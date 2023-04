Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 02.04.23 | Überblick

Leute kompakt

Corinna Harfouch will bei Dreharbeiten nicht mehr rennen (Foto-aktuell)

BERLIN: Schauspielerin Corinna Harfouch (68) mag keine Filmszenen, in denen sie rennen soll. «Ich kann nicht mehr so richtig rennen, das geht einfach nicht, da tun mir meine Hüften zu sehr weh», sagte Harfouch, die im «Tatort» aus Berlin die Rolle der neuen Kommissarin Susanne Bonard übernommen hat, der Deutschen Presse-Agentur. Das solle besser der Kollege übernehmen. Mark Waschke (51) spielt Bonards Kollegen Robert Karow. Im neuen Fall beim Berliner «Tatort», den das Erste in der Doppelfolge «Nichts als die Wahrheit» am Ostersonntag und Ostermontag zeigt (20.15 Uhr), gibt es allerdings zwei Szenen, in denen Harfouch dennoch rennt. Für ihre Rolle wünsche sie sich, dass ihre Figur «dann auch den Humor» hat zu sagen: «Bitte Herr Kollege, das machen Sie jetzt», sagte Harfouch.

Sängerin Annett Louisan: Publikum hat meine Ängste gespürt (Foto-Archiv)

BAD VILBEL: Sängerin Annett Louisan («Das Spiel») musste ihren Weg auf die Bühne erst finden: «Am Anfang hatte ich überhaupt keine Bühnenerfahrung. Das Publikum hat mich getragen, die haben meine Ängste gespürt», verriet die Sängerin, die am Sonntag 46 Jahre alt geworden ist, dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel. Inzwischen habe sich die Situation umgekehrt: «Heute kann ich das Publikum tragen», so Louisan, die 1977 in Havelberg (Sachsen-Anhalt) geboren wurde. Musik sei «das Allerschönste für mich auf dieser Welt, zusammen mit meiner Tochter. Musik ist meine Rettung, mein Anker, meine Ausdrucksform».

Graham Nash: Schicke Joni Mitchell noch immer Blumen zum Geburtstag (Meldung lief auch im Ressort Kultur)

LONDON/NEW YORK: Der britisch-amerikanische Musiker und Songwriter Graham Nash (CSNY, The Hollies) schickt seiner früheren Partnerin Joni Mitchell noch immer jedes Jahr Blumen zu ihrem Geburtstag. «Sie war eine große Liebe meines Lebens. Wir sind ständig in Kontakt», sagte Nash der Deutschen Presse-Agentur. Er fügte hinzu: «Und jedes Jahr an ihrem Geburtstag schicke ich ihr Blumen - seit dem Jahr, in dem wir uns getrennt haben.» Er zeigte sich zudem sehr erleichtert, dass die kanadisch-amerikanische Sängerin nach einer schweren Erkrankung im vergangenen Jahr wieder auf die Bühne zurückkehrte. Der inzwischen 81-jährige Nash war zwischen 1968 und 1970 mit der nun 79 Jahre alten Mitchell liiert. Am 19. Mai erscheint das neue Album von Graham Nash mit dem Titel «Now».

Dieter Bohlen kündigt weitere «DSDS»-Staffel an (Foto-Archiv)

KÖLN: Die RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS) wird entgegen früheren Ankündigungen nicht mit der laufenden 20. Staffel eingestellt. Es werde im kommenden Jahr wieder einen Durchgang geben, sagte Juror Dieter Bohlen (69) in der ersten Liveshow 2023 in Köln am Samstagabend. RTL hatte eigentlich angekündigt, das Format einzustellen. Der Sender betonte im Netz, Bohlens Ankündigung sei kein Aprilscherz. Bohlen sprach von einer «unglaublichen Verbreitung» von «DSDS» nicht nur im linearen Fernsehen und über Streaming, sondern auch bei Instagram und Tiktok - deshalb wolle man weitermachen. In der geplanten 21. Staffel soll es laut seinen Angaben keine Altersgrenze mehr geben: Bewerben dürfen sich alle ab 16 Jahren. Bislang konnten nur Sängerinnen und Sänger bis 30 teilnehmen.

Til Schweiger: Auch junge Leute lieben «Manta Manta (Foto-Archiv - Meldung lief auch im Ressort Kultur)

KÖLN: Til Schweiger (59) hält es für Unsinn, dass jüngere Leute mit seinen «Manta Manta»-Filmen nichts mehr anfangen könnten. Als die Freunde seiner Töchter - «die sind zwischen 20 und 25» - gehört hätten, dass er eine Fortsetzung plane, hätten sie zu ihm gesagt: «Ah, geil!», sagte der Schauspieler und Regisseur der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Schweiger hat noch ein anderes Beispiel parat: «Im Flieger nach Mallorca, da hab ich eine Fußballmannschaft getroffen, und als die gehört haben, dass ich «Manta 2» mache, haben die fast den Flieger zum Absturz gebracht. Ich hab dann gesagt: «Aber hört mal, da wart ihr doch noch gar nicht geboren, beim ersten Teil!» Worauf die aber meinten: «Wir haben den doch x mal im Fernsehen gesehen.»»

Reinhold Messner lehnt Straßenblockaden von Klimaaktivisten ab (Foto-Archiv)

BOZEN/BAD BRAMSTEDT: Der Extrembergsteiger und Autor Reinhold Messner (78) lehnt die Blockade von Straßen durch Festkleben von Aktivisten als Mittel des Klimaprotests ab. «Das macht gegenteilige Emotionen bei den Menschen», sagte Messner der Deutschen Presse-Agentur. Die Leute glauben nach Messners Überzeugung nicht, dass die Menschen, die sich auf Straßen festkleben, aufklären wollen. «Die Leute wissen, die machen einfach Terror.» Wer auf der Straße blockiert werde und durch solche Klimakleber Termine verpasse, der sage nicht, es sei notwendig, etwas zu verändern. «Dann sage ich, bitte lasst mich endlich in Frieden mit euren Formen des Protestes.»

König Charles bedankt für sich drei Millionen gepflanzte Bäume (Foto-Archiv)

LONDON: Im Rahmen einer britischen Umweltaktion im Namen der verstorbenen Queen sind mehr als drei Millionen Bäume gepflanzt worden. König Charles III. bedankte sich am Sonntag anlässlich des Endes der Aktion bei den Menschen, die an der Initiative namens «Queen's Green Canopy» (QGC) beteiligt gewesen sind. «Dieses Projekt hat gezeigt, wie einfache, praktische und positive Gesten einen großen Unterschied machen können», lobte Charles. «Ich kann mir keine passendere Hommage an die 70-jährige Herrschaft Ihrer verstorbenen Majestät vorstellen.» Charles, der jüngst auf Deutschlandbesuch war, ist Schirmherr der im Mai 2021 ins Leben gerufenen Initiative gewesen. Mit ihr sollten Bürgerinnen und Bürger dazu ermutigt werden, anlässlich des 70. Thronjubiläums von Königin Elizabeth II. einen Baum zu pflanzen und somit ein Vermächtnis zu ihren Ehren zu schaffen.

Grönemeyer: Wir sollten uns mit uns beschäftigen (Foto-Archiv)

DRESDEN: Sänger Herbert Grönemeyer (66) hat mit Blick auf die aktuellen Krisen ein gesellschaftliches Umdenken gefordert. «In drei, vier Jahren ticken wir bestimmt positiver. Wir sollten uns derweil mehr mit uns als Gemeinschaft beschäftigen: Was macht uns aus? Was wollen wir zusammen bauen und schaffen für unser Gemeinwohl?», sagte er im Interview mit der «Sächsischen Zeitung». Man müsse etwa überdenken, wie Ostdeutsche und deren Belange gesehen werden: «Die Ostdeutschen sind nicht unsere Sorgenkinder, denen muss man keinen Stempel aufdrücken», so Grönemeyer. Weil auf diesem Wege keine Versäumnisse der letzten Jahrzehnte ausgeräumt würden, sei das Amt des Ostbeauftragten der Bundesregierung «eine Unverschämtheit», kritisierte er. Eher solle es einen Beauftragten für Gemeinsinn geben. «Wir sind ein Land, 16 Bundesländer in Europa, fertig.»

«Manta Manta»-Schauspieler Timur Bartels ist lieber Beifahrer (Foto-Archiv)

BERLIN: Schauspieler und Sänger Timur Bartels (27, «Club der roten Bänder») mag es gern rasant - zumindest auf der Kart-Bahn. «Ich würde mich als guten Fahrer auf der Rennstrecke bezeichnen. Ansonsten bin ich eher ein besserer Beifahrer, der für gute Laune sorgt», sagte Bartels der Deutschen Presse-Agentur «Ich bin auch lieber Beifahrer, weil ich mich durch jede Kleinigkeit ablenken lassen könnte.» Der 27-jährige Berliner ist seit dieser Woche in der Fortsetzung der Kult-Komödie «Manta Manta» im Kino zu sehen. Sein Song «Nur wir beide» ist auch im Abspann zu hören.

Privat steht der Michelin-Cheftester auf Mutters Kost (Foto-Handout)

KARLSRUHE: Beruflich speist Ralf Flinkenflügel 250 Tage im Jahr nur bei den feinsten Adressen. Privat steht der Direktor des «Guide Michelin» für Deutschland und die Schweiz bei besonderen Anlässen selbst am Kochtopf. Nach 30 Jahren als Tester lässt er sich aber auch gerne von seiner Familie verwöhnen - am liebsten mag der gelernte Koch Eintöpfe und alte Rezepte seiner Mutter. Wurzelgemüse mit Mettwürstchen oder Hühnerfrikassee zum Beispiel. «Dann bin ich glücklich», sagte der 58-Jährige.