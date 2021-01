Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 10.01.21 | Aktualisiert um: 13:35 | Überblick

Berliner Theatertreffen arbeitet an Auswahl

BERLIN: Das Berliner Theatertreffen soll nach dem Wunsch von Festivalleiterin Yvonne Büdenhölzer in diesem Jahr auf echten Bühnen stattfinden. «Wir sind guter Hoffnung, dass wir auch live ein Festival anbieten können», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. «Wir planen aber auch digitale Formate.»

Im vergangenen Jahr war das Festival wegen der Pandemie erstmals ins Internet verlegt worden. Büdenhölzer sprach von guter Resonanz: Mehr Menschen hätten die Möglichkeit gehabt, die Inszenierungen zu sehen. Die nächste Ausgabe ist vom 7. bis 23. Mai geplant.

Eine Jury wählt dafür jedes Jahr die zehn «bemerkenswertesten Inszenierungen» aus dem deutschsprachigen Raum aus. Noch läuft der Prozess, die Auswahl wird am 9. Februar bekanntgegeben. Gesichtet werden konnten bisher weniger Inszenierungen als sonst, weil die Theater wochenlang geschlossen waren.

Außerdem hat sich die Jury nicht nur Bühnenaufführungen, sondern auch Online-Inszenierungen angeschaut. «Das, was manche am Anfang befürchtet haben - «Theater mit Sicherheitsabstand, was soll das für ein Theater sein?» -, dazu kann ich nur sagen: Das war aus meiner Sicht kein Problem», sagte Büdenhölzer.

Arnold Schwarzenegger: «Habe Trump niemals so erlebt»

BERLIN: Die USA werden die derzeitige Spaltung des Landes nach Ansicht von Arnold Schwarzenegger (73) überwinden. «Das können wir gut in Amerika, wieder aufstehen, neu aufbauen. Auch diesmal wird es so sein», sagte der frühere Action-Schauspieler und Ex-Gouverneur des US-Staates Kalifornien der «Bild am Sonntag.»

Das Durchhaltevermögen sei eines der Dinge, die er an den USA liebe. «Immer wenn du glaubst, das war's jetzt, stehen die Amerikaner wieder auf. Wie Phoenix aus der Asche.» Das Verhalten des abgewählten Präsidenten Donald Trump kann sich Schwarzenegger, selbst Republikaner, nicht erklären. «Ich habe Zeit mit Donald verbracht. Niemals habe ich ihn so, wie er sich jetzt gibt, erlebt.»

US-Kritiker küren «Nomadland» zum besten Film von 2020

NEW YORK/LOS ANGELES: «Nomadland» ist nach Ansicht der US-Filmkritiker der beste Film des Jahres 2020. Das Drama der in China geborenen Regisseurin Chloé Zhao (38) holte zudem die Auszeichnungen für beste Regie, Kamera und für Hauptdarstellerin Frances McDormand (63). Sie spielt darin eine Frau, die nach dem wirtschaftlichen Kollaps einer Kleinstadt ihre Habseligkeiten ins Auto packt und durch den amerikanischen Westen zieht.

Der US-Verband National Society of Film Critics, dem rund 60 namhafte Filmkritiker angehören, gab die Auswahl der Gewinner am Samstag auf Twitter bekannt.

Der Preis für den besten Schauspieler ging an den Briten Delroy Lindo (68), der in Spike Lee's Kriegsdrama «Da 5 Bloods» einen Vietnamveteranen spielt. Als beste Nebendarsteller wurden die Bulgarin Maria Bakalova (24) für ihre Rolle in der «Borat»-Fortsetzung von Komiker Sacha Baron Cohen und der Amerikaner Paul Raci (73) für das Gehörlosendrama «Sound of Metal» gewählt. Bester ausländischer Film wurde die Doku «Collective» des Rumänen Alexander Nanau über den verheerenden Großbrand 2015 in einem Bukarester Nachtclub mit Dutzenden Toten.

Der Kritikerverband spricht die Ehrungen seit 1966 aus. Im vorigen Jahr wählten die Juroren «Parasite» des Südkoreaners Bong Joon Ho zum besten Film. Die Gesellschaftssatire räumte später vier Oscar-Trophäen ab, darunter den Spitzenpreis als bester Film.