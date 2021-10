Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 03.10.21 | Überblick

Spanischer Star Alejandro Sanz mit Stern in Hollywood gefeiert

LOS ANGELES: In den 1990er Jahren wurde er durch seine von Flamenco und Pop beeinflussten Stücke in Spanien bekannt. Alejandro Sanz stieg zum Weltstar auf - nun ist er in Hollywood mit einem Stern verewigt.

Der spanische Sänger Alejandro Sanz («Corazón parti'o») hat nun in Hollywood einen Ehrenplatz. Der 52-Jährige enthüllte am Freitag eine Sternenplakette auf dem «Walk of Fame» im Herzen von Hollywood. Als kleiner Junge habe er von vielen Dingen geträumt, aber sich nie vorstellen können, jemals eine solche Ehre zu erhalten, sagte Sanz vor jubelnden Fans. Im Blitzlichtgewitter der Fotografen kniete der vierfache Vater auf der Plakette nieder.

Als Gastrednerin war die mexikanische Schauspielerin Yalitza Aparicio (27) eingeladen, die in Alfonso Cuaróns «Roma» eine Hausangestellte verkörperte. Sie war 2019 als erste indigene Schauspielerin aus Mexiko für einen Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert.

Der Künstler mit Hit-Alben wie «No Es Lo Mismo» und «El Alma Al Aire» wurde in seiner Heimat in den 1990er Jahren bekannt. Zu seinen großen Hits gehört das mit Shakira aufgenommene Duett «La Tortura». In seiner Laufbahn hat er vier Grammy-Trophäen und über 20 Latin Grammy-Preise gewonnen. Nach Angaben der Veranstalter erhielt Sanz die 2703. Sternenplakette auf dem «Walk of Fame».

«Können niemand helfen» - Koskys «Mahagonny» von Brecht/Weill

BERLIN: Es ist schwerer Opernstoff. Mit «Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny» haben Kurt Weill und Bertolt Brecht in gut zweieinhalb Stunden so ziemlich alle menschlichen Abgründe in eine Bühnenfassung gepresst. Barrie Kosky, sonst bekannt auch für Originalität und Heiterkeit, setzt das düstere Stück ans Ende seiner zehn Jahre als Intendant der Komischen Oper in Berlin. Nach einem Pro- und Contra-Intermezzo vom Theaterrang - ein «Totale Scheiße!»-Rufer wird mit «Schnauze!» beantwortet - gibt es am Samstagabend vom Publikum Anerkennung für Solisten, Ensemble, Regieteam und das Orchester unter Generalmusikdirektor Ainars Rubikis.

Kosky lässt die fiktive Stadt in einem zunächst dunklen Bühnendreieck entstehen, das im zweiten Teil nur noch aus Spiegeln besteht. Begbick (Nadine Weissmann), Fatty (Ivan Tur?ic) und Dreieinigkeitsmoses (Jens Larsen) erschaffen mit Hilfe der Prostituierten Jenny (Nadja Mchantaf) und dem Holzfäller Jim (Allan Clayton) eine moderne Version von Sodom und Gomorra zwischen Alkohol und Lust, Gier und Gewalt. Während Mahagonny rasch dem Ende entgegengeht, verwebt Weill seine themenreiche, mit zahlreichen Zitaten versehene Musik zunehmend zu einem beklemmenden Finale. Von allen Seiten lässt Kosky die düsteren Schlusszeilen aus dem Off ertönen: «Können uns und euch und niemand helfen».

«Mahagonny» ist keine Oper für Zwischenapplaus. Dabei sind auch bekanntere Stücke darin enthalten. Der «Alabama Song» etwa, berühmt geworden auch durch Versionen von The Doors oder David Bowie. Auch das zunächst schmissige «Denn wie man sich bettet, so liegt man» zieht sofort in einer harte Realität zurück: «Es deckt einen da keiner zu.» Das böse Ende für alle kommt als ferngesteuerter Gott in Affengestalt, in Hebräisch als Eloah überschrieben. Mit einem Lautsprecher lässt Kosky ihn über die Bühne fahren, um das lästerliche Mahagonny und die Menschen darin zu zerstören.