Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 04.07.21 | Aktualisiert um: 17:10 | Überblick

Britische Stars werben in Musical-Video fürs Impfen (Foto-Handout)

LONDON: Britische Stars wollen mit einer Musical-Einlage Werbung fürs Impfen gegen das Coronavirus machen. In einem knapp zweiminütigen Video des britischen National Health Service (NHS) sind Schauspieler wie Jim Broadbent («Game of Thrones») und Derek Jacobi sowie der Comedian David Walliams zu dem Song «The Rhythm of Life» aus dem Musical «Sweet Charity» zu sehen. Eingestreut in die Sing- und Tanzperformance, bei der auch zahlreiche Tänzerinnen und Tänzer aus dem Londoner West End mitwirken, sind klare Appelle. «Hol dir einfach eine Impfung», sagt Broadbent, der die Show halb mittanzend aus dem Publikum verfolgt. Die Botschaft: Nur mit Impfungen kann der Rhythmus des Lebens wieder in Fahrt kommen.

Gerst zu Naturzerstörung: Aliens würden vielleicht weiterfliegen (Foto-Archiv)

BERLIN: Astronaut Alexander Gerst hat einen recht kritischen Blick auf die Menschheit und ihren Umgang mit der Erde. «Tatsächlich haben meine Kollegen und ich manchmal aus der Aussichtskuppel der ISS geschaut und uns vorgestellt, was jetzt wohl Außerirdische denken würden», sagte er dem «Redaktionsnetzwerks Deutschland» (RND). «Sie würden Wesen beobachten, die sich gegenseitig bekriegen und die Natur zerstören. Da stellt sich schon die Frage, ob diese Aliens uns als intelligentes Leben einordnen würden. Vielleicht würden sie lieber erst mal einen Planeten weiterfliegen.» Zwischen seinen Aufenthalten auf der Internationalen Raumstation ISS 2014 und 2018 habe sich die Erde sichtbar verändert, sagte Gerst.

Arnold Schwarzenegger spielt Orgel in Wien (Foto-Handout)

WIEN: Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger hat im Stephansdom in Wien in die Orgeltasten gegriffen. Er habe das «hervorragend gemacht», sagte Dompfarrer Toni Faber dem ORF-Radiosender Ö3 am Freitag. Orgelspielen gehört zu den Hobbys des 73-Jährigen. Der gebürtige Österreicher sei mit seine Lebensgefährtin Heather Milligan im Dom gewesen und habe sich die Orgel extra vom Domorganisten zeigen lassen, berichtete der Sender. «Er wurde kurz instruiert, was gespielt wird - und die Fußpedale hat er bedient und einige Akkorde hat er gespielt. Das hat er hervorragend gemacht», sagte Faber dem Sender. Schwarzenegger war zudem nach Fabers Angaben so beeindruckt von der Trauerfeier für den früheren Formel-1-Fahrer Niki Lauda im Stephansdom 2019, «dass er das gerne auch für sich haben will». «Und da müssen wir noch über einiges sprechen und einiges klären.»

Prinz Charles verrät, was ihn zum Tanzen brachte

LONDON: Der britische Thronfolger Prinz Charles hat in einer Radiosendung einige seiner Lieblingslieder verraten. Der Pop-Song «Givin' Up, Givin' In» der amerikanischen Soul-Band The Three Degrees sei einer seiner Favoriten. «Er hat, vor langer Zeit, in mir einen unwiderstehlichen Drang geweckt, aufzustehen und zu tanzen», sagte der 72-Jährige am Sonntag in einem Krankenhaussender, wie die BBC berichtete. Die Three Degrees waren mit dem Song zum 30. Geburtstag von Prinz Charles aufgetreten und 1981 auch bei seiner Hochzeit mit Prinzessin Diana zu Gast gewesen. Charles sprach in der Sendung darüber, welche Rolle verschiedene Lieder in seinem Leben gespielt haben. Auf Charles' Playlist, die der Thronfolger zum Dank an das medizinische Personal und viele Freiwillige während der Pandemie zusammengestellt hatte, stehen außerdem Titel von Edith Piaf, Peter Skellern und Diana Ross. Die Sammlung soll auch auf der Streaming-Plattform Spotify verfügbar sein.