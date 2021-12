Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 05.12.21 | Aktualisiert um: 16:20 | Überblick

«The Best»: Tina-Turner-Hit erinnert William an Autofahrten mit Diana

LONDON: AC/DC für den Montagmorgen, Tina Turner als Erinnerung an seine Mutter Prinzessin Diana und Shakira für seine Kinder: Prinz William (39) hat einen Einblick in den Musikgeschmack seiner Familie gegeben. Er denke noch heute bei Turners Hit «The Best» an seine Mutter, erzählte der Queen-Enkel in einem Audio-Beitrag von Apple, der am Montag ausgestrahlt werden soll und aus dem die Nachrichtenagentur PA vorab am Sonntag zitierte.

Das Lied habe Diana oft laut beim Autofahren gesungen, wenn sie ihn und Bruder Prinz Harry in die Schule gefahren habe. «Auf dem Rücksitz zu sitzen und zu singen, fühlte sich wie ein echter Familienmoment an», sagte William. «Meine Mutter saß laut singend am Steuer, und wir haben sogar manchmal den Polizisten im Auto dazu bekommen mitzusingen.» Wenn er das Lied heute höre, denke er an diese Fahrten und seine Mutter zurück. Diana kam 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben.

Seine Kinder hätten die Freude an Musik geerbt, berichtete William. Tochter Charlotte (6) liebe derzeit «Waka Waka» von Shakira. Dazu tanze sie in hübschen Kleidern oft mit dem kleineren Bruder Louis (3) durchs Haus. Morgens gebe es aber oft Streit zwischen Charlotte und dem ältesten Sohn George (8), wer die Musik auswählen dürfe. Mittlerweile dürften die beiden abwechselnd bestimmen.

Sein eigener Aufwach-Hit sei «Thunderstruck» der australischen Hardrockband AC/DC, sagte William. Vor allem an Montagmorgenden gebe es nichts Besseres. «Es weckt dich auf, bringt dich für die Woche in die bestmögliche Stimmung und du hast das Gefühl, dass du es mit allem und jedem aufnehmen kannst.»

CNN-Moderator Chris Cuomo entlassen

NEW YORK: Wenige Tage nach seiner Suspendierung ist der CNN-Moderator und Bruder des früheren New Yorker Gouverneurs Andrew Cuomo, Chris Cuomo (51), von seinem Arbeitgeber entlassen worden. Das teilte der CNN am Samstag (Ortszeit) mit. Chris Cuomo war am Mittwoch als Reaktion auf die Veröffentlichung neuer Dokumente in Zusammenhang mit den Vorwürfen sexueller Belästigung gegen Andrew Cuomo durch die New Yorker Staatsanwaltschaft freigestellt worden. Denen zufolge sollte Chris Cuomo enger in die Verteidigung seines Bruders eingebunden gewesen sein, als zunächst bekannt.

CNN erklärte, eine angesehene Anwaltskanzlei sei mit der Überprüfung (der Vorwürfe) beauftragt worden. «Während dieser Überprüfung sind zusätzliche Informationen ans Licht gekommen.» Chris Cuomo werde nun mit sofortiger Wirkung entlassen. Chris Cuomo selbst sagte, er habe nicht gewollt, dass seine Zeit bei CNN so ende, aber er habe bereits gesagt, warum und wie er seinem Bruder geholfen habe.

Der demokratische Politiker Andrew Cuomo war im August nach Vorwürfen sexueller Belästigung durch mehrere Frauen von seinem Amt als Gouverneur New Yorks zurückgetreten. Sein Bruder Chris Cuomo hatte damals schon mitgeteilt, dass er seinem Bruder Rat erteilt habe - die nun veröffentlichten Dokumente deuten aber auf ein intensiveres Engagement hin. Chris Cuomo arbeitet seit rund 20 Jahren als TV-Moderator, seit rund zehn Jahren bei CNN. Die nun veröffentlichten Dokumente der New Yorker Generalstaatsanwältin zeigen laut CNN, «dass Chris Cuomo neben seiner Tätigkeit als einer der Top-Moderatoren von CNN auch als unbezahlter Berater des Gouverneurs tätig war».

Chris Cuomo wies darauf hin, dass er nie über den Skandal berichtet oder versucht habe, sich in die Berichterstattung von CNN einzumischen. Das CNN-Management unterstützte Cuomo zunächst und ließ die Sendung «Cuomo Prime Time» im Programm. Einige CNN-Mitarbeiter sollen damit jedoch unzufrieden gewesen sein. «Cuomo Prime Time» war oft die Sendung mit den höchsten Einschaltquoten des Senders.