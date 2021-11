Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Neue Frisur für Thomas Gottschalk?

NÜRNBERG: Entertainer Thomas Gottschalk will eine neue Frisur - das sagte der 71-Jährige jedenfalls am Samstagabend im ZDF. «Ich hab' die Absicht, mir nach dieser «Wetten dass..?»-Sendung die Haare schneiden zu lassen.» Die Locken kämen ab, kündigte er an. Die blonde Mähne ist neben bunten Outfits und lässigen Sprüchen seit Jahrzehnten eines von Gottschalks Markenzeichen. In Nürnberg moderierte er die Jubiläumsausgabe der ZDF-Kultshow «Wetten dass..?».

Gottschalk und Co-Moderatorin Michelle Hunziker empfingen Stars wie Schlagerqueen Helene Fischer, die ABBA-Granden Björn Ulvaeus und Benny Andersson sowie Schauspieler Heino Ferch. Gemeinsam fieberten sie mit den Kandidaten bei deren Wetten mit.

Zwei Teenager unter den acht Toten bei Musikfestival in Houston

HOUSTON: Unter den acht Toten bei einer Massenpanik bei einem Musikfestival in Houston (US-Staat Texas) sind zwei Jugendliche. Sie seien 14 und 16 Jahre alt. Dies gab der Bürgermeister von Houston, Sylvester Turner, am Samstagnachmittag (Ortszeit) vor der Presse bekannt. 25 Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden. Es gäbe viele offene Fragen, wie es zu dem Unglück kommen konnte, sagte Turner.

Das Unglück ereignete sich am Freitagabend (Samstagmorgen MEZ) beim Astroworld-Festival in Houston. Etwa 50.000 Menschen waren zu dem Festival gekommen. Während des Auftritts des US-Rappers Travis Scott kam es vor der Bühne zu einem starken Gedränge, dann brach Panik aus, als Leute ohnmächtig wurden. Über 300 Menschen mussten in einem Feldhospital am Festivalgelände behandelt werden.