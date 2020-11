Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Leute kompakt

«Tatort»-Schauspieler Prahl: Keine Corona-Angst, aber Unwohlsein

MÜNSTER: «Tatort»-Schauspieler Axel Prahl (60) verspürt in der Corona-Krise keine Angst. «Aber ein gewisses Unwohlsein, weil dieses Virus unsichtbar ist», sagte Prahl der Deutschen Presse-Agentur bei Dreharbeiten in Köln. Derzeit werden für den 39. «Münster»-Tatort die letzten Szenen gedreht, ausgestrahlt wird die Folge «Wer du wirklich bist» in der erste Jahreshälfte 2021. Am 13. Dezember ist «Es lebe der König» in der ARD zu sehen. Dazu wurde im Sommer erstmals unter verschärften Hygiene-Bedingungen wegen Corona gedreht. «Da waren wir etwa drei Wochen in einem Wasserschloss kaserniert, aber wir hatten ein gewisses Urlaubsgefühl. Aber natürlich sind da die Einschränkungen, wie Requisiten weitergegeben werden und Abstand zu halten. All das zu gewährleisten, das macht die Sache deutlich komplizierter», sagte Prahl.

Hip-Hopper Smudo genießt mehr Bequemlichkeit daheim wegen Corona

HAMBURG: Rapper Smudo hat es während der Coronakrise im Frühjahr genossen, nicht dauernd unterwegs zu sein. «Ich habe auch wie viele da draußen gelernt, dass man gar nicht für alles raus muss», sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Er sei sich aber auch seiner privilegierten Situation bewusst. «Klar habe ich ein Polster und kann überwintern. Aber ich kenne Leute, denen geht es richtig beschissen. Ich verstehe, dass die auch eine Wut kriegen.» Der Rapper hofft, dass sich auch gute Dinge aus der Krise mitnehmen lassen. «Ich glaube, viele der Sachen, die dann gelernt sind, wenn wir das in ein, zwei Jahren hinter uns gebracht haben, werden in der Gesellschaft bleiben, weil sie auch sehr nützlich und gut sind», so der 52-Jährige.

Köln (dpa/lnw) - Kabarettist und Arzt Eckart von Hirschhausen (53, «Hirschhausens Quiz des Menschen») geht künftig in einer neuen Radioserie Gesundheitsfragen auf den Grund. «Hirschhausens Sprechstunde» werde von Montag (23. November) an wöchentlich von 9.20 bis 9.25 Uhr bei WDR 4 zu hören sein, teilte der Westdeutsche Rundfunk (WDR) am Sonntag in Köln mit. «In unserer neuen Serie zeigen wir, wie direkt unsere Gesundheit durch unser persönliches Handeln, aber auch durch die Folgen des Klimawandels und Veränderungen der Umwelt bedroht ist, und wie wir uns jetzt und langfristig schützen können», erläuterte von Hirschhausen das Konzept.

Startenor Jonas Kaufmann gewinnt Corona-Krise auch Positives ab

BERLIN: Auf die Stimme von Startenor Jonas Kaufmann hat sich die Corona-Pandemie nach seinen eigenen Worten positiv ausgewirkt. «Interessanterweise hört sie sich durch Corona wieder ausgeruht und frischer an», sagte Kaufmann (51) der «Welt am Sonntag». «Die Pause ist wie eine Verjüngungskur. Meine Stimme ist heller, strahlfähiger geworden.» Die Pandemie habe seine rastlose Karriere ausgebremst, die Zeit habe er zur Reflexion genutzt: «Muss ich alles, wirklich alles jetzt machen, oder gibt es vielleicht Rollen, die ich auch noch später gemütlich singen kann?» Sein neues Zauberwort heiße Spontaneität, so der Tenor.

«Fliegender Weihnachtsmann» Traber will mit Stern Hoffnung machen

BREISACH AM RHEIN: Hochseilartist Falko Traber (61) will mit einem leuchtenden Stern hoch über seiner Heimat Breisach am Rhein in Baden-Württemberg in der Vorweihnachtszeit Hoffnung verbreiten. An einem 30 Meter hohen Mast, der eigentlich bei einer Weihnachtsshow in England im Einsatz wäre, sollen vom 1. Advent bis 6. Januar neben dem Stern auch 1000 Meter Lichterkette erstrahlen. «Die Zeit, die wir jetzt haben, ist eine historische Zeit», sagte Traber anlässlich eines Probelaufs am Samstag. «Die Hoffnung darf nicht verloren gehen.» Er habe zwar sein Leben lang gelernt, mit Gefahr umzugehen. Doch auch er teile die Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus. «Das ist eine neue Gefahr.»

Lanz beginnt den TV-Reigen der Rückblicke

MAINZ/KÖLN: Beim Corona-Jahr 2020 können viele gar nicht abwarten, dass es endlich vorüber ist. Auch die Fernsehsender beginnen schon nach elf Monaten mit den Rückblicken. Den ZDF-Klassiker «Menschen», den es seit 1981 gab, schenkt sich das Zweite diesmal. Dafür darf Markus Lanz mit der Sendung «Markus Lanz - Das Jahr 2020» ran. Die zweistündige Show mit dem Schwerpunkt Corona ist am Mittwoch zu sehen (25.11., 20.15 Uhr). Angekündigte Gäste sind unter anderem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach und der Virologe Hendrik Streeck. Streeck ist auch bei Günther Jauch in dessen traditionsreicher RTL-Jahresrückblicksshow «2020! Menschen, Bilder, Emotionen!» am zweiten Advent zu Gast (6.12., 20.15 Uhr).

Hamburgs Kultursenator Brosda ist neuer Präsident des Bühnenvereins

KÖLN: Der Hamburger Kultursenator Carsten Brosda (46) ist neuer Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Der SPD-Politiker wurde mit großer Mehrheit in das Ehrenamt gewählt, wie der Verein mit Sitz in Köln am Samstag mitteilte. Er folgt auf den Berliner Theaterintendanten Ulrich Khuon, der den Posten nach einer Amtszeit abgegeben hatte. Der Deutsche Bühnenverein ist der Interessen- und Arbeitgeberverband der Theater und Orchester in Deutschland. «Kulturorte sind Orte der Sinnsuche und der Erkenntnis und deswegen gerade in Zeiten wie diesen wichtig für unsere freie, offene und demokratische Gesellschaft. Theater und Orchester sind Kristallisationspunkte für unsere gesellschaftlichen Diskurse», erklärte Brosda in einer ersten Stellungnahme.

Schwarzer weiß aus Erfahrung, dass «Männer auch Menschen sein können»

KÖLN/AUGSBURG: Die Journalistin und Frauenrechtlerin Alice Schwarzer (77) hat nach eigenen Angaben «ein besonders gelassenes Verhältnis zu Männern». «Die Männer, die ich mag, mögen mich auch - und von Machos möchte ich gar nicht gemocht werden», sagte Schwarzer der «Augsburger Allgemeinen». Und schließlich sei ihre «soziale Mutter» ein Mann gewesen - ihr fürsorglicher Großvater. «Ich weiß also aus eigener Erfahrung, dass Männer auch Menschen sein können», sagte Schwarzer. Für sich selbst nimmt sie in Anspruch, «sozusagen ein Frauen- und ein Männerleben zugleich» zu leben: «Ich koche und kämpfe.»

International Emmys: Ehrenpreis für New Yorks Gouverneur Cuomo

NEW YORK: Bei der Vergabe der International Emmys am Montag soll der Gouverneur des US-Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, für seine Fernsehpräsenz während der Corona-Pandemie den Founders Award erhalten. Dies teilten die Veranstalter am Freitag mit. Der Preis wird an Personen oder Organisationen vergeben, die kulturelle Grenzen zum Wohl der Menschlichkeit überbrücken würden, hieß es. Zu früheren Preisträgern zählen der Politiker Al Gore sowie die Hollywoodgrößen Oprah Winfrey und Steven Spielberg. Der 62-jährige Cuomo habe während der Corona-Pandemie Führungskraft gezeigt und mit seinen täglichen Pressebriefings Zuschauern in aller Welt wichtige Informationen geliefert. Cuomo soll den Preis am Montag entgegennehmen. Wegen Coronavirus findet die Gala diesmal online statt.

Schwangere Hilary Duff nach Kontakt mit Corona-Fall in Quarantäne

LOS ANGELES: Die schwangere US-Schauspielerin Hilary Duff (33, «Lizzie McGuire», «Cinderella Story») hat sich wegen eines Corona-Falls in ihrem Umfeld in Quarantäne begeben. «Covid ausgesetzt» und «Quarantäne Tag 2», schrieb Duff am Samstag in einer Instagram-Story. Dazu postete sie ein Selfie mit ernstem Blick. Angaben zu einer möglichen Infektionsquelle machte sie nicht. Duff stand in den letzten Wochen für die siebte Staffel der Serie «Younger» in New York vor der Kamera. Darin spielen unter anderem Sutton Foster, Debi Mazar und Nico Tortorella mit.

Fußballspielerin Marta positiv auf Coronavirus getestet

RIO DE JANEIRO: Die brasilianische Fußballnationalspielerin Marta ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und wird die nächsten Freundschaftsspiele gegen Ecuador verpassen. Ihr Verein Orlando Pride in den USA sei über das Testergebnis informiert worden, teilte der brasilianische Fußballverband CBF am Samstag mit. Bei den beiden Partien gegen Ecuador am 27. November und 1. Dezember in São Paulo werde sie von der 19-jährigen Verteidigerin Camila Silva ersetzt. Die mittlerweile 34-jährige Marta gilt als eine der besten Fußballerinnen der Welt und wurde bereits sechsmal zur Weltfußballerin des Jahres gewählt.

«Göttin» und «zauberhaft» - Glückwünsche für Goldie Hawn mit 75

LOS ANGELES: Komödien-Star Goldie Hawn («Der Club der Teufelinnen») kann sich zu ihrem 75. Geburtstag über eine Flut von Glückwünschen freuen. Tochter Kate Hudson (41, «Almost Famous») schwärmte auf Instagram von Hawn als «Göttin», «Schmetterling-Mutter» und «leuchtender Stern». Dazu postete sie ein Schwarz-Weiß-Foto der sechsfachen Großmutter als junges Mädchen. Zahlreiche Stars schlossen sich den Glückwünschen an, darunter Kolleginnen wie Rita Wilson, Octavia Spencer und Naomi Campbell. Amy Schumer, die in der Action-Komödie «Mädelstrip» (2017) die Tochter von Hawns Figur spielte, wünschte «Happy Birthday Mama». «Du bist einfach zauberhaft und ich liebe dich so sehr», schrieb sie zu einem Foto der beiden Schauspielerinnen.

Pete Townshend: Neue Who-Songs wären fast «im Abfalleimer gelandet»

MÜNCHEN: Pete Townshend (75), Songschreiber und Gitarrist der legendären britischen Rockband The Who, hat in seinem Roman «Das Zeitalter der Angst» schwierige Phasen der eigenen Kindheit verarbeitet. Er habe zwei Jahre bei seiner Großmutter verbracht, die massive psychische Probleme hatte, sagte der Musiker im Gespräch mit der «Süddeutschen Zeitung» (Samstag). «Diese Erfahrungen waren die Basis für den Roman.» Im vorigen Jahr hatte Townshend mit Sänger Roger Daltrey (76) das Album «Who» veröffentlicht. In dem Interview sprach er über die komplizierte Zusammenarbeit mit seinem Bandkollegen. «Für dieses Album hatte ich 15 bis 20 Songs geschrieben, aufgenommen und ihm geschickt. Und dann bekam ich fünf Monate keine Rückmeldung.» Alleine hätte er die Songs aber nicht veröffentlicht.

Bela B. mimt 2021 arroganten Rockstar im Rostocker «Polizeiruf»

ROSTOCK: In einem neuen «Polizeiruf 110» aus Rostock wird es einen Gastauftritt von Ärzte-Musiker Bela B. (57) geben. Der Schlagzeuger der Berliner Band dreht zurzeit laut Norddeutschen Rundfunk (NDR) an der Seite von Anneke Kim Sarnau und Charly Hübner unter der Regie von Eoin Moore einen Sonntagskrimi mit dem Arbeitstitel «Der Falke», der 2021 im Ersten zu sehen sein soll. Darin geht es um den Mord am Inhaber eines Musikclubs. Verdächtig ist unter anderem der Musiker Jo Mennecke (Bela B. Felsenheimer). Die Ermittler haben mit dessen Star-Allüren alle Hände voll zu tun.

Medien: In Prinz Harrys Residenz wohnt jetzt Cousine Eugenie

WINDSOR: Die britische Prinzessin Eugenie (30) ist Medien zufolge mit ihrem Ehemann Jack Brooksbank (34) ins Frogmore Cottage in Windsor gezogen - in die Residenz von Prinz Harry und Meghan. Eugenie, eine der Töchter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson, hat 2018 geheiratet und erwartet Anfang 2021 ihr erstes Kind. Persönliche Gegenstände von Harry und Meghan seien schon vor Wochen heimlich aus dem Landhaus geholt und der Garten hergerichtet worden, berichtete die Zeitung «The Sun» am Samstag. Eine Sprecherin des Buckingham-Palastes wollte dies nicht kommentieren. Sie sagte aber auf Anfrage der Deutschen-Presse-Agentur, das Frogmore Cottage sei weiterhin die Residenz von Prinz Harry.

«Stranger Things»-Besetzung wächst an - mit Wlaschiha und Englund

LOS ANGELES: Zuwachs für die Netflix-Mysteryserie «Stranger Things»: acht neue Darsteller werden in der vierten Staffel mitmischen, darunter der deutsche Schauspieler Tom Wlaschiha (47, «Game of Thrones») und der als Freddy Krueger bekannte Horror-Star Robert Englund (73). Netflix stellte die neue Riege am Freitag auf Twitter vor. Unter den Neuzugängen sind auch Jamie Campbell Bower («Sweeney Todd»), Eduardo Franco («Booksmart») und Joseph Quinn («Games of Thrones»). Wlaschiha soll die Rolle eines russischen Gefängnisaufsehers namens Dmitri spielen. Seine Figur wird als «smart und charmant» beschrieben. «Doch kann man ihm trauen?», heißt es auf dem Twitter-Konto der Serie. Der bärbeißige Sheriff Jim Hopper (David Harbour) ist in der vierten Staffel ein Gefangener.