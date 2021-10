Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 31.10.21 | Aktualisiert um: 15:25 | Überblick

Wie eine Blinde die Pandemie erlebt - die Anwältin Pamela Pabst

BERLIN: Die blinde Rechtsanwältin Pamela Pabst hat wie andere Menschen ohne Sehvermögen unter der Corona-Pandemie ganz besonders zu leiden. «Das Maskentragen ist gerade für jemanden, der nicht gut sieht, schwierig, denn es schränkt das Orientierungsvermögen ein. Das Gefühl auf der Haut lenkt total davon ab, sich mit seiner räumlichen Umgebung auseinanderzusetzen», sagte die Berlinerin der Deutschen Presse-Agentur. Sie kriege es zwar hin, doch es sei eben lästig. Die Juristin ist das reale Rollenmodell für die beliebte ARD-Serie «Die Heiland - Wir sind Anwalt».

Die Strafrechtlerin mit eigener Kanzlei fügte hinzu: «Was ich auch sehr bedauere, ist, dass man Abstand hält. Man gibt einander nicht mehr die Hand oder streicht jemandem über den Arm. Dadurch habe ich das Gefühl, dass ich distanziert und unfreundlich wirke - obwohl ich das ja gar nicht sein möchte.» Mittlerweile sehne sie sich wie andere wieder stark nach Normalität, erklärte die 43-Jährige. «Mal wieder draußen sitzen, im Lokal etwas essen - einfach ganz normale Dinge tun.» Neben ihrer Anwaltstätigkeit berät Pabst bei «Die Heiland» regelmäßig die Drehbuchautoren ebenso wie die Hauptdarstellerin Christina Athenstädt (42), um die Tätigkeit einer Juristin ohne Sehvermögen wirklichkeitsnah zu vermitteln. Am Dienstag (2. November) um 20.15 Uhr im Ersten startet die dritte Staffel mit 13 Folgen.

Natalia Wörner: Diese Frauen waren meine Heldinnen

KÖLN: Schauspielerin Natalia Wörner («Irren ist männlich») wurde in ihrem Blick auf die Welt sehr durch die Frauen in ihrer Familie geprägt. «Ich bin ja mit meiner Mutter, meiner Großmutter und meiner Urgroßmutter aufgewachsen», sagte Wörner der Deutschen Presse-Agentur. Das habe sie sehr beeinflusst. «Alle diese Frauen waren für mich meine Heldinnen, die haben mich großgezogen. Das war für mich meine Welt, und ich musste tatsächlich erstmal älter werden, um zu verstehen, wie tief mich das in meiner Ur-DNA und in meinem weiblichen Blick auf die Welt geprägt hat», sagte sie. Es seien drei Generationen alleinerziehende Mütter gewesen, teils durch Krieg, teils durch Scheidung. Das Leben hätten sie eigenständig gemeistert.

Seit vielen Jahren engagiert sich die 54-Jährige für Frauenrechte und Gleichberechtigung. Als Schirmherrin des Vox-Themenabends «#VOXforWomen» spricht sie am Montag (1. November, 20.15 Uhr) mit verschiedenen Gästen über die Stärkung von Frauen in Bildung, Arbeitswelt und Politik.

Astronaut Maurer nach Start-Verschiebung: «Gehört zur Raumfahrt dazu»

CAPE CANAVERAL: Der deutsche Astronaut Matthias Maurer hat in einer Video-Botschaft gelassen auf die mehrtägige Verschiebung seines Flugs zur Internationalen Raumstation ISS reagiert. «Das alles gehört zur Raumfahrt mit dazu», sagte Maurer in dem kurzen Video, das er in der Nacht zum Sonntag via Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlichte. «Immer flexibel sein, sich anpassen an die Randbedingungen und vor allen Dingen alles mit einem guten Sinn für Humor zu nehmen.» In dem Video ist Maurer mit grauem T-Shirt und blauer Kappe im Crew-Quartier im Kennedy Space Center im US-Bundesstaat Florida zu sehen.

Der 51 Jahre alte Saarländer hätte eigentlich am Sonntag gemeinsam mit seinen Nasa-Kollegen Thomas Marshburn, Raja Chari und Kayla Barron vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida aus zur ISS starten sollen. Wegen schlechter Wetterverhältnisse verschob die Nasa den Flug aber rund 24 Stunden vor der geplanten Startzeit auf Mittwoch (3. November). «Genießen Sie Ihren Sonntagsschlaf und ein paar weitere Tage, um sich an den Wechsel von MESZ zu MEZ zu gewöhnen», hatte Maurer das bereits zuvor auf Twitter kommentiert.

Maurer wäre der zwölfte Deutsche im All - und der vierte Deutsche auf der ISS. Gemeinsam mit Marshburn, Chari und Barron bildet der Astronaut die «Crew-3». Transportiert werden sollen die Vier im «Crew Dragon» der Raumfahrtfirma SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk. Auf der ISS soll Maurer in rund 400 Kilometern Höhe etwa sechs Monate lang zahlreiche Experimente durchführen und auch einen Außeneinsatz absolvieren.

Prinz Charles mahnt G20-Staaten zu Verantwortung gegenüber Jugend

ROM: Prinz Charles will die G20-Staaten in Rom an ihre Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen erinnern. «Es ist unmöglich, die verzweifelten Stimmen junger Menschen nicht zu hören, die Sie als Verwalter des Planeten sehen, während Sie ihre Zukunft in den Händen halten», wie aus dem Manuskript seiner Rede hervorgeht, die der britische Thronfolger anlässlich des Gipfeltreffens der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländern (G20) in Rom halten will. Sie ist laut G20-Programm für Sonntagvormittag auf einer Veranstaltung zur Rolle des privaten Sektors im Kampf gegen den Klimawandel geplant.

Die Staats- und Regierungschefs haben Prinz Charles zufolge noch ungeborenen Generationen gegenüber eine «überwältigende Verantwortung», hieß es vorab aus seiner Residenz Clarence House. Der Prince of Wales sehe jedoch, dass sich beim Thema Klimawandel die Haltung ändere.

Am Wochenende kamen Vertreter der G20-Staaten zu einem Gipfeltreffen in Rom zusammen - Italien hielt zuletzt den G20-Vorsitz. Auf der Agenda standen unter anderem die Corona-Pandemie und der Kampf gegen den Klimawandel.

Baldwin äußert sich zu tödlichem Schuss: Kamerafrau war Freundin

MANCHESTER/NEW YORK: Nach dem Tod einer Kamerafrau bei einem Filmdreh hat Hollywood-Star Alec Baldwin erstmals öffentlich Fragen zu dem Vorfall beantwortet. «Sie war meine Freundin. An dem Tag, an dem ich in Santa Fe ankam, um mit den Dreharbeiten zu beginnen, habe ich sie mit Joel, dem Regisseur, zum Abendessen eingeladen», sagte Baldwin über das Opfer. Er äußerte sich vor Paparazzi, die ihm und seiner Familie am Samstag im US-Bundesstaat Vermont gefolgt seien.

Das Boulevardportal «TMZ» veröffentlichte ein Video von der Stellungnahme. Baldwin sagte außerdem, er sei «sehr interessiert» an der laufenden Kampagne zur Beschränkung von Waffen an Filmsets. Zu den laufenden Ermittlungen dürfe er sich aber nicht äußern.

Bei dem Vorfall während der Dreharbeiten zum Low-Budget-Western «Rust» auf einer Filmranch in Santa Fe im Bundesstaat New Mexico war am 21. Oktober Chef-Kamerafrau Halyna Hutchins (42) tödlich verletzt und Regisseur Joel Souza (48) von derselben Kugel an der Schulter getroffen worden. Baldwin (63), der als Hauptdarsteller und Produzent bei dem Film mitwirkt, hatte die Waffe bei der Probe für eine Szene abgefeuert. Ermittlungen ergaben, dass in dem Colt eine echte Kugel steckte. Ein ebenfalls im Fokus stehender Regieassistent räumte ein, er habe die Sicherheitsvorkehrungen nicht strikt befolgt und die Waffe nur unvollständig geprüft.

In dem Video vom Samstag sind Baldwin und seiner Frau Hilaria die Anspannung und auch Wut auf die Paparazzi anzumerken. Der Schauspieler kritisierte sie dafür, ihm und seiner Familie zu folgen, seine Kinder säßen im Auto und weinten deshalb. Beide Eheleute baten eindringlich darum, die Privatsphäre ihrer Familie zu achten.