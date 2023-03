Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 05.03.23 | Aktualisiert um: 15:20 | Überblick

Leute kompakt

Prinz Harry: Ich habe viel verloren, aber auch viel gewonnen

LONDON: Mit Blick auf seinen Abschied aus dem britischen Königshaus hat Prinz Harry eine gemischte Bilanz gezogen. «Ich habe viel verloren», sagte der 38-Jährige am Samstag in einem online übertragenen Gespräch mit dem Autoren und Trauma-Experten Gabor Maté. «Aber gleichzeitig habe ich auch viel gewonnen. Meine Kinder so aufwachsen zu sehen, wie sie es jetzt tun, wäre in dem Umfeld dort nicht möglich gewesen», sagte Harry mit Blick auf seine alte Heimat im Vereinigten Königreich. Harry und seine Frau Meghan (41) hatten sich 2020 von ihren offiziellen Pflichten aus dem Königshaus zurückgezogen und sich ein neues Leben in Kalifornien aufgebaut. Mittlerweile hat das Paar zwei Kinder, Archie (3) und Lilibet (1). Mehrere Interviews und Harrys Memoiren, in denen er schwere Vorwürfe gegen die königliche Familie erhebt, haben das Verhältnis schwer belastet.

Öl für Salbung von König Charles in Jerusalem geweiht

LONDON/JERUSALEM: Rund drei Monate vor der Krönung von König Charles III. ist das für die Salbung benötigte Öl bereit. Patriarch Theophilos III. und der anglikanische Erzbischof Hosam Naoum haben das Öl am Freitagvormittag in der Grabeskirche in Jerusalem geweiht, wie der Palast in London mitteilte. Es war demnach aus Oliven hergestellt worden, die von zwei Hainen auf dem Ölberg stammen - von der Maria-Magdalena-Kirche, wo Charles' Großmutter Prinzessin Alice von Battenberg beigesetzt ist, und der Himmelfahrtskapelle - und nahe Bethlehem gepresst wurden. Das Öl spiegele die engen Bande des Königs mit dem Heiligen Land sowie seine Sorge um die Menschen dort wider, sagte der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby. Er wird die Zeremonie in der Westminster Abbey am 6. Mai als geistliches Oberhaupt der Anglikanischen Kirche leiten.

Kira Geiss ist neue «Miss Germany»

RUST: Kira Geiss aus Stuttgart ist die neue «Miss Germany». Die 20-Jährige setzte sich am Samstag gegen neun andere Frauen durch. Sie engagiert sich in der Jugendarbeit und will diese nach eigenen Worten in Deutschland großmachen. «Demokratie sollte den Anspruch haben, die Jugend zu fördern», sagte Geiss, die auch in der Kirche aktiv ist. In Magdeburg hatte sie eine Jugendgemeinde gegründet. 15.000 Frauen hatten sich in dieser Staffel beworben, zehn kamen ins Finale. Eine Jury aus Moderatorin Ruth Moschner, Entertainer Nicolas Puschmann, TV-Host Bruce Darnell, Model Monica Meier-Ivancan und der Pressesprecherin von «Miss Germany», Jil Andert, wählte nach mehreren Vorstellungsrunden im Europa-Park im südbadischen Rust die Siegerin.

Dunkelroter Rock für Deutschland: Lord Of The Lost fahren zum ESC

KÖLN: Diesmal wird es beim Grand Prix laut und ein bisschen düster: Deutschland schickt die Rockband Lord Of The Lost zum Eurovision Song Contest (ESC) 2023. Die Hamburger Gruppe, die mit blutroten Outfits, viel Schminke und noch mehr Dezibel auftrat, gewann in der Nacht zum Samstag den ESC-Vorentscheid in Köln. Sänger Chris Harms ließ sich von Moderatorin Barbara Schöneberger erst mal kneifen, um den Triumph verarbeiten zu können. Die Band verdankte ihr Ticket zum ESC-Finale, das am 13. Mai in Großbritannien ausgetragen wird, vor allem dem Publikum. Es katapultierte die Rocker am Ende der ARD-Show «Unser Lied für Liverpool» an allen anderen Bewerbern vorbei auf den ersten Platz.

Ralph Siegel: Lord Of The Lost wird sich in Liverpool gut schlagen

MÜNCHEN: «Mister Grand Prix» Ralph Siegel erwartet für Deutschlands Beitrag «Blood & Glitter» von Lord Of The Lost beim Eurovision Song Contest einen guten Platz. «Ich glaube, es ist eine sehr gute Band, die sich auch gut schlagen wird», sagte Siegel (77) am Samstag der Deutschen Presse-Agentur, nachdem die Hamburger Rockgruppe in der Nacht den Vorentscheid für sich entschieden hatte. Allerdings, so der Musikproduzent, habe es in den vergangenen Jahren viele Bands gegeben, die in die Richtung gingen. Und «mit Lordi hat auch schon mal eine gewonnen». Trotzdem wünsche er der Band viel Glück. Siegel hatte die Sieger des Vorentscheids nach eigenen Worten von Anfang an auf dem Schirm. Der mehrfache ESC-Komponist, der mit «Ein bisschen Frieden» und Nicole 1982 den Wettbewerb für Deutschland gewann, zeigt sich «sehr angetan» von der Band. «Ich habe sie von Anfang an auf Platz 1 oder 2 gesehen.»

ESC-Experte Urban: Lord Of The Lost werden «soliden Platz» holen

HAMBURG: Der langjährige Grand-Prix-Kommentator Peter Urban glaubt nach eigenen Worten an ein gutes Abschneiden des deutschen Beitrags beim Eurovision Song Contest (ESC) 2023. Die Rockgruppe Lord Of The Lost sei «die netteste Metal-Band, die ich je gesehen habe, eine gute Wahl, denn der ESC hat sich gewandelt», erklärte Urban (74) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die Hamburger Band hatte in der Nacht zum Samstag den Vorentscheid in Köln gewonnen. Er habe mit der Song- und Musiker-Auswahl zwar nichts zu tun gehabt, merkte Urban an, «aber da das Ergebnis akzeptabel ist», sage er gern etwas dazu: «Dieser Glam-Auftritt sollte Deutschland in Liverpool einen soliden Platz sichern.» Der Journalist Urban kommentiert den ESC seit 1997 im ARD-Fernsehen.

Münster-«Tatort»-Star Urspruch: In 80ern Walkman-Batterien geklaut

MÜNSTER/BERLIN: Die aus dem populären Münster-«Tatort» bekannte Schauspielerin Christine Urspruch hat nach eigenen Worten als Jugendliche mal was gestohlen. «Ich war immer eine total Brave und bin es heute noch. Aber als 16-Jährige habe ich zwei- oder dreimal Batterien für meinen Walkman in einem Laden geklaut», zitierte «Bild» die 52-Jährige in einem Artikel mit dem Titel «Die Jugendsünden der «Tatort»-Stars». «Damals waren für mich als Jugendliche Batterien teuer. Ich wollte unbedingt Walkman hören. Ich bin Gott sei Dank nicht erwischt worden, und mittlerweile ist es verjährt.» Seit fast 21 Jahren verkörpert Urspruch die Rechtsmedizinerin Silke Haller (Spitzname Alberich) im «Tatort» Münster - an der Seite von Jan Josef Liefers als Professor Boerne und Axel Prahl als Kommissar Thiel.

«Nord bei Nordwest»: Schönemann führt wieder Regie - «Bereicherung»

FEHMARN: Schauspieler Hinnerk Schönemann (48) fühlt sich in seiner neuen Rolle als Regisseur sichtlich wohl. «Ich bin sehr gerne Schauspieler, aber die Regie ist eine tolle Bereicherung», erklärte Schönemann, der zum zweiten Mal bei einer Folge der erfolgreichen ARD-Krimiserie «Nord bei Nordwest» Regie führt. «Aber die Zuschauer können beruhigt sein», sagte er. «Ich werde weiter den Polizisten Hauke Jacobs spielen.» Die 21. Folge mit dem Titel «Das doppelte Lottchen», die derzeit auf der Ostsee-Insel Fehmarn gedreht wird, wird voraussichtlich Anfang 2024 ausgestrahlt.

Max Giesinger lässt sich von Freunden managen - «Beste Entscheidung»

HAMBURG: Obwohl ihm damals alle davon abgeraten haben, hat sich Max Giesinger (34, «80 Millionen») vor mehr als zehn Jahren von seinen Freunden managen lassen. «Mit meinen Freunden zusammen dieses Business zu starten und mich damit für meine 21 und 23 Jahre alten Manager zu entscheiden, war die mit beste Entscheidung meines Lebens», sagte Giesinger der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Er habe die Entscheidung aus dem Bauch heraus getroffen. «Klar, wir hatten alle keine Kohle und keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Aber das fühlte sich richtig an», erinnerte er sich. Die Jungs hätten schließlich sehr dazu beigetragen, dass er nun dort ist, wo er nun ist. «Und so hatte ich immer mein Umfeld bei mir. Ich wusste immer woher ich komme. Das hat mich sehr geerdet.»

Prominente fahren Hundeschlitten-Rennen für guten Zweck

HERINGSDORF: Zahlreiche Prominente haben am Samstag am Strand von Usedom wieder einen Hundeschlitten für einen guten Zweck bestiegen. Unter den Teilnehmern waren unter anderem Boxweltmeister Henry Maske, Model Franziska Knuppe, Ex-Tagesschausprecher Jan Hofer und Entertainer Wolfgang Lippert, wie die Veranstalter berichteten. Mit dabei waren außerdem rund 400 Huskies bei der siebten Ausgabe der «Baltic Lights». Bei dem Schlittenhunderennen wurde Geld für die Welthungerhilfe gesammelt. Im vergangenen Jahr kamen 45.000 Euro zusammen.

Blink-182-Schlagzeuger Travis Barker an Finger operiert

LOS ANGELES: US-Drummer Travis Barker (47) von der Punk-Rock-Band Blink-182 hat sich nach einer Fingeroperation bei seinen Fans für deren Genesungswünsche bedankt. Der Schlagzeuger postete am Freitag ein Foto aus dem Krankenbett, mit der linken Hand im Gips. Es sei eine schwere Entscheidung gewesen, aber ohne den Eingriff hätte er nicht weiter Schlagzeug spielen können. Die Bänderriss-Operation sei erfolgreich gewesen, teilte er weiter mit. Jetzt könne er weiterhin tun, was er liebe und auch bald wieder auf Tournee gehen.

Australische Spinne nach Kultband Abba benannt

PERTH: Abba, die Spinne: Australische Spinnenforscher haben die schwedische Kultband im Namen einer Gruppe von Kugelweberspinnen verewigt. Abba sei eine der Lieblingsbands der beiden Wissenschaftler Volker Framenau und Pedro Castanheira von der Murdoch Universität in Perth, hieß es in einer Mitteilung der Hochschule. Bisher sei aus der neu benannten Gattung nur eine Art bekannt, Abba transversa. Die nur drei bis vier Millimeter große Spinne sei in den Küstengebieten von New South Wales und Queensland beheimatet. «Der Gattungsname ehrt die schwedische Popgruppe ABBA, deren Songs und die nachfolgenden Musicals Mamma Mia! (2008) und Mamma Mia - Here We Go again! (2018) für stundenlange Unterhaltung bei den Autoren sorgten», heißt es in der Studie der beiden Forscher in der Fachzeitschrift «Evolutionary Systematics». Die Art war demnach bereits 1912 in Australien entdeckt, aber erst jetzt wissenschaftlich korrekt beschrieben worden.