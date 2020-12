Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 20.12.20 | Überblick

Helene Fischer empfindet Einschnitte durch Corona als belastend

DÜSSELDORF: Schlagerstar Helene Fischer (36, «Atemlos») empfindet die Einschnitte durch die Corona-Pandemie als belastend. «Ich kann im Augenblick große Teile meines Berufs nicht mehr ausüben. Außerdem war ich von den Kontaktbeschränkungen in Bezug auf Freunde und Familie genauso betroffen wie jeder andere auch in Deutschland», sagte die Entertainerin der Deutschen Presse-Agentur. «Natürlich» sei das belastend.

Sie denke dabei aber immer an die Menschen, denen es momentan viel schlechter gehe: «An die Menschen, die schwer erkrankt sind oder die im Gesundheitssystem rund um die Uhr arbeiten», sagte Fischer. «Aber auch an die unzähligen Kolleginnen und Kollegen, mein gesamtes Team auf, vor, und hinter der Bühne, die jetzt um ihre wirtschaftliche Existenz kämpfen.»

Global-Citizen-Preise an Elton John und von der Leyen vergeben

NEW YORK: Star-Aufgebot bei der Verleihung der Global-Citizen-Preise: In der Nacht zum Sonntag halfen Künstler wie John Legend, Miley Cyrus, Carrie Underwood und Gwen Stefani mit, um die Auszeichnungen der internationale Hilfsorganisation Global Citizen zu vergeben. Im Rahmen der einstündigen Live-Show wurde Popstar Elton John mit dem «Künstler des Jahres»-Preis für seinen Aktivismus geehrt. Der Sänger unterstützt mit seiner Elton John AIDS Foundation auch den Kampf gegen die Corona-Pandemie.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, erhielt den «World Leader Prize». Sie sei «zutiefst geehrt», erklärte sie im Gespräch mit dem dänischen Schauspieler Nikolaj Coster-Waldau. Dies sei eine enorme Motivation, die Arbeit zur Eindämmung der Pandemie fortzusetzen.

Preise gingen unter anderem auch an den US-Bürgerrechtsanwalt Bryan Stevenson und an die in Berlin lebende Frauenrechtlerin Anab Mohamud. Global Citizen ist eine weltweite Bewegung von Aktivisten, die Armut bekämpfen und sich für Gleichberechtigung, Bildung, globale Gesundheit und Umweltschutz einsetzen.

Helene Fischer feiert Weihnachten «in sehr kleinem familiären Rahmen»

DÜSSELDORF: Schlagerstar Helene Fischer (36, «Atemlos») feiert Weihnachten ganz klein - natürlich wegen Corona. «Wir halten uns an die Regeln und Empfehlungen und werden Weihnachten in sehr kleinem familiären Rahmen verbringen», sagte die Sängerin der Deutschen Presse-Agentur.

Sie verband damit auch einen Appell: Nur, wenn man jetzt zusammenstehe und jeder alles in seiner Macht stehende unternehme, könne der Kampf gegen Corona erfolgreich sein. «Die Gesundheit und die berufliche Existenz von Millionen Menschen hängt davon ab. Wir sollten die jetzigen Einschränkungen akzeptieren, um möglichst bald wieder frei leben zu können», sagte Fischer.

Cliff Richard wird Razzia in seinem Haus nie verdauen

LONDON: Popstar Cliff Richard (80) leidet immer noch unter dem Eindruck der Durchsuchung seines Hauses vor sechs Jahren. «Ich denke, dass ich es nie verdauen werde», sagte der britische Sänger («We Don't Talk Anymore») in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview mit BBC Radio 4. «Das ist nichts, das man aus seinem Gedächtnis streichen kann.» Richards Anwesen war im August 2014 wegen Vorwürfen des Kindesmissbrauchs durchsucht worden. Der Künstler war damals nicht anwesend, sondern in seinem Urlaubsdomizil in Barbados.

Er wurde weder festgenommen, noch gab es eine Anklage. Sir Cliff verklagte seinerseits erfolgreich die BBC, die nach einem Tipp durch die Polizei über die Aktion berichtet hatte.

Nach der Razzia sei er zusammengebrochen, erzählte Richards. «Ich konnte nicht aufstehen und weinte wie ein Kind.» Doch er habe es schließlich überstanden, «und das ist das Wichtigste».

Über seine Karriere und seine Band The Shadows sagte der Sänger: «Es lief besser als zu erwarten war. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange klappt.» Er werde zwar kaum noch wie in der Vergangenheit das Wembley-Stadion in London füllen. «Aber solange ein oder zwei Menschen mir zuhören wollen, werde ich auftreten.»

Jim Carrey gibt Comedy-Rolle als Joe Biden auf

NEW YORK: Vor der US-Präsidentschaftswahl hatte sich Komiker Jim Carrey (58) in der Sketch-Show «Saturday Night Live» (SNL) in den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden verwandelt. Nach Bidens Wahlsieg gibt der Hollywood-Komiker nun die Rolle ab. «Obwohl meine Amtszeit nur sechs Wochen dauern sollte, war ich völlig begeistert, als euer SNL-Präsident gewählt zu werden», schrieb Carrey am Samstag auf Twitter.

Dies sei in der Comedy-Szene «der höchste Ruf zur Pflicht» gewesen, witzelte der Komiker. Er würde allzu gerne glauben, dass Biden Sieger wurde, weil er, Carrey, diesen Auftritt so perfekt hinbekommen habe. Einen Grund für seinen Rückzug nannte er nicht. In zurückliegenden Jahren hatten Kollegen wie Jason Sudeikis oder Woody Harrelson ebenfalls den Politiker gemimt.

Ein möglicher Nachfolger für Carrey wurde zunächst nicht bekannt. SNL dankte dem Schauspieler am Samstag in einem Tweet für seinen Einsatz. Seit Oktober war Carrey in sechs Folgen der beliebten Parodie-Sendung als Biden aufgetreten. In einem nachgestellten TV-Duell lieferte er sich einen Schlagabtausch mit Hollywood-Star Alec Baldwin, der den Republikaner Donald Trump spielte. In einem anderen Sketch landete er als Mensch-Fliegen-Hybrid auf dem Kopf des Republikaners Mike Pence, der von Beck Bennett dargestellt wurde.