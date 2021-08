Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 16.08.21 | Überblick

Medien: Travis Barker fliegt seit Flugzeugabsturz erstmals wieder

LOS ANGELES: US-Schlagzeuger Travis Barker (45) ist laut Medienberichten erstmals seit einem schweren Flugabsturz im Jahr 2008 wieder geflogen. Der Blink-182-Drummer wurde laut «People.com» dabei von seiner Freundin Kourtney Kardashian (42) begleitet. Das Promi-Portal «TMZ.com» stellte Fotos ins Netz, die das Paar am Samstag mit einem Privatflugzeug in Los Angeles zeigen, das sie in den mexikanischen Ort Cabo San Lucas brachte.

Barker war im September 2008 bei einem Flugzeugabsturz lebensgefährlich verletzt worden. Bei dem Unglück im US-Staat South Carolina waren vier der sechs Insassen sofort gestorben, Barker hatte schwere Verbrennungen erlitten und musste monatelang behandelt werden. Der ebenfalls verletzte DJ Adam Goldstein, bekannt als DJ AM, starb ein Jahr später an einer Überdosis Drogen.

Seit dem Absturz litt Barker nach eigenen Angaben unter extremer Flugangst und vermied Flugreisen. So ging er 2013 mit der Punkband Blink-182 nicht in Australien auf Tour. Er habe die schrecklichen Ereignisse, die geschehen seien, als er das letzte Mal geflogen sei, noch immer nicht überwunden, schrieb er damals auf Facebook.

Kürzlich deutete Barker in einem Tweet an, dass er es nun versuchen könnte. «Vielleicht werde ich wieder fliegen», schrieb der Musiker Ende Juni. Seit Jahresbeginn ist er mit Reality-Sternchen und Unternehmerin Kourtney Kardashian, der älteren Schwester von Kim Kardashian, liiert.

Carrie Johnson fordert Schwangere zur Impfung gegen Coronavirus auf

LONDON: Die Frau des britischen Premierministers, Carrie Johnson, hat Schwangere dazu ermutigt, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Auf ihrem privaten Instagram-Account berichtete sie am Samstag von ihrer zweiten Impfung. Sie fühle sich «großartig», so die Frau von Boris Johnson, die selbst ein Kind erwartet.

Sie sei zunächst «definitiv besorgt» gewesen aus Angst vor einer Fehlgeburt, schrieb Carrie, wie auf einem Screenshot auf der Webseite des Nachrichtensenders Sky News zu sehen war. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu seien aber «unglaublich beruhigend», so die 33-Jährige. Wissenschaftlichen Daten zufolge gebe es dafür kein erhöhtes Risiko. «Geimpft zu werden ist wirklich der beste Weg um sich selbst und sein Baby zu schützen», fuhr Carrie fort.

Carrie Johnson hatte erst vor wenigen Wochen ihre zweite Schwangerschaft öffentlich gemacht und dabei auch von einer vorangegangenen Fehlgeburt berichtet.

Die US-Gesundheitsbehörde CDC empfiehlt allen schwangeren und stillenden Frauen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Neue Daten einer Studie mit knapp 2500 Schwangeren zeigten, dass Impfungen mit den Präparaten der Hersteller Moderna oder Pfizer/Biontech vor der Schwangerschaft oder in den ersten 20 Wochen nicht zu einem höheren Risiko einer Fehlgeburt führten, teilte die Behörde in der vergangenen Woche mit. In Deutschland will die Ständige Impfkommission (Stiko) voraussichtlich bis Ende August entscheiden, ob sie eine Corona-Impfung für Schwangere doch empfiehlt.

Ausstellung zeigt die «Puppen von New York»

NEW YORK: Vom Müllmonster Oskar und seinen Nachbarn aus der «Sesamstraße» bis zu den Riesen-Luftballons bei der traditionellen Thanksgiving-Parade: Eine Ausstellung in New York gibt einen Überblick über die Marionetten und Puppen der Millionenmetropole. Die am Freitag eröffnete Schau «Puppets of New York» erzähle die «außergewöhnliche, überraschende und vielfältige Geschichte der schrulligsten Bewohner von New York», hieß es vom Museum of the City of New York am Central Park in Manhattan.

Die Metropole sei «eine Welthauptstadt des Puppenspiels, in der verschiedene Gemeinschaften und Traditionen zusammenkommen und zusammenarbeiten und neue Innovationen für diese Kunstform geboren werden», sagte Museumsdirektorin Whitney Donhauser. Neben den Marionetten und Puppen selbst sind in der Ausstellung unter anderem Videos, Fotos und andere Dokumente zu sehen.

Frauenpower und nackte Männer: «Maria Stuart» überzeugt in Salzburg

SALZBURG: Für eine «Maria Stuart» mit kraftvollen Schauspielerinnen und nackter männlicher Gewalt ist Regisseur Martin Kusej am Samstagabend vom Festspielpublikum in Salzburg gefeiert worden. Den größten Applaus erhielt Bibiana Beglau für ihre Darstellung einer zwischen Gefühl, Macht und Machenschaften zerrissenen englischen Königin Elisabeth. In der Titelrolle überzeugte Birgit Minichmayr als schottische Königin, die um ihren Stolz und ihr Leben kämpft.

Statt eines Bühnenbildes setzte Kusej auf 30 meist nackte Komparsen, die fast die ganze Dauer des Schiller-Stücks präsent sind und so die totale männliche Dominanz der Gesellschaft aufzeigen, in der Elisabeth und Maria Stuart sich bewegen. Das Stück wurde in einer Version von weniger als drei Stunden ohne Pause gespielt. So entstand eine Szenenfolge, die sich mit einem minimalen Einsatz von theatralischen Mitteln auf das Wesentliche des Königinnen-Dramas konzentrierte.

«Maria Stuart» war die letzte Theaterpremiere des Salzburger Festspielsommers. Trotz Corona-Pandemie gibt es dieses Jahr in Salzburg ein volles Programm mit 168 Aufführungen aus den Bereichen Oper, Schauspiel und Konzert. Die Salzburger Festspiele zählen zu den weltweit bedeutendsten Kulturfestivals.