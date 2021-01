Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Leute kompakt

Luisa Neubauer: «Dachte, kein Mädchen kann so traurig sein wie ich»

BAD VILBEL: Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat im Alter von 19 Jahren erfahren müssen, dass ihr Vater todkrank ist. Sie habe damals gerade ausziehen und ein Studium beginnen wollen, sagte die inzwischen 24-Jährige dem privaten Radiosender Hit Radio FFH in Bad Vilbel. «Das war ein Moment von maximaler Unsicherheit. Ich glaube, dieses Gefühl kennen viele Menschen, dass auf einmal etwas, was immer da ist, was unverrückbar scheint, was Stabilität gibt, nicht mehr da ist - dass der berühmte Teppich unter den Füßen auf einmal weg ist. Ich dachte, kein Mädchen kann so traurig sein, wie ich.» In der Trauer um ihren später gestorbenen Vater habe sie gemerkt, dass die Zeit keine Wunden heilen und nur sie selbst sich helfen konnte.

Spitzenköchin Cornelia Poletto strickt gegen Corona-Langeweile

HAMBURG: Die Hamburger Spitzenköchin Cornelia Poletto hat in der Corona-Krise ein neues Hobby für sich entdeckt - das Stricken. «Mir ist abends ehrlich gesagt langweilig. Ich muss einfach etwas Produktives tun», sagte die 49-Jährige dem «Hamburger Abendblatt» (Samstagausgabe). Üblicherweise steht die ehemalige Sterneköchin am Abend in der Küche ihres Restaurants. Nun aber habe sie - nachdem die Familie bekocht ist - einfach frei. Mit den Stricknadeln ist sie dabei bislang durchaus erfolgreich: «Ein Rainbow-Schal ist fertig. Ein erster Pullover auch.» Derzeit kämpfe sie mit einem weiteren, deutlich komplizierteren Modell und habe sich dafür sogar telefonisch Tipps vom Wollhändler ihres Vertrauens geholt.

Jan Josef Liefers: Bin meistens optimistisch

BERLIN: Der Musiker und Schauspieler Jan Josef Liefers (56) sieht in der Corona-Zeit Probleme für den künstlerischen Nachwuchs. «Die alten, etablierten Hasen, die schon ein Publikum haben, werden irgendwann wieder auf der Bühne stehen, Ausstellungen eröffnen und so weiter», sagte Liefers der «Berliner Morgenpost» vom Sonntag. Fehlen wird aus seiner Sicht der Nachwuchs, der jetzt gerade durchgestartet wäre. Neulich habe ihm auch eine Opernsängerin gesagt, dass der Mensch sich vielleicht daran gewöhnen werde, nicht mehr ins Theater, ins Kino, auf Konzerte zu gehen, sondern lieber zu Hause auf der Couch Netflix und Co. zu gucken. «Manchmal denke ich, dass wir die Welt so, wie wir sie kennen, nicht mehr zurückkriegen werden.» Aber meistens sei er optimistisch.

Schotte kann dank viralem Hit mit Seemannslied Postboten-Job aufgeben

AIRDRIE: Der 26-jährige Nathan Evans aus Schottland hat nach dem Riesenerfolg seines Seemannslieds auf der Social-Media-Plattform Tiktok seinen Job als Postbote aufgegeben und kann nun von seiner Musik leben. «Das ist definitiv sehr verrückt», sagte Evans der Deutschen Presse-Agentur. «Es war eine Riesenüberraschung.» Mit seiner Cover-Version des alten Seemannssongs «Wellerman» der englischen Band «The Longest Johns» hatte Evans in den vergangenen Tagen nicht nur einen viralen Hit auf Tiktok erzielt, sondern sogar die offiziellen britischen Charts erobert.

Maria Simon zu Corona: «Wir müssen unsere Herzen wieder öffnen»

COTTBUS: Schauspielerin Maria Simon («Polizeiruf 110») hat in der Corona-Pandemie vor einer Spaltung der Gesellschaft gewarnt. «Wir gehen wieder gegeneinander und gucken uns misstrauisch an. Da werden wieder Mauern gebaut. Wir dürfen uns nicht spalten», sagte Simon der Deutschen Presse-Agentur. Die Situation sei schon bedrückend und es werde noch bedrückender. Menschen würden ihre Arbeit verlieren, Geschäfte gingen kaputt. Auch deshalb sei es wichtig, miteinander und auch selbst in die Verantwortung zu kommen und die Zügel selber in die Hand zu nehmen. «Wir müssen unsere Herzen wieder öffnen», so die Schauspielerin. Für sie sei es jetzt wichtig, in sich stark zu sein und Kraft zu zeigen.

Beinoperation bei norwegischem König Harald geglückt

OSLO: Norwegens König Harald V. (83) ist erfolgreich am Bein operiert worden. Das teilte das norwegische Königshaus am Samstag auf seiner Webseite mit. Nach der OP im Reichskrankenhaus in Oslo befinde sich das norwegische Staatsoberhaupt in guter Verfassung. Die Operation war wegen eines Sehnenschadens oberhalb des rechten Knies des Monarchen notwendig gewesen. Dafür war Harald seit Freitag im Krankenhaus. Er ist nun vorerst bis zum 14. Februar krankgeschrieben und wird bei offiziellen Angelegenheiten bis auf Weiteres von seinem Sohn, Kronprinz Haakon (47), vertreten.

«Wer stiehlt mir die Show?» wird noch 2021 fortgesetzt

MÜNCHEN: Joko Winterscheidts ProSieben-Format «Wer stiehlt mir die Show?» geht noch in diesem Jahr weiter. ProSieben beauftragte beim Produzenten Florida Entertainment eine zweite Staffel, wie es am Sonntag hieß. In der am 5. Januar erstmals ausgestrahlten Show (mit zunächst fünf Folgen dienstags) spielen die Promi-Kandidaten um die Moderation des Quiz als Gewinn. Im Staffelfinale (Dienstag 2.2., 20.15 Uhr) gibt Schauspieler Elyas M'Barek sein Moderationsdebüt. Palina Rojinski, Joko Winterscheidt, Thomas Gottschalk und Wildcard-Gewinnerin Anna treten gegen ihn als Quizmaster an. M'Barek hatte die Show letzten Dienstag von Thomas Gottschalk gewonnen.

Schauspieler Christian Kohlund wartet gespannt auf Corona-Impfung

GENF: Der Schweizer Schauspieler Christian Kohlund (70) («Zürich-Krimi») hat wenig Verständnis für Impf-Skeptiker. «Ich bin gespannt, wann ich mit der Impfung dran bin», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Kohlund lebt im Bayerischen Wald. «Ich werde das selbstverständlich machen. Ich sehe das als Notwendigkeit und habe volles Vertrauen in die Impfstoffe.» Kohlund hat sich nach eigenen Angaben schon einmal öffentlich für das Impfen eingesetzt. Das war in den 50er Jahren. Er habe in der Schweiz zusammen mit dem damaligen Nationaltorhüter im Fernsehen für die Schluckimpfung geworben.

Lucas Gregorowicz zu Corona: Wie ein Weg durch einen Dschungel

COTTBUS: Schauspieler Lucas Gregorowicz zeigt sich in der Corona-Pandemie nachsichtig mit Politikern in Deutschland. «Politiker und Regierung haben keine Übung mit der Situation, die gerade herrscht. Also ich bin bereit, ihnen einiges zu verzeihen», sagte Gregorowicz, der als Hauptkommissar Adam Raczek im deutsch-polnischen RBB-«Polizeiruf 110» ermittelt, der Deutschen Presse-Agentur. Die Situation sei wie «ein Weg durch einen Dschungel», durch den man sich gerade schlage. Er finde, dafür mache die Politik das «ganz gut». «Ich wüsste gerade kein anderes Land, wo ich lieber leben würde», sagte Gregorowicz.

«Bachelorette»-Kandidat Filip fliegt in den Dschungel - mit Glööckler

HÜRTH: Die Pritschen im Urwald füllen sich: Mit dem Reality-TV-Kandidaten Filip Pavlovic und dem «pompöösen» Modeschöpfer Harald Glööckler stehen zwei weitere Kandidaten für das RTL-Dschungelcamp 2022 fest. Pavlovic, der sich bislang vor allem in Dating-Formaten wie «Die Bachelorette» verdingt hatte, sicherte sich das Ticket nach Australien mit Schwerstarbeit, indem er in der Nacht zu Samstag die RTL-«Dschungelshow» - das Ersatzformat für das reguläre Camp - gewann. Glööckler dagegen verkündete seine Teilnahme in aller Ruhe als Studio-Gast. Allerdings bekannte er: «Eigentlich habe ich jetzt die Hosen schon voll, wenn ich daran denke.»

Von Hirschhausen: Sollten nicht ständig über Nebenwirkungen reden

KÖLN: Der TV-Moderator und Arzt Eckart von Hirschhausen (53) hält Impfungen für den entscheidenden Schlüssel im Kampf gegen die Corona-Pandemie. «Deshalb sollten wir auch nicht ständig über Nebenwirkungen reden, sondern viel mehr über die vielen Auswirkungen und massiv größeren Schäden durch die echte Infektion», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. «Jeden Tag sterben Menschen, oft über 1000, das kann einen doch nicht kalt lassen.» Von Hirschhausen argumentierte, dass der Nutzen der Corona-Impfung «glasklar» belegt sei.