Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 02.04.23 | Aktualisiert um: 06:05 | Überblick

König Charles bedankt für sich drei Millionen gepflanzte Bäume

LONDON: Im Rahmen einer britischen Umweltaktion im Namen der verstorbenen Queen sind mehr als drei Millionen Bäume gepflanzt worden. König Charles III. bedankte sich am Sonntag anlässlich des Endes der Aktion bei den Menschen, die an der Initiative namens «Queen's Green Canopy» (QGC) beteiligt gewesen sind.

«Dieses Projekt hat gezeigt, wie einfache, praktische und positive Gesten einen großen Unterschied machen können», lobte Charles. «Ich kann mir keine passendere Hommage an die 70-jährige Herrschaft Ihrer verstorbenen Majestät vorstellen.»

Charles, der jüngst auf Deutschlandbesuch war, ist Schirmherr der im Mai 2021 ins Leben gerufenen Initiative gewesen. Mit ihr sollten Bürgerinnen und Bürger dazu ermutigt werden, anlässlich des 70. Thronjubiläums von Königin Elizabeth II. einen Baum zu pflanzen und somit ein Vermächtnis zu ihren Ehren zu schaffen. Die Aktion war nach dem Tod der Queen im vergangenen September weitergeführt worden.

Die Königin selbst hatte gemeinsam mit Charles auf dem Gelände von Schloss Windsor nahe London den ersten Baum der Kampagne gepflanzt. Als einen der letzten Bäume der Initiative pflanzten Charles und sein Sohn Prinz William einen Ahorn in den Gärten des royalen Landsitzes im ostenglischen Sandringham.

Dieter Bohlen kündigt weitere «DSDS»-Staffel an

KÖLN: Die RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS) wird entgegen früheren Ankündigungen nicht mit der laufenden 20. Staffel eingestellt. Es werde im kommenden Jahr wieder einen Durchgang geben, sagte Juror Dieter Bohlen (69) in der ersten Liveshow 2023 in Köln am Samstagabend. RTL hatte eigentlich angekündigt, das Format einzustellen. Der Sender betonte im Netz, Bohlens Ankündigung sei kein Aprilscherz.

Bohlen sprach von einer «unglaublichen Verbreitung» von «DSDS» nicht nur im linearen Fernsehen und über Streaming, sondern auch bei Instagram und Tiktok - deshalb wolle man weitermachen. In der geplanten 21. Staffel soll es laut seinen Angaben keine Altersgrenze mehr geben: Bewerben dürfen sich alle ab 16 Jahren. Bislang konnten nur Sängerinnen und Sänger bis 30 teilnehmen.