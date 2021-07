Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 25.07.21 | Überblick

Katharina Thalbach ermittelt in «Mord im Orientexpress»

BERLIN: Mit Schnurrbart und Anzug steht sie auf der Bühne: Katharina Thalbach (67) hat sich in ihrem neuen Theaterstück den ihrer Meinung nach «besten Detektiv der Welt» ausgesucht. Für die Berliner Kudammbühnen hat sie den Literaturklassiker «Mord im Orientexpress» inszeniert - am Samstagabend war Premiere.

Neben der Regie hat Thalbach auch die Hauptrolle übernommen - sie spielt den Detektiv Hercule Poirot. Während der Fahrt ab Istanbul nach Westeuropa muss er plötzlich einen Mordfall lösen. Vorlage ist der Krimiroman der britischen Autorin Agatha Christie (1890-1976).

Die Geschichte wird mit viel Liebe auf die Bühne gebracht. Das kluge Bühnenbild nimmt einen mit in die Vergangenheit. Die Kostüme im Stil der 1920er Jahre stammen von Designer Guido Maria Kretschmer.

Der Modemacher Kretschmer, den viele auch aus der TV-Serie «Shopping Queen» kennen, kam auch zur Premiere. Ebenfalls auf der Gästeliste: Berlins Ex-Regierungschef Klaus Wowereit, Schauspielerin Katja Riemann, Sänger Max Raabe, Musikerin Annette Humpe, Regisseur Detlev Buck und Berlins Kultursenator Klaus Lederer.

Taylor Swift dankt Fans mit ursprünglicher «The Lakes»-Version

LOS ANGELES: US-Popstar Taylor Swift (31) hat sich am Jahrestag der Veröffentlichung ihres Hitalbums «Folklore» mit neuer Musik zurückgemeldet - als Dankeschön für ihre Fans. «Um euch zu danken, für alles, was ihr für dieses Album getan habt, möchte ich euch die Original-Version von 'The Lakes' geben», schrieb die Sängerin am Samstag auf Twitter und Instagram.

Vor einem Jahr seien sie gemeinsam aus der «der realen Welt» an einen simpleren Ort «mit hohen Bäumen und salziger Luft» geflüchtet, blickt Swift auf «Folklore» zurück. Das Überraschungsalbum mit 16 Songs und dem Bonus-Track «The Lakes» war mitten im Pandemie-Jahr am 24. Juli 2020 erschienen.

An ihrem achten Studioalbum, mit ruhigen Singer-Songwriter-Stücken, hatte unter anderem das Multitalent Jack Antonoff mitgewirkt. Der Sänger und Songwriter verriet kürzlich im Interview mit der Musikzeitschrift «Billboard», dass er den ursprünglichen «The Lakes»-Song in einer großen Orchesterfassung produziert hatte, dann aber auf Wunsch von Swift abgeschwächt habe. Das Hit-Album «Folklore» brachte Swift in diesem Jahr den Spitzen-Grammy als «Album des Jahres» ein.

Kussbild: Jennifer Lopez feiert 52. Geburtstag mit Ben Affleck

LOS ANGELES: Latina-Star Jennifer Lopez teilt sich an ihrem 52. Geburtstag offenherzig mit. In Fotos und Videos auf Instagram und Twitter posierte die Sängerin auf einer Yacht mit Bikini und Hut. In einem Schnappschuss zeigt sich Lopez in den Armen von Oscar-Preisträger Ben Affleck samt innigem Kuss. Das Posting am Samstag versah der Star mit der Zahl 52 und einem roten Herz-Emoji.

Damit hat die «Let's get loud»»-Sängerin und Schauspielerin nun ein deutliches Signal gegeben. Seit Monaten spekulierten US-Medien über die mögliche Reunion des Ex-Paares. Lopez und der 48 alte Schauspieler lernten sich vor 20 Jahren kennen und später lieben - eine geplante Hochzeit sagten sie aber kurz vor dem Termin 2003 ab.

Beide lebten ihr Leben danach mit anderen Partnern, heirateten und bekamen Kinder. Nach zehn Jahren Ehe und drei Kindern hatten Affleck und Jennifer Garner 2015 das Ende ihrer Beziehung verkündet. Lopez war dreimal verheiratet, zuletzt mit dem Sänger Marc Anthony, mit dem sie Zwillinge hat. Ihre jüngste Beziehung mit dem Ex-Baseballer Alex Rodriguez war im April geplatzt. Wenig später tauchten in Klatschblättern Fotos auf, die Affleck vor dem Haus von Lopez in Los Angeles oder bei gemeinsamen Ausflügen zeigten.

Die erste «Bennifer»-Beziehung hatte 18 Monate gehalten, bis zur Auflösung der Verlobung im Januar 2004. Zusammen drehten sie zwei Filme, «Liebe mit Risiko - Gigli» und «Jersey Girl», die aber beide an den Kinokassen floppten.