfährt. Erst zum Ende des Videos geht die Schwarz-Weiß-Zeichnung in bunten Farben auf. Obwohl «River», das 1971 auf Mitchells viertem Studioalbum «Blue» erschien, ursprünglich nicht als Weihnachtslied veröffentlicht wurde, wird es häufig in der Weihnachtszeit gespielt.

Tochter von Captain Tom: Trauer nicht alleine bewältigen

MARSTON MORETAINE: Die Tochter des im Februar gestorbenen britischen Rekordspendensammlers Captain Tom Moore hat Trauernde an Weihnachten ermutigt, sich Hilfe zu suchen. «Es kann schwer sein, aber fühlen Sie sich nicht alleine. Es gibt Menschen, mit denen Sie sprechen können», sagte Hannah Ingram-Moore der BBC, wie aus einem am Samstag veröffentlichten Bericht hervorgeht. Ihr im Alter von 100 Jahren gestorbener Vater sei Teil dessen gewesen, was Weihnachten ausmacht, sagte Ingram-Moore und fügte hinzu: «Er hat es geliebt.» Er sei immer für den Truthahn und die Ofenkartoffeln zuständig gewesen. Es sei nun «wirklich emotional», sich am ersten Weihnachten ohne ihn um die Aufgaben zu kümmern, die er sonst erledigt habe. Es gebe definitiv Momente der Traurigkeit. «Aber wir haben auch die pure Freude über das, was er der Welt hinterlassen hat», sagte Ingram-Moore.

Carolin Kebekus mochte früher «Aschenbrödel»

KÖLN: Carolin Kebekus (41) mochte früher den Weihnachtsklassiker «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel». «Total. Das hab' ich rauf und runter geschaut», gestand die Komikerin der Deutschen Presse-Agentur in Köln. «Heute geht das nicht mehr. Seit ich bemerkt habe wie tatenlos und apathisch alle Prinzessinnen in Grimms Märchen sind, kann ich das nicht mehr schauen.» Der deutsch-tschechische Film «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» entstand 1973 und wird bis heute im Weihnachtsprogramm gezeigt. Der Film beruht auf einem Märchen der tschechischen Schriftstellerin Bo?ena Nemcová und ist eine Version des «Aschenputtel»-Stoffs, der in den «Kinder- und Hausmärchen» der Brüder Grimm steht.

Heiner Lauterbach fühlt sich jungen Kollegen nicht überlegen

BERLIN: TV-Star Heiner Lauterbach unterrichtet seit 2019 als Honorarprofessor schauspielerischen Nachwuchs - dabei tritt er nach eigener Überzeugung nicht sehr autoritär auf. «Ich sehe, dass ich denen mit unglaublicher Freude beratend zur Seite stehe. Und betrachte mich eher als Helfer, Gleichgesinnter und auch Leidensgenosse. Denn man hat ja auch in diesem Beruf viel Leid», sagte der 68-Jährige («Enkel für Anfänger») der Deutschen Presse-Agentur über die Arbeit an einer Medienhochschule in Berlin. Der vielfach preisgekrönte Darsteller erklärte: «Ich ermögliche damit, jungen Menschen in diesem Beruf sehr viele Fehler zu vermeiden. Und schon mal im Vorfeld viele Dinge richtig zu machen, die ich falsch gemacht habe, weil ich nicht jemanden an der Seite hatte, der mir Tipps gegeben hat.»

Mick Schumacher: Doku über Vater Michael «besonderer Moment»

BERLIN: Für Mick Schumacher war 2021 neben Achtungserfolgen in seiner ersten Formel-1-Saison insbesondere die Veröffentlichung der Netflix-Dokumentation über seinen Vater Michael «ein besonderer Moment». Dieser Film habe neben den Erfolgen auch den menschlichen Teil seines Papas zeigen sollen, sagte der 22-Jährige der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». «Ich halte ihn für sehr, sehr gelungen. Aber es ist gleichzeitig extrem schwierig für mich, den Film anzuschauen. Das zeigt, wie viel Gefühl darin steckt, wie viele Emotionen er auslöst», erläuterte der Rennfahrer aus dem US-Team Haas. Die Dokumentation über das Leben von Rekordweltmeister Michael Schumacher war am 15. September veröffentlicht worden. Darin wird vor allem die einmalige Karriere des Kerpeners beleuchtet, aber auch der schwere Ski-Unfall im Dezember 2013 nicht ausgespart. Der heute 52-Jährige hatte damals bei einem Sturz trotz eines Helmes ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten und schwebte in Lebensgefahr. Über den genauen Gesundheitszustand von Schumacher gibt auch die Netflix-Doku keine Auskunft.

Medien: Österreichs Ex-Kanzler Kurz geht als Manager in die USA (Die Meldung lief auch im Ressort Politik)

WIEN: Der frühere österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (35) soll einen Job in den USA angenommen haben. Das berichten österreichische Medien am Samstag. Er soll bereits einen Vertrag in der Privatwirtschaft unterzeichnet haben, berichtete die Tageszeitung «Österreich». Nach Informationen der «Kronen-Zeitung» soll es sich um einen Managerjob im Silicon Valley handeln. In der Region südlich von San Francisco haben zahlreiche große Hightech-, IT- und Internetfirmen ihren Sitz. Kurz äußerte sich nicht. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schrieb er seine Weihnachtsgrüße aber - eher ungewöhnlich - auf Englisch: «Merry #Christmas, relaxing holidays and a happy New Year to you all!» - übersetzt: «Frohe #Weihnachten, entspannte Feiertage und ein frohes neues Jahr euch allen!» Kurz war im Oktober nach Korruptionsvorwürfen als Bundeskanzler zurückgetreten.

Fast-Food-Trend: Promis kooperieren in USA mit Schnellrestaurants

NEW YORK: Ob Justin-Bieber-Donuts, Megan-Thee-Stallion-Soße oder Mariah-Carey-Burger: Immer mehr Stars in den USA und Kanada arbeiten neuerdings mit Fast-Food-Ketten zusammen. Manche Stars entwerfen eigene Kreationen, andere empfehlen ihre Lieblingsbestellungen und manche Ketten benennen einfach nur existierende Gerichte um. Über die sozialen Medien sei es dann für die Ketten lohnendes Marketing für jüngere Zielgruppen, für die Konsumenten eine relativ günstige Verbindung mit dem Lieblings-Star, analysierte die «New York Times». Stars und Influencer wie Charli D'Amelio, Lil Huddy, Saweetie, BTS, J Balvin oder Travis Scott haben ebenfalls bereits mitgemacht.