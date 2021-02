Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

(Foto - Archiv)

WINDSOR: Auch die Queen muss in Corona-Zeiten mit alten Traditionen brechen: Königin Elizabeth II. ist zu ihrem 69. Thronjubiläum in diesem Jahr auf Schloss Windsor geblieben. «An diesem Tag in 1952, bestieg die Queen den Thron, nachdem ihr Vater König George VI. gestorben war», twitterte die Königliche Familie am Samstag. In den vergangenen 30 Jahren war die Queen immer bis zu ihrem Thronjubiläum am 6. Februar auf dem königlichen Landsitz im ostenglischen Sandringham geblieben, nachdem sich die Familie dort zu Weihnachten getroffen hatte. Doch die Pandemie hat die üblichen Reisepläne und Feierlichkeiten der Royals durcheinander gebracht. Die Monarchin hat stattdessen mit Prinz Philip (99) große Teile der Pandemie in Windsor verbracht - abgeschottet durch einen engen Stab an Höflingen und hohe Schutzvorkehrungen.

70-Jähriger rudert über den Atlantik - für einen guten Zweck

ANTIGUA/OLDHAM: Ein 70 Jahre alter Mann aus England ist unbegleitet fast zwei Monate lang über den Atlantik gerudert. Frank Rothwell aus dem englischen Oldham war Mitte Dezember von der kanarischen Insel La Gomera gestartet und am Samstag in Antigua in der Karibik angekommen, wie die Organisation Alzheimer's Research UK mitteilte, für die der Brite mit seiner Überquerung Spenden gesammelt hatte. Der Organisation zufolge ist Rothwell der älteste Ruderer, der unbegleitet den Atlantik überquert hat - eine Distanz von mehr als 4800 Kilometern. Rothwell, der mit seiner Überfahrt 640.000 Pfund an Spenden einsammelte, beschrieb seine Ankunft als «komplett euphorischen Moment».

Müder Kruse findet App-Talk «geil»

HERINGSDORF: Der ehemalige «Bild»-Chefredakteur Kai Diekmann hat nach Nachforschungen zu seinem Haus auf Usedom ein bislang unbekanntes Musikstück des Komponisten Engelbert Humperdinck entdeckt. Humperdinck hat mit «Hänsel und Gretel» eine der meistgespielten Opern der Welt geschrieben und wohnte 1906 vorübergehend in dem Haus, das jetzt Diekmann gehört. Eine «sehr bedeutende Entdeckung» nannte Musikwissenschaftler und Humperdinck-Experte Christian Ubber den Fund, von dem auch die «Welt am Sonntag» berichtet. Das Klavierstück mit dem Titel «Erinnerung» tauchte im Poesiealbum der jüngeren Schwester Humperdincks auf, das Diekmann bei einer Auktion erworben hatte. Humperdinck (1854-1921) hatte es der Schwester gewidmet.

Queen bleibt zum Thronjubiläum wegen Corona auf Schloss Windsor

HAMBURG: Der Hamburger Musical-Darsteller und Singer-Songwriter Jendrik Sigwart tritt für Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) im Mai in Rotterdam an. Der 26-Jährige habe in einem mehrstufigen Auswahlverfahren die beiden ESC-Jurys - zum einen 20 Musikexperten, zum anderen 100 ESC-Fans - überzeugt, teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Samstag in Hamburg mit. Mit welchem Lied der quirlige Ukulelen-Spieler am 22. Mai in den Niederlanden antreten soll, will der Sender am 25. Februar (17.50 Uhr und 19.56 Uhr im Ersten) bekanntgeben. Der Song stehe allerdings schon fest. Es ist Jendrik Sigwarts erstes selbst produziertes Lied. «Jendrik ist durch und durch authentisch, hat eine tolle Ausstrahlung und unglaubliche Entertainment-Qualitäten. Er hat völlig zurecht die ESC-Jurys überzeugt. Wir freuen uns sehr, dass er für Deutschland antritt», sagte Alexandra Wolfslast, die Chefin der deutschen ESC-Delegation laut Mitteilung dazu.

Schauspieler Ralf Moeller ist dankbar für seine Zeit mit den Eltern

RECKLINGHAUSEN: Schauspieler und Muckimann Ralf Moeller verbringt wegen der Corona-Pandemie viel Zeit mit seinen Eltern - und ist dankbar dafür. «Wahrscheinlich werde ich später zurückblicken und sagen: Mensch, super», sagte der 62-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Moeller wohnt momentan in der oberen Etage seines Hauses in Recklinghausen - seine Mutter Ursula (84) und sein Vater Helmut (91) leben im Erdgeschoss. Moeller will sie zu ihrem Impftermin im März begleiten. Im August schlug er sein Lager auf. «Da hab' ich mit den Eltern schön Weihnachten, schön Silvester verbracht», berichtete Moeller. Im Jahr zuvor habe er noch mit Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Leonardo DiCaprio und Al Pacino gefeiert. Nun eben mit Ursula und Helmut. «War aber auch schön», sagte Moeller. Auch wenn er mit der Organisation der Impfungen in Deutschland ganz und gar nicht zufrieden ist: Ihm gehen sie zu schleppend voran.

Jendrik soll zum Eurovision Song Contest für Deutschland

«Bin Busy Andrea»: Britin bringt Müll jede Woche in neuem Kostüm raus

SURREY: Darth Vader, Charlie Chaplin und ein ausgewachsener T-Rex: Seit Beginn des ersten Corona-Lockdowns im März hat die Britin Andrea Belcher ihre Mülltonne jede Woche in einem anderen Kostüm an die Straße gestellt. «Allen geht es miserabel zur Zeit», sagte Belcher dem Sender «Sky News». «Also ist es schön, ein bisschen verrückt zu sein und Menschen zum Lächeln zu bringen.» Das können nicht nur die Nachbarn der Pub-Besitzerin in der englischen Grafschaft Surrey. Auf Tiktok und Instagram, wo sich die Britin «Bin Busy Andrea» nennt, haben die von ihrer Tochter Eve teilweise aufwendig bearbeiteten Videos des wöchentlichen Spektakels ihre Fans gefunden.

Ex-«Bild»-Chef Diekmann fördert musikalischen Schatz zutage