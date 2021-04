Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 18.04.21 | Aktualisiert um: 15:50 | Überblick

Sängerinnen Celeste und Laura Pausini treten vor Oscar-Show auf

LOS ANGELES: Gut eine Woche vor der Oscar-Gala hat die Film-Akademie in Los Angeles Auftritte der Soul-Musikerin Celeste und der italienischen Sängerin Laura Pausini angekündigt. Laut Mitteilung vom Freitag sollen am 25. April auch die Sängerinnen H.E.R. und Molly Sandén, Sänger Leslie Odom Jr. und die Komponisten Daniel Pemberton und Diane Warren auftreten. Die Star-Riege werde die fünf für einen Oscar nominierten Songs präsentieren, hieß es. Die Songs werden vor Beginn der Preisverleihung im Rahmen der 90-minütigen Sondersendung «Oscars: Into the Spotlight» ausgestrahlt. Vor wenigen Tagen hatten die Veranstalter eine «Starbesetzung» für die Trophäenshow bekanntgegeben. So sollen etwa Renée Zellweger, Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Harrison Ford und Halle Berry bei der Vergabe der 93. Academy Awards mitwirken.

Formel-1-Pilot Vettel will irgendwann Großbritannien erkunden

IMOLA: Nach seinem Wechsel zum Aston-Martin-Team möchte Formel-1-Pilot Sebastian Vettel irgendwann Großbritannien besser kennenlernen. «Ich freue mich darauf, eines Tages, wenn ich mehr Zeit habe, wirklich ein bisschen Großbritannien mit meiner Familie zu erkunden, einfach um all die Orte zu sehen, von denen man im Laufe der Jahre gehört hat», zitierte die britische Programmzeitschrift «Radio Times» den 33-Jährigen vor dem Grand Prix der Emilia-Romagna in Imola. Vettel fuhr vor seiner Zeit bei Ferrari mehrere Jahre für Red Bull. Dessen Rennfabrik liegt in Milton Keynes zwischen Birmingham und London. Vettel mag auch den britischen Humor. Briten seien «einfach lustig», befand der viermalige Weltmeister.

Digitales Kunstwerk von Snowden bringt Millionenspende

MOSKAU: Der Whistleblower Edward Snowden hat mit der Versteigerung eines digitalen Kunstwerks eine Millionenspende für seine Journalistenstiftung erzielt. Ein Porträt des 37-Jährigen, das sich zwischen den Seiten eines amerikanischen Gerichtsdokuments abzeichnet, wurde für umgerechnet 5,5 Millionen Dollar (rund 4,6 Mio Euro) in der Digitalwährung Ethereum gekauft. Snowden bedankte sich am Freitag via Twitter bei den Bietern. Der Erlös geht an die Stiftung Freedom of Press, die er seit 2017 führt. Der ehemalige Geheimdienstler Snowden hatte 2013 das Ausmaß der Internet-Überwachung durch den amerikanischen Abhördienst NSA enthüllt.

Farbanschlag auf Auto von Karl Lauterbach in Köln

KÖLN: Auf das Auto des SPD-Bundestagsabgeordneten Karl Lauterbach haben Unbekannte am Freitag in Köln einen Farbanschlag verübt. Das bestätigte am Samstag ein Polizeisprecher. Die Unbekannten hätten in der Nacht einen Farbeimer über das Auto gekippt, auch die Scheiben seien verschmutzt, er könne den Wagen nicht mehr fahren, schrieb Lauterbach. «Aber wir werden nie aufgeben», heißt es in einer Mitteilung. Der SPD-Politiker und Arzt zählt zu den exponiertesten Persönlichkeiten in der Debatte um die Maßnahmen gegen das Coronavirus.

Habeck: Meine Söhne sind eher Dänisch als Deutsch

BERLIN/KOPENHAGEN: Grünen-Chef Robert Habeck (51) hat familiär enge Beziehungen zu Dänemark. Seine vier erwachsenen Söhne studierten im Nachbarland, hätten dänische Freundinnen und sprächen miteinander Dänisch, sagte Habeck dem dänischen Rundfunksender DR in einem am Samstag veröffentlichten Interview. Seine Kinder hatten einen dänischen Kindergarten und eine dänische Schule in Südschleswig besucht. Vermutlich seien sie eher dänisch als deutsch, sie hätten auch enge Beziehungen zur dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein, sagte Habeck. Der Politiker, der lange Minister in Schleswig-Holstein war, spricht selbst Dänisch und studierte auch im dänischen Roskilde, wo er seine jetzige Ehefrau Andrea Paluch (50) kennenlernte. Später lebte die Familie unter anderem in Silkeborg. Weihnachtsfeiern und Geburtstage seien stark von dänischen Traditionen beeinflusst, sagte Habeck.

Karlie Kloss gibt Namen ihres ersten Babys bekannt

LOS ANGELES: US-Model Karlie Kloss (28) hat einen guten Monat nach der Geburt ihres ersten Kindes dessen Namen und Geschlecht bekanntgegeben. Auf Instagram postete Kloss am Freitag ein Foto, auf dem sie die kleine Hand des neugeborenen Jungen hält. Sie trägt einen Ring mit dem Schriftzug «Mama» am Finger. «Levi Joseph» schrieb sie zu dem Foto, versehen mit einem blauen Herz-Emoji und dem Geburtsdatum 11. März. Ihr Ehemann Joshua Kushner hatte Mitte März auf Instagram ein Baby-Foto samt der Botschaft «Willkommen in der Welt» gepostet. Der ältere Bruder des 35 Jahre alten Geschäftsmanns ist Jared Kushner, der Ehemann von Ivanka Trump und frühere Berater von US-Präsident Donald Trump.

Ballermann-Ikone Mickie Krause fliegt bei «Let's Dance» raus

KÖLN: Auch wenn sie nicht das schlechteste Jury-Urteil bekamen, sind Ballermann-Ikone Mickie Krause und Profitänzerin Malika Dzumaev bei der RTL-Tanzshow «Let's Dance» ausgeschieden. Der 50-Jährige und seine Tanzpartnerin bekamen am Freitag 16 Punkte für ihren Charleston und damit doppelt so viele wie Ex-«Tagesschau»-Sprecher Jan Hofer, der mit 8 Punkten das schlechteste Urteil der Jury in der Sendung erhielt. Die hinzugezählten Stimmen der Zuschauer reichten dennoch nicht aus für ein Weiterkommen von Schlagersänger Krause in der sechsten Ausgabe der 14. Staffel der Tanzsendung.

Talkshow «Freitagnacht Jews» mit Daniel Donskoy

KÖLN: Dinner und Diskurs, um mit Gästen einen anderen Blick aufs Jüdischsein zu werfen: Der Schauspieler und Musiker Daniel Donskoy (31) bekommt eine Talkshow. Die erste Ausgabe läuft am Freitag (23.4., 23.30 Uhr WDR Fernsehen) im linearen TV, die anderen sieben Folgen sind neben der ersten Episode in der ARD-Mediathek und bei Youtube zu sehen. Die Sendezeit hat auch eine Bedeutung: Freitagabend ist der Beginn des jüdischen Ruhetags Schabbat. «Diese Show ist ein Versuch, eine neue Perspektive zueinander einzunehmen. Nein, wir sind nicht alle gleich, also lasst uns unsere Unterschiedlichkeiten feiern», zitiert der Westdeutsche Rundfunk den in Moskau geborenen Juden Donskoy, der in Berlin und Tel Aviv aufwuchs. Der Schauspieler mit ukrainisch-russischen Wurzeln wirkte schon im «Tatort» sowie in der Netflix-Serie «The Crown» mit.

Mit Corona infizierter TV-Star Günther Jauch weiter in Quarantäne

KÖLN: Der mit Corona infizierte TV-Star Günther Jauch ist in den nächsten Tagen weiter in Quarantäne. In der RTL-Show «Denn sie wissen nicht, was passiert!», bei der er eigentlich hätte dabei sein sollen, wurde der Moderator am Samstagabend live kurz zugeschaltet. Seinen Promikollegen Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger sagte er über seinen Gesundheitszustand: «Im Prinzip geht es mir auch gut.» Er ergänzte aber: «Mir wird mitgeteilt, dass es mir nicht so gut geht. Diese Viruswerte sind schlecht bei mir - auch nach einem neuen Test. So dass die gesagt haben: Wir lassen Sie da nicht raus, Sie dürfen da nicht mehr vor die Haustüre gehen jetzt für absehbare Zeit.» Der 64-Jährige sagte, er wisse nicht, ob er bei der nächsten Sendung am kommenden Samstag dabei sein könne. Es war das zweite Mal in Folge, dass der Moderator in der Samstagabend-Unterhaltungsshow des Kölner Privatsenders wegen seiner Corona-Infektion ausfiel.

Nationale Trauerzeit für Philip beendet - Harry-Rückreise unklar

