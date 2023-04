Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 16.04.23 | Aktualisiert um: 18:15 | Überblick

BAD VILBEL: Der aus der ZDF-Serie «Die Bergretter» bekannte Schauspieler Sebastian Ströbel braucht seinen täglichen Spaziergang. «Meine Familie bekommt das schmerzhaft mit. Wenn ich nicht jeden Tag wie unser Hund meine «Gassi-Runde» bekomme, dann kriege ich extrem schlechte Laune», sagte der 46-Jährige dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel. Nicht bei allen Familienmitgliedern sei die Runde an der frischen Luft aber beliebt. «Das Wort «Spazierengehen» ist bei meinen vier Töchtern nicht positiv besetzt. Da kann es schon mal sein, dass du mit deinen Schuhen alleine im Gang stehst. Bisschen wie bei Camembert-Käse und Gartenarbeit - das gewinnt alles mit dem Alter.»

KÖLN: Er hat mit seiner Stimme überzeugt und sich keine falschen Töne geleistet: Sem Eisinger aus Frankfurt am Main ist Deutschlands neuer «Superstar». Der 29-Jährige setzte sich in der dritten und letzten Live-Show von RTL am Samstagabend gegen Monika Gajek (21), Lorent Berisha (19) und Kiyan Yousefbeik (25) durch. Bei Eisinger waren sich die Zuschauer, deren Anrufe über den Sieger entschieden, und die Jury einig. Alle vier Juroren hatten ihm den Sieg prophezeit. «Du klingst einfach nur gestört krass», fand etwa Katja Krasavice (26). Dieter Bohlen (69), mit dem Eisinger als «DSDS»-Gewinner auf Tour gehen soll, meinte: «Der singt mich ja durch die Wand.» Im Finale sang Eisinger erstmals auf großer Bühne seinen ersten eigenen Song «Don't Let Me Go», den er seinem kürzlich verstorbenen Vater widmete.

LOS ANGELES: Hollywood-Veteran Clint Eastwood (92) will mit dem Gerichts-Thriller «Juror No. 2» sein 40. Regiewerk auf die Leinwand bringen. Als Hauptdarsteller habe er den Briten Nicholas Hoult (33, «The Favourite», «Mad Max: Fury Road») und die Australierin Toni Collette (50, «Knives Out», «Little Miss Sunshine») auserkoren, berichteten die US-Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter». «Juror No. 2» dreht sich um einen Geschworenen (Hoult) bei einem Mordprozess, der erkennt, dass er wahrscheinlich für den Mord verantwortlich ist. Er muss entscheiden, ob er sich stellt oder einen Unschuldigen verurteilt. Collette soll eine Staatsanwältin spielen. Der Drehstart ist für Juni geplant. Eastwood, der dann 93 Jahre alt sein wird, arbeitet erneut mit seinem Lieblings-Studio Warner Bros. zusammen.

ROM/LONDON: Der italienische Tenor Andrea Bocelli hat es als «große Ehre» bezeichnet, beim «Krönungskonzert» für König Charles III. aufzutreten. «Ich bin dankbar für dieses jüngste unschätzbare Privileg: Dem Soundtrack zu einer Veranstaltung, die schon jetzt ein historisches Ereignis zu werden verspricht, meine Stimme zu verleihen», schrieb der 64-Jährige auf Instagram. Er habe in der Vergangenheit bereits viele Male für die verstorbene Queen Elizabeth II. gesungen. Die Krönung von Charles III. und seiner Frau Camilla findet am 6. Mai in der Westminster Abbey in London statt. Auf dem Konzert am Abend des 7. Mai im Schloss Windsor sollen unter anderen Take That, Katy Perry und Lionel Richie auftreten.

ROSTOCK: Der Schauspieler Charly Hübner hat seinen Ausstieg aus der Fernseh-Krimi-Serie «Polizeiruf 110» auch mit dem Charakter des von ihm gespielten Ermittlers Sascha Bukow begründet. Er habe mit 55 Jahren nicht immer noch dieses «Raubein» spielen wollen, sagte der 50-Jährige der «Ostsee-Zeitung». «Das stimmte für mich nicht mehr als Spieler». Er habe gemerkt, «jetzt muss ich als Spieler weitergehen oder auch als Person», hieß es in einem Bericht vom Sonntag. Hübner war nach knapp zwölf Jahren Anfang vorigen Jahres das letzte Mal als Bukow bei der in Rostock angesiedelten Ausgabe des «Polizeirufs» aufgetreten. Zusammen mit seiner LKA-Kollegin Katrin König (Anneke Kim Sarnau) gehörte er zu einem der beliebtesten Ermittlerpaare des deutschen Fernsehens.

LONDON: Der Schauspieler Morgan Freeman (85) hält nichts vom Konzept des sogenannten Black-History-Monats, in dem Kultur und Werke schwarzer Künstlerinnen und Künstler besonders hervorgehoben werden. ««Black History Month» ist eine Beleidigung. Ihr wollt meine Geschichte in einen Monat verbannen?», sagte der schwarze US-Amerikaner in einem seltenen Interview mit der «Sunday Times». «Auch der Begriff «afro-amerikanisch» (original: «African-American») ist eine Beleidigung. Ich identifiziere mich damit nicht», sagte Freeman. Schwarze Menschen hätten sich immer wieder mit verschiedensten Begriffen bezeichnen lassen müssen - «bis zurück zum N-Wort und ich weiß nicht, wie sich diese Sachen immer durchsetzen». Konkret störe ihn am Begriff «African-American», dass Afrika darin wie ein Land behandelt werde, obwohl es ein Kontinent sei, heißt es in der Zeitung.