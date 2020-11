Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Leute kompakt

Vanessa Mai fehlen in Corona-Zeiten die Umarmungen

KARLSRUHE: Schlagersängerin Vanessa Mai (28) vermisst in Corona-Zeiten die Nähe zu ihren Fans und Freunden. «Ich habe immer alle gerne umarmt. Das fehlt. Aber es ist nicht zu ändern», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Statt live auf der Bühne zu stehen, ist sie nun verstärkt in den sozialen Medien aktiv - und sieht darin durchaus auch Chancen. So ist sie vom 5. November an mit einem neuen Format auf dem Youtube-Kanal von SWR Schlager vertreten. Bei «On Mai Way» lädt sie verschiedene Gäste zum zwanglosen Talk ein. Dabei stehen Moderatorin und Gäste auf Laufbändern, die mal schneller und mal langsamer laufen.

Harald Glööckler: Homeoffice kann Modegewohnheiten verbessern

KIRCHHEIM: Modeschöpfer Harald Glööckler (55) rechnet mit einem positiven Einfluss vom Homeoffice auf die Modegewohnheiten der Deutschen. «Ich glaube, dass viele auf der Suche nach passender Kleidung fürs Homeoffice festgestellt haben, dass sie zwar viel Kleidung für draußen haben, aber wenig wirklich Edles und trotzdem Bequemes für zu Hause», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. «Man möchte doch zu jeder Tages- und Nachtzeit gepflegt gekleidet sein. Und auf der anderen Seite muss es bequem und pflegeleicht sein.»

Sängerin Joy Denalane schaut nicht auf andere

BAD VILBEL: Sängerin Joy Denalane (47) schaut nicht so sehr auf andere Künstler. «Ich stehe eher im Wettbewerb mit mir, ich habe einen hohen Anspruch an mich selbst», sagte sie am Sonntag in einem Interview des privaten Radiosenders Hit Radio FFH. Denalane hat vor kurzem ihr neues Album «Let Yourself Be Loved» veröffentlicht - trotz Corona-Krise. Besonders schwer dabei: «Nicht spielen zu können. Insbesondere weil diese Platte danach schreit, live umgesetzt zu werden. Sobald es möglich sein wird - ich stehe an erster Stelle.»

Helene Fischer nach einem Jahr zurück auf Bühne

LEIPZIG: Helene Fischer (36, «Atemlos») ist nach einem Jahr auf die Bühne zurückgekehrt - als Preisträgerin. Bei der Fernsehshow «Die Goldene Henne» nahm sie am Freitagabend in Leipzig eine Auszeichnung für ihre «Helene Fischer Show» entgegen. Es ist bereits die achte «Goldene Henne» für den Schlagerstar. Gesungen hat Fischer, die ein langes rotes Kleid mit Beinschlitz trug, bei diesem Auftritt nicht. Die Show der Sängerin, die seit Jahren am 1. Weihnachtstag im ZDF gezeigt wird, fällt in diesem Jahr coronabedingt aus. Dafür werden Highlights aus alten Shows gezeigt. Es sei ihr sehr wichtig, dass sie selbst die Auswahl treffe, sagte die 36-Jährige. Am Freitag hatte der Schlagerstar ein Doppelalbum angekündigt. Es hat den Titel «Die Helene Fischer Show - Meine Schönsten Momente Vol. 1» - passend zu dem Zusammenschnitt älterer Show-Highlights, den das ZDF als Ersatz am ersten Weihnachtstag senden will.

Heidi Klum rät in Grusel-Video zu Halloween daheim

NEW YORK: Normalerweise sorgen ihre Halloween-Feiern und aufwendigen Horror-Kostüme für Aufsehen, doch in diesem Jahr hatte Model und Moderatorin Heidi Klum (47) für ihre Fans eine andere Botschaft. Wegen der Corona-Pandemie hatte sie ihre übliche Party abgesagt und veröffentlichte stattdessen am Samstag ein Grusel-Video auf Instagram. Darin sind neben Klum auch ihre Kinder sowie ihr Ehemann Tom Kaulitz (31, Tokio Hotel) zu sehen. Die Kinder verfolgen Klum als Mumien verkleidet, während der Star selber in drei Kostümen vor ihnen flüchtet: in einer Ritterrüstung, angemalt als die Wand hinter ihr und auf einem Bett liegend im Design des Bettes. Der rund fünfminütige Clip ist versehen mit der Botschaft: «Bleibt dieses Jahr an Halloween zu Hause. Verbringt eine gute Zeit mit eurer Familie. Und versucht einfach, euch nicht gegenseitig umzubringen.»

Nach Brief an Scholz: Helge Schneider freut sich über Corona-Hilfe

MÜLHEIM/RUHR: Komiker Helge Schneider (65, «Katzeklo») freut sich darüber, dass sein Coronahilfen-Vorschlag prompt vom Bundesfinanzministerium aufgenommen wurde. «Ich freue mich über das Resultat meines einfachen Vorschlags. Ich denke, gute Ideen sind immer hilfreich», erklärte Schneider am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte am Mittwoch angekündigt, dass für die Zeit des Teil-Lockdowns im November unter anderem Soloselbstständige ihre Umsatzausfälle im Umfang von 75 Prozent des Umsatzes aus dem November 2019 ersetzt bekommen sollen. Entertainer Helge Schneider hatte am Donnerstag Scholz in einem auf Facebook veröffentlichten Brief aufgefordert, bei der Berechnung der angekündigten Corona-Hilfe nicht den Monat November des Vorjahres, sondern einen Durchschnittswert heranzuziehen. Er zum Beispiel habe im November 2019 nichts verdient.

Hausverbot für Politiker in Polit-Kneipe «Ständige Vertretung»

BERLIN: Hausverbot für Angela Merkel und Olaf Scholz: Als Reaktion auf die verordnete Schließung aller Gaststätten ab diesem Montag möchte die legendäre Berliner Polit-Kneipe «Ständige Vertretung» (StäV) der Bundeskanzlerin, dem Finanzminister und weiteren Spitzenpolitikern kein Kölsch mehr ausschenken und auch kein Eisbein mehr servieren. Die erneute Zwangsschließung sei eine Katastrophe für die Gastronomie, sagte Geschäftsführer Jörn Peter Brinkmann der Deutschen Presse-Agentur am Samstag und warf der Bundesregierung bei ihrer Corona-Politik Aktionismus statt überlegtes Handeln vor. In einem Video auf Facebook erklärten Brinkmann und sein Partner Jan Philipp Bubinger, die Politik habe die Zeit seit April nicht genutzt, um das Land auf eine zweite Corona-Welle vorzubereiten. Allerdings zeigte sich Brinkmann versöhnlich: Würde die Kanzlerin irgendwann dennoch zur «StäV« kommen («jetzt geht es ja nicht, wir müssen ja schließen») würde er zunächst das Gespräch mit ihr suchen.

René Kollo: Ich habe keine Freunde

BERLIN: Der berühmte Operntenor René Kollo hat nach eigenen Worten keine Freunde. «Das mit den Freunden ist ein bisschen komisch. Ich war ja nun 50 Jahre nur im Flugzeug», sagte der 82-Jährige in einem Interview von Schlager Radio B2. «Nur Tokio, San Francisco, London, Mailand, Berlin, München, Hamburg, dann wieder Tokio. Nur unterwegs. Und wenn sie nur unterwegs sind, können sie keine Freunde machen. Deswegen haben ich keine.» Auf die Frage, mit wem er sich denn austausche, wenn es ihm schlecht gehe, sagte Kollo: «Mit mir. Mit mir selber. Wenn Sie mal in eine Turbulenz kommen, müssen Sie da ja wieder rauskommen. Das kann Ihnen keiner sagen oder beibringen, wie Sie das machen. Das müssen Sie selber machen», so der Sänger. Er sei oft allein, «aber nicht einsam, überhaupt nicht».

Sterne-Koch Fehling: Erneute Schließung «ein großer Schock»

HAMBURG: Drei-Sterne-Koch Kevin Fehling (43) hat die erneute Schließung seines Restaurants «The Table» hart getroffen. «Für uns Gastronomen ist der erneute Lockdown unserer Branche ein großer Schock», sagte Fehling der Deutschen Presse-Agentur. Die Gastronomie fühle sich - ähnlich wie die Unterhaltungsindustrie - schon «sehr bestraft». Es sei auch nicht nachvollziehbar, dass man gleichzeitig in einem großen Möbelhaus Reihe an Reihe weiter einkaufen könne. Die Gastronomie habe in den vergangenen Monaten die Hygienemaßnahmen vorbildlich umgesetzt und zum Teil hohe Summen für die Sicherheit der Gäste investiert.

Toten-Hosen-Sänger und Liverpool-Fan Campino lobt Coach Klopp

MAINZ: Kultsänger Campino von den Toten Hosen hat als langjähriger Fan des FC Liverpool ein Loblied auf Meistertrainer Jürgen Klopp gesungen. «Das Tolle an ihm ist, dass er als Privatmensch noch viel netter ist als man ihn ohnehin schon so vor der Kamera wahrnimmt», sagte der 58-Jährige am Samstagabend im «Aktuellen Sportstudio» des ZDF. Klopp sei «ein guter Zuhörer, weil er sich überhaupt nicht in den Mittelpunkt stellen muss», meinte Campino. «Das Große an ihm ist seine Warmherzigkeit und die Fähigkeit, Teamgeist auszubilden, die Leute zu motivieren und den Menschen das Gefühl zu geben, dass sie wertgeschätzt sind.»

«WWM»-Kandidat mit Heiratsantrag lädt Jauch zu seiner Hochzeit ein

KÖLN/DORTMUND: Nach einem Heiratsantrag vor laufenden Kameras in der Show «Wer wird Millionär?» lädt das Brautpaar Moderator Günther Jauch (64) zu seiner Hochzeit ein. «Die kirchliche Hochzeit ist im nächsten Jahr in Dortmund geplant, wo wir leben. Dazu wollen wir auch Günther Jauch einladen. Wir hoffen, dass er kommt», sagte Bräutigam Thomas Berg der Deutschen Presse-Agentur. Der IT-Consultant hatte in einer im Mai ausgestrahlten Folge der RTL-Quizsendung seine Partnerin und das Publikum überrascht, als er auf die Knie fiel und um die Hand seiner Liebsten anhielt. Zuvor war er bei einer Frage für 32.000 Euro - es ging um Geografie - ausgestiegen. Jauch war damals erster Gratulant in dem coronabedingt fast leeren Studio.

Hollywood-Stern von Donald Trump mit Spitzhacke beschädigt

LOS ANGELES: Der Stern von US-Präsident Donald Trump auf dem berühmten «Walk of Fame» in Hollywood ist ein weiteres Mal demoliert worden. Am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) wurde die Plakette mit einer Spitzhacke zertrümmert, wie US-Medien berichteten. Der Internetdienst «TMZ.com» stellte ein Video von dem Vorfall ins Netz. Ein 56-jähriger Mann, der damit zum dritten Mal den Stern beschädigt haben soll, wurde wegen mutwilliger Beschädigung festgenommen. Nach Angaben der Polizei hinterlegte James O. eine Kaution von 45.000 Dollar (rund 38.500 Euro) und kam wenige Stunden später wieder auf freien Fuß. Im Frühjahr muss er bei zwei Gerichtsterminen erscheinen.

Götz George Preis geht an Peter Striebeck

HAMBURG: Der Fernseh- und Theaterschauspieler Peter Striebeck («Wilder Westen inclusive») hat den diesjährigen Götz George Preis erhalten. Die Auszeichnung wurde am Freitagabend in Hamburg in kleinem Kreis übergeben. Der 82-Jährige gehöre «zu den Schauspielern, die man, einmal gesehen, nie mehr vergisst», heißt es in der Begründung der Jury. «Das liegt zum einen an seiner Person - dem einprägsamen Äußeren und einer unverwechselbaren Stimme -, zum anderen an der direkten, schnörkellosen und wohl gerade darum so eindringlichen Art seines Spiels, mit dem er seinem Publikum die unterschiedlichsten Charaktere nahe bringt.» Die Laudatio hielt Regisseur Jürgen Flimm, ein Wegbegleiter Striebecks, per Videokonferenz.

«Minamata»-Drama mit Johnny Depp vor Oscars 2021 in den Kinos

LOS ANGELES: Das Sozialdrama «Minamata» mit Hollywood-Star Johnny Depp (57) in der Hauptrolle soll in der Oscar-Saison 2021 in die Kinos kommen. Das Studio MGM wolle den Film im kommenden Februar herausbringen, berichteten die US-Branchenblätter «Variety» und «Deadline.com» am Freitag. Damit würde er für die Auswahl für die geplante Oscar-Verleihung Ende April in Frage kommen. Depp, der darin den legendären US-Fotografen W. Eugene Smith (1918-1978) verkörpert, wurde von Kritikern für seine Darstellung gelobt. Der «Fluch der Karibik»-Star hatte den Film im vorigen Februar bei der Berlinale vorgestellt. Der Reporter und spätere Magnum-Fotograf Smith war durch seine Reportagen während des Zweiten Weltkriegs bekannt geworden.

Hansi Flick rühmt Gerd Müller: «Der geilste Kicker» (Die Meldung lief auch im Ressort Sport)

MÜNCHEN: Pelé feierte den 80. Geburtstag, Diego Maradona den 60. - Gerd Müller wird in wenigen Tagen 75 Jahre alt. Als Hansi Flick (55) gefragt wurde, wer für ihn der größte Fußballer aller Zeiten sei, schwärmte er vom «Bomber der Nation». «Für mich in meiner Kindheit war er der geilste Kicker, weil er vorne die Tore gemacht hat mit einer Selbstverständlichkeit, die es aktuell nicht mehr gibt. Na gut, bei Lewy gibt es das noch», sagte der Trainer des FC Bayern. Müller, der am Dienstag (3. November) Geburtstag hat, sei für ihn «das Idol in der Jugend gewesen», sagte Flick. «Ich war sehr happy, als ich ihn kennenlernen durfte.»