Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 19.09.21 | Überblick

Gräfin Sophie: Prinz Philip hat Kochshows geliebt

LONDON: Der im April im Alter von 99 Jahren gestorbene Prinz Philip war laut seiner Familie ein großer Fan von Kochshows. «Er liebte es, Kochshows zu gucken», sagte Gräfin Sophie, die Frau des jüngsten Queen-Sohns Prinz Edward, in einer BBC-Sendung. «Hairy Bikers», eine langjährige britische Kochshow mit einem beliebten Moderatoren-Duo, sei eine seiner Favoriten gewesen. Sie habe es geliebt, mit ihrem Schwiegervater übers Kochen zu reden, erzählte die 56-Jährige.

Auch Enkel William würdigte die kulinarischen Kompetenzen seines Großvaters - insbesondere am Grill. «Ich kann mit Sicherheit sagen, dass es in dieser Familie noch nie einen Fall von Lebensmittelvergiftung in Verbindung mit dem Herzog von Edinburgh gegeben hat», sagte der 39-Jährige.

Auch Prinz Harry und viele weitere Mitglieder der Königsfamilie kommen in der einstündigen Sendung «Prince Philip: The Royal Family Remembers» (deutsch: «Prinz Philip: Die Königliche Familie erinnert sich») zu Wort. Harry würdigte seinen Großvater als großartigen Zuhörer, dem man alles habe erzählen können. Die Sendung, für die Queen Elizabeth II. Zugang zu ihrer privaten Filmsammlung gewährt haben soll, wird am 22. September in der BBC ausgestrahlt.

Operndiva Netrebko feiert im Kreml 50. Geburtstag - Putin gratuliert

MOSKAU: Die Operndiva Anna Netrebko hat im Kremlpalast in Moskau mit internationalen Stars bei einer Gala ihren 50. Geburtstag gefeiert. Bei dem vierstündigen Konzert verlas Kremlsprecher Dmitri Peskow am Samstagabend auf der Bühne Glückwünsche des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der Netrebkos weltweit bewunderte Gesangskunst würdigte. Netrebkos «schillernde Individualität, Ihre fabelhafte künstlerische Darstellungskraft, Ihre in dieser Schönheit und diesem Klang seltene Stimme» begeistere Millionen Menschen in vielen Ländern, meinte Putin.

«Russland ist stolz auf Sie als Vertreterin unserer heimischen Gesangschule», die international Erfolge feiere, hieß es in Putins Glückwunschtelegramm. Putin würdigte Netrebko, die ihn schon bei der Präsidentenwahl unterstützte, als «offenen, bezaubernden und gutherzigen Menschen mit einem lebensbejahenden Charakter und einer klaren Position als Bürgerin». Die Diva, die auch in Wien lebt, lächelte gerührt, als ihr Peskow die Worte vorlas.

«Ihre Auftritte, Konzerte in der Heimat - das sind immer große, ersehnte Ereignisse, ein echtes Fest der Schönheit und der hohen musikalischen Kunst», sagte Putin. Der 68-Jährige ist nach eigenen Angaben nach Kontakten mit Dutzenden Corona-Infizierten in Selbstisolation. Nach Kremlangaben geht es Putin gut. Bei der im Staatsfernsehen am Samstag übertragenen Gala traten unter anderem auch Stars wie Placido Domingo als Dirigent am Pult und der Tenor Rolando Villazón auf.

Barenboim mit «Figaro» gefeiert - Saisonstart umsonst und draußen

BERLIN: Mit einem frenetisch gefeierten «Figaro» unter Generalmusikdirektor Daniel Barenboim hat die Staatsoper Unter den Linden am Samstag in Berlin die neue Spielzeit eröffnet. Zum Saisonauftakt wurde zugleich der benachbarte Bebelplatz in einen der größten Konzertorte der Stadt verwandelt und die Aufführung in der Staatsoper direkt ins herbstlich kühle Freie übertragen. Coronabedingt durften allerdings bei dieser 15. Ausgabe der «Staatsoper für alle» nicht mehr als 4000 Menschen zu Übertragung und Livekonzert auf den Platz.

Den Auftakt des musikalischen Wochenendes markierte Mozarts Oper «Le nozze di Figaro» unter Barenboim mit Staatskapelle Berlin dun Staatsopernchor. Während die Bilder der musikalischen Komödie auf den Platz gestreamt werden, erlebte die von Regisseur Vincent Huguet in der Pop-Welt der 80er Jahre angesiedelte Fassung ihre gefeierte Publikumspremiere in der Staatsoper. Im April musste pandemiebedingt alles digital bleiben.

«Wir haben auf diesen Abend alle lange gewartet, nicht nur Sie», sagte Barenboim zu Beginn des Abends mit Blick auf die erstmals seit Pandemiebeginn wieder voll besetzten Reihen in der Staatsoper. Viel Applaus für Barenboim, Orchester und die Solisten wie Federica Lombardi (Gräfin Almaviva), Anna Prohaska (Susanna), Corinna Scheurle (Cherubino), Gyula Orendt (Graf Almaviva) oder Gerald Finley (Figaro) gab es auch auf dem Bebelplatz, wo sich die Reihen nach dreieinhalb Stunden an einem zunehmend kühlen Abend etwas gelichtet hatten. Umso mehr bedankte sich Barenboim für das gesamte Ensemble für «so viel und so enthusiastische» Unterstützung.

Am Sonntag (13.00 Uhr) spielt dann alles live und draußen. Barenboim dirigiert die Staatskapelle und den Staatsopernchor, der in diesem Jahr sein 200-jähriges Jubiläum feiert. Auf dem Programm stehen Opernchöre etwa aus «Nabucco» oder «Tannhäuser» sowie Robert Schumanns zweite Sinfonie.