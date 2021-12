Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

«Saturday Night Live» wegen Corona ohne Publikum - Hanks als Gaststar

NEW YORK: Die traditionsreiche US-Sketch-Show «Saturday Night Live» ist am Samstag wegen einer schweren Corona-Welle in New York ohne Studiopublikum und mit nur wenigen Ensemble-Mitgliedern produziert worden. Statt der sonst rund 20 Comedians waren nur 2 im Studio Teil der Aufzeichnung. Die Entscheidung sei als «Vorsichtsmaßnahme» getroffen worden, teilte die Produktion der Sendung wenige Stunden vor der Ausstrahlung bei Twitter mit. Die «New York Times» und andere Medien berichteten, dass mehrere Comedians des Ensembles positiv auf das Virus getestet worden seien.

Schauspieler Paul Rudd trat wie geplant auf, Tom Hanks und Tina Fey sprangen kurzfristig als Gastmoderatoren ein. Musik-Gast Charli XCX sagte ihren Auftritt ab.

«Saturday Night Live» wird seit 1975 live ausgestrahlt. Am Samstagabend wurden statt der sonst vor Publikum gespielten Sketche viele Clips aus der Geschichte der Sendung gezeigt.

New York erlebt derzeit einen starken Anstieg neuer bestätigter Corona-Fälle. Innerhalb der vergangenen Woche haben sich die Fallzahlen nach Angaben der Stadt von rund 2500 auf mehr als 5000 pro Tag verdoppelt.