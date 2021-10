Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 17.10.21 | Überblick

Elton John ist immer noch süchtig - nach Shopping im Plattenladen

BERLIN: Er hat so ziemlich alle Pop-Verkaufsrekorde gebrochen und alle Auszeichnungen abgeräumt - und doch ist Elton John (74) seit seiner Kindheit bis ins gehobene Alter ein stets neugieriger Musikfan geblieben. Das beweist nicht nur sein aktuelles Album «The Lockdown Sessions» (Veröffentlichung: 22. Oktober), für das der Brite während der Pandemie mit etlichen überwiegend jungen Popstars kooperierte.

Er kaufe, wenn möglich, immer noch «jeden Freitag» neue Musik ein, und dafür gehe er ganz klassisch in einen Plattenladen. «Ich habe das nie hinter mir gelassen», verriet der Sänger, Songwriter und Pianist («Candle In The Wind», «Rocket Man») jetzt bei einem Interviewtermin für internationale Musikjournalisten. Er schreibe sich nach wie vor Listen mit Neuerscheinungen des jeweiligen Veröffentlichungstermins am Freitag. Die Auswahl sei ja auch riesig angesichts von 30.000 neuen Songs pro Woche auf Spotify.

An seine erste Platte erinnert sich der Musiker noch genau: eine Aufnahme von Doris Days Filmsong «The Deadwood Stage» (1953). Wenn er - «wo auch immer in der Welt ich bin» - ein Plattengeschäft aufsuche, werde es manchmal exzessiv. Elton John: «Das Album «Cupid & Psyche 85» von Scritti Politti zum Beispiel kaufe ich so ungefähr jedes Mal. Das habe ich inzwischen zehnfach auf CD und dreifach als Vinyl.»

Der Sänger kann sich diese spezielle Shopping-Sucht wohl leisten - gerade erst hat er wieder einen Chart-Rekord gebrochen. Als erstem Künstler gelang es Elton John, über einen Zeitraum von sechs Jahrzehnten jeweils mindestens einmal pro Dekade in die Top Ten der britischen Hitparade zu kommen. Jüngster Beitrag: Ein Duett mit der Popsängerin Dua Lipa (26) wurde seine erste Nummer eins im Vereinigten Königsreich seit 16 Jahren. «Cold Heart (Pnau Remix)» löste am Freitag Ed Sheerans «Shivers» an der Hitparaden-Spitze ab.

Nachrichtensprecher Jens Riewa bei «Masked Singer» als Chili enttarnt

KÖLN: Guten Abend, meine Damen und Herren, hier spricht die Chili: «Tagesschau»-Chefsprecher Jens Riewa ist als erster Prominenter bei der Musik-Show «The Masked Singer» enttarnt worden. Der 58-Jährige steckte im Kostüm einer riesigen Chili-Schote. Da er aber am Samstagabend in Köln zu wenige Stimmen der Zuschauer erhielt, musste er die feurige Maske ablegen. Wie Riewa zugab, passte die Kostümierung privat eigentlich gar nicht so gut zu ihm. «Ich bin in meinem privaten Umfeld berühmt dafür, dass ich null scharfes Essen vertrage», sagte er. «Aus einem einfachen Grund: Ich bekomme stundenlange Schluckauf-Anfälle.»

Bei «The Masked Singer» treten Prominente als Sänger auf, verstecken ihre Identität aber hinter einer aufwändigen Kostümierung. Nur ihre Stimmen können Aufschluss geben, wer sich dahinter verbirgt. Die Stars werden enttarnt, sobald sie nicht genügend Stimmen bekommen oder ganz am Ende gewinnen. Riewa zog am Samstag den Kürzeren gegen ein Stinktier, einen Hammerhai und einen Teddy, die nun alle noch im Rennen sind. Es war der Beginn der fünften Staffel der beliebten ProSieben-Show.

Im «Tagesschau»-Kollegium hat man durchaus Erfahrung mit dem Format. In der vergangenen Staffel machte bereits Sprecherin Judith Rakers mit. Sie steckte damals in einem flauschigen Küken-Kostüm.

Musical «Zeppelin» feiert Weltpremiere vor voll besetzten Rängen

FÜSSEN: Das Musical «Zeppelin» des Komponisten Ralph Siegel hat am Samstag vor voll besetzten Rängen im Füssener Festspielhaus Neuschwanstein Weltpremiere gefeiert. «Ich bin eigentlich sprachlos, heiser, gehandicapt mit kaputtem Rücken, aber so glücklich war ich noch nicht in meinem Leben», sagte «Mister Grand Prix» nach der Aufführung des gut dreieinhalb Stunden langen Stücks über den Grafen Zeppelin und den letzten Flug des Luftschiffs «Hindenburg».

Siegel hatte fünf Jahre an dem Musical gearbeitet, zweimal war die Premiere wegen der Corona-Pandemie verschoben worden. In Füssen soll das Stück gut 70 Mal gezeigt werden, Siegels Fernziel ist aber ein anderes: «Mein Traum ist es, dass es an den Broadway geht - auch wenn ich das wahrscheinlich nicht mehr erleben werde.» Jetzt sei er aber erst mal auf Füssen stolz, betonte Siegel.

Zur Uraufführung kreiste ein echter Zeppelin aus Friedrichshafen über dem privaten Festspielhaus am Forggensee. Zu den Ehrengästen zählten Schlagersänger wie Katja Ebstein und Michael Holm, aber auch Politiker wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und der Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (beide CSU).