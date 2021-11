Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 14.11.21 | Überblick

Lettlands Regierungschef würdigt Merkels Kompromissfähigkeit

RIGA: Lettlands Ministerpräsident Krisjanis Karins hat die Kompromissfähigkeit von Noch-Bundeskanzlerin Angela Merkel gewürdigt. «Sie tat nicht nur so, als würde sie jedem zuhören, ob groß oder klein, sondern sie hörte wirklich zu», sagte er mit Blick auf Merkels Rolle als Krisenmanagerin bei so manchem EU-Gipfel. «Das war auch die große Stärke von ihr und ihrem Land - die Fähigkeit, sich alle Ansichten anzuhören, ohne zwischen großen Ländern und kleinen Ländern zu unterscheiden.» Dadurch sei eine echte Gemeinschaft am Tisch des Europäischen Rates entstanden, sagte Karins am Samstagabend im lettischen Fernsehen.

Lettland ist der mittlere der drei baltischen Staaten im Nordosten Europas. Mit 1,9 Millionen Einwohnern gehört das Land von der Größe Bayerns zu den kleineren der 27 EU-Staaten. Der Ostseestaat mit jahrhundertelanger auch deutscher Vergangenheit gehört seit 2004 EU und Nato an.

Größtes Orchester der Welt: Venezuelas «El Sistema» versucht Rekord

CARACAS: Tausende Mitglieder von Venezuelas weltweit vielfach kopiertem Musikbildungsprogramm «El Sistema» (Das System) haben einen Rekordversuch als größtes Orchester der Welt unternommen. Die Musiker, die dem Netzwerk von Jugendorchestern des südamerikanischen Landes angehörten, boten rund zehn Minuten «Slawischer Marsch» von Peter Tschaikowsky dar, wie etwa die venezolanische Zeitung «El Universal» am Samstag (Ortszeit) berichtete.

Dabei ging es darum, mehr als 8097 Instrumente - der bisherige Rekord - gleichzeitig zu spielen. Rund 12.000 Musiker, allen voran Kinder und Jugendliche, seien im Innenhof der Militärakademie in Caracas zusammengekommen, um die einzigartige Leistung zu vollbringen, schrieb die Zeitung «El Nacional». Guinness World Records soll nun binnen zehn Tagen entscheiden, ob die Höchstmarke tatsächlich geknackt wurde.

Der venezolanische Stardirigent Gustavo Dudamel ist ein Spross des «Sistema». Das Projekt, mit dem jungen Leuten über die Musik ein Ausweg aus der Armut ermöglicht werden soll, wurde in den 1970er Jahren von dem Musiker und Komponisten José Antonio Abreu ins Leben gerufen. Seitdem sind Hunderttausende Kinder und Jugendliche vor allem aus den Armenvierteln Venezuelas ausgebildet worden.