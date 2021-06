Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 27.06.21 | Aktualisiert um: 20:50 | Überblick

Italiens Stardirigent Muti hat keine Angst vor Tod

MAILAND: Italiens Stardirigent Riccardo Muti fürchtet den Tod nicht. «Als Kind gingen wir abends auf den Friedhof, um die Irrlichter zu sehen», sagte der Musiker im Interview der Zeitung «Corriere della Sera» (Sonntag). Am 28. Juli feiert Muti seinen 80. Geburtstag. Nach eigener Aussage sieht er sich als jemand, der einer anderen Zeit angehöre. «Heute dreht sich die Welt so schnell, sie überwältigt alles, selbst einfache Dinge, die von tiefer Menschlichkeit sind», sagte Muti.

Der gebürtige Mann aus Neapel eröffnete vor Kurzem die Opernfestspiele 2021 mit «Aida» von Giuseppe Verdi im Amphitheater Arena di Verona. Vor rund 150 Jahren wurde das Werk uraufgeführt. Für Italien als musikliebendes Land galt die Eröffnung auch als starkes Signal nach dem Stillstand durch die Corona-Pandemie. Rund 6000 Zuschauer waren zugelassen.

Leute kompakt

Hape Kerkeling: «Ich telefoniere mit meinen Katzen»

BERLIN: Die Liebe von Hape Kerkeling zu seinen Katzen ist groß: Sie kommen in den Genuss von Massagen - und wenn er unterwegs ist, telefoniert er sogar mit ihnen. Das sagte der 56-jährige Entertainer der «Bild am Sonntag». Die Telefonate gingen gut: «Von meiner Seite aus sowieso. Und auch von Seite der Katzen. Da kommt schon eine Reaktion.» Und auch die Massage bringe den Katzen tatsächlich etwas. Die Ohrmassage sei besonders effektiv. «Katzen lieben es eh, an den Ohren gekrault zu werden», sagte Kerkeling. Diese Massage sorge dafür, dass zentrale Meridiane im Katzenkörper stimuliert würden. «Es macht die Katze noch ausgeglichener, als sie in der Regel schon ist.» Natürlich reinige er eigenhändig auch das Katzenklo. Und er koche auch für seine Katzen: «Kartoffeln, Reis, Möhrchen - und dann immer 'n bisschen Fleisch rein. Das ist nicht aufwendig.»

Katharina Thalbach: Auf der Bühne zu sterben wäre «erstrebenswert»

HAMBURG/BERLIN: Schauspielerin Katharina Thalbach (67) hat ihre ganz eigenen Vorstellungen vom Tod. «Ich finde es sehr erstrebenswert, auf der Bühne zu sterben. Für mich, nicht für die anderen», sagte die Berlinerin («Die Blechtrommel») am Freitagabend in der «NDR Talk Show» des Norddeutschen Rundfunks. Sie betonte aber auch: «Ich kann super ohne Theater leben. Ich brauche den Applaus nicht. Ich kann ohne Applaus ins Bett gehen und sehr gut schlafen.» Die in Ost-Berlin geborene Thalbach kann auf eine jahrzehntelange Karriere als Schauspielerin im Theater, Kino und Fernsehen zurückblicken. Trotzdem würde sie auch ein anderer Beruf interessieren, wie sie im NDR erzählte: «Wenn ich die Kraft hätte, dann würde ich nochmal Bäcker werden. Das finde ich toll.»

Chris de Burgh ist als Fußballfan wirklich «fanatisch»

MÜNCHEN: Der irische Popmusiker Chris de Burgh (72, «Lady In Red») sieht sich selbst als hoch emotionalen Fußballfan. Er sagte der Münchner «Abendzeitung» (Samstag): «Fan stammt ja vom Wort fanatisch ab. Genau das bin ich.» Im Stadion gebe es bei ihm kein Halten. «Ich springe auf, balle die Fäuste, werfe die Arme in die Luft. Ich fiebere mit, rede die ganz Zeit, kommentiere alles. Keine Zwangsjacke könnte mich zurückhalten.» Wenn für sein Team ein Tor falle, verliere er das letzte bisschen Zurückhaltung. Er sei aber keiner, der Hass in sich trage oder den Schiedsrichter anbrülle, sagte de Burgh. Schließlich sei Fußball nur ein Spiel, bei dem es nicht um Leben und Tod gehe. In seiner Schul- und Studienzeit in Irland habe er selbst auch gerne mit Freunden Fußball gespielt und später, als er nach Kalifornien zog, unter anderem mit den Musikern der Band Supertramp gekickt.

Formel-1-Fahrer Mick Schumacher: Kein Typ für lange Party-Nächte

SPIELBERG/ROM: Formel-1-Pilot Mick Schumacher findet, nichts von seiner Jugend für seine Karriere geopfert haben zu müssen. «Wenn doch, habe ich das nicht gemerkt, weil ich das tat, was ich liebte», sagte der 22-Jährige der italienischen Zeitung «La Repubblica» (Sonntag). Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher war nach eigener Aussage nie der Typ, der lange still sitzen konnte oder gerne bis spät in die Nacht ausging. «Für mich war es nicht schwer, zu einer Party Nein zu sagen», erzählte er weiter. Rennfahrer Schumacher sitzt derzeit in seiner ersten Formel-1-Saison für den US-Rennstall Haas hinterm Steuer. Zu angeblichen Reibereien mit seinem russischen Teamkollegen Nikita Masepin sagte Schumacher, sie hätten ein vertrautes Verhältnis. Man arbeite gut zusammen. Sein Traum ist es, eines Tages Weltmeister zu werden, erklärte er.

Klinsmann: Boris Becker hat Anteil am Gewinn der Fußball-EM 1996

LONDON: Laut Ex-Nationalspieler Jürgen Klinsmann hat auch Boris Becker seinen Anteil am Gewinn der Fußball-Europameisterschaft 1996 in England. Der frühere Tennisstar stattete der Mannschaft kurz vor dem Finale am 30. Juni gegen Tschechien in London einen Besuch ab, wie Klinsmann am Sonntag in einem Interview des Sportportals «The Athletic» verriet. «Wimbledon fand zur gleichen Zeit statt, und Boris Becker hatte eine Verletzung, die er bei uns behandeln ließ, weil er ein Fußballverrückter ist», sagte der 56-Jährige. «Er ist dann bei uns geblieben und hat uns durch all die Zweifel gepusht, die wir hatten.» Am Ende setzte sich die DFB-Auswahl dank eines Golden Goals von Oliver Bierhoff mit 2:1 gegen die Tschechen durch. «Wir haben uns Schritt für Schritt durch dieses Turnier gearbeitet, obwohl wir technisch nicht das beste Team hatten», sagte Klinsmann. «Aber wir hatten ein enormes Verlangen, einfach nicht aufzugeben.»

Italiens Tiktok-Star Lame wäre gerne Komiker

ROM: Italiens Social-Media-Star Khaby Lame träumt von einer Karriere als Komiker. «Ich denke immer weiter daran, wie ich Menschen zum Lachen bringen kann», sagte der 21-jährige Senegalese der Zeitung «La Repubblica» (Samstag). Auf der chinesischen Kurzvideo-Plattform Tiktok folgen ihm mehr als 77 Millionen Menschen, auf Instagram immerhin 25,5 Millionen. Damit hat der junge Mann aus dem norditalienischen Chivasso Instagram-Star, Influencerin und Model Chiara Ferragni abgelöst, die auch außerhalb Italiens als Star in den sozialen Netzwerken bekannt ist. Dabei war Lames Erfolg gewissermaßen aus der Not heraus geboren, wie er «La Repubblica» erzählte. Als die Corona-Pandemie im März 2020 in Italien einschlug und Firmen schlossen, verlor er seinen Job. Die gewonnene Zeit nutzte er um lustige Videos zu machen. Lames Clips zeigen meist Menschen, die sich ungeschickt bei einer Sache anstellen oder etwas verkomplizieren, woraufhin man meist ihn sieht, wie er diese Sache simpel erledigt.

Sylter Dirk Lins hat Roman Polanski seinen Chevrolet geliehen

SYLT: Ob Truckparkplatz, seltene Autos oder Essen für die ganze Crew: Der gebürtige Sylter Dirk Lins unterstützt seit mehr als zehn Jahren Film-und Fernsehproduktionen als Location-Scout und sogenannter Runner auf seiner Heimatinsel. Als 2010 «Der Ghostwriter» auf Sylt gedreht wurde, stellte der 44-Jährige dem Team rund um Regisseur Roman Polanski seinen alten Chevrolet-Transporter für den Film zur Verfügung. «Mir geht es um den Spaß, um einfach mal ein bisschen andere Luft zu schnuppern und mal was anderes zu sehen», sagt er. Auch vor der Kamera ist Lins seit Jahren als Komparse aktiv: In der erfolgreichen US-amerikanischen Netflix-Serie «Das Damengambit» spielte er 2019 einen russischen Soldaten. Für eine neue Produktion des Streaming-Dienstes mimte er im Mai einen Hochzeitsgast im Watt vor Sylt. Gerade kam eine Anfrage für die deutsche Fernsehserie «Babylon Berlin». Hauptberuflich betreibt der gebürtige Sylter allerdings einen Pizzaservice auf der größten deutschen Nordseeinsel.

Jodie Foster sah Trump nicht kommen: «Habe in einer Blase gelebt»

AUGSBURG: Filmstar Jodie Foster (58) hat die Präsidentschaft von Donald Trump nicht kommen sehen. «Während der Obama-Administration habe ich in einer Blase gelebt - viele andere auch», sagte die Oscar-Preisträgerin («Angeklagt», «Das Schweigen der Lämmer») der «Augsburger Allgemeinen». «Ich habe nicht verstanden, was sich eigentlich in unserem Land abspielt. Und die Wahl Trumps hat mich ordentlich wachgerüttelt. Diese vier Jahre waren schon heftig.» Im Kino ist Foster, die seit Jahren keinen großen Film mehr drehte, jetzt als Anwältin Nancy Hollander in dem Guantanamo-Drama «Der Mauretanier» zu sehen. Am 6. Juli soll sie die Filmfestspiele von Cannes eröffnen. Das Festival verleiht ihr die Goldene Ehrenpalme. Foster sagte über ihre Arbeit als Schauspielerin: «Ich möchte, dass mein Publikum aus meinen Filmen positive moralische Botschaften mitnimmt.

Julian Assange plant Hochzeit mit Partnerin Moris im Gefängnis

LONDON: Julian Assange und seine Partnerin Stella Moris planen eine Hochzeit im Gefängnis. Das sagte Moris der Deutschen Presse-Agentur in einem Exklusiv-Interview vor dem 50. Geburtstag des Wikileaks-Gründers am 3. Juli. Der gebürtige Australier sitzt seit mehr als zwei Jahren im Hochsicherheitsgefängnis HMP Belmarsh in London. Die Beziehung mit Moris begann während der Zeit, als sich Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London dem Zugriff der Polizei entzog. Das Paar hat zwei kleine Jungen im Alter von vier und zweieinhalb Jahren. «Wir bereiten uns darauf vor, im Gefängnis zu heiraten», sagte Moris. Ein Datum gebe es noch nicht, doch der Prozess sei bereits eingeleitet.

25 Jahre nach Debütalbum: Rapper Jay-Z versteigert NFT-Kunstwerk

NEW YORK: Ein Vierteljahrhundert nach dem Erscheinen seines Debütalbums «Reasonable Doubt» versteigert der US-Rapper Jay-Z (51) ein auf dem Cover basierendes digitales Kunstwerk. Der Künstler Derrick Adams habe das Werk für den Rapper angefertigt, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Freitag in New York mit. Es werde als sogenanntes NFT (non-fungible token) versteigert, eine Art digitales Echtheitszertifikat: Es kann zwar beliebig viele identische Kopien des Gegenstands geben, aber nur diese eine kann als das Original gelten. NFTs haben gerade einen Boom erlebt: So wurde vor kurzem eine damit verknüpfte Kopie einer Collage des Digitalkünstlers Beeple für gut 69,3 Millionen Dollar versteigert. Für das digitale «Reasonable Doubt»-Kunstwerk können Interessierte noch bis zum 2. Juli online mitsteigern, auch Kryptowährungen sind zugelassen.