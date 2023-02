Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 12.02.23 | Überblick

Leute kompakt

Superstar Harry Styles räumt vier Brit Awards ab

LONDON: Pop-Superstar Harry Styles («As It Was») ist mit vier Auszeichnungen der große Abräumer der diesjährigen Brit Awards. Mit seinem Album «Harry's House» gewann der 29-Jährige bei der Preisverleihung am Samstagabend in London wie bereits bei den Grammys vor einer Woche den Preis in der wichtigsten Kategorie «Album des Jahres». Außerdem heimste er die Trophäen für den Künstler des Jahres, den Song des Jahres sowie den besten Pop/R&B-Act ein. «Dieses Album und dieser Song waren der größte Spaß, den ich jemals beim Musikmachen hatte», sagte der frühere One-Direction-Sänger in einer seiner Dankesrede. Damit sicherte sich Styles den Preis in allen vier Kategorien, in denen er nominiert worden war. Zwei Preise gewann auch Grammy-Rekordgewinnerin Beyoncé, die als internationale Künstlerin und für den internationalen Song des Jahres, «Break My Soul», ausgezeichnet wurde.

Modeschöpfer Glööckler hat Scheidung eingereicht (Foto-Archiv)

BERLIN: Modeschöpfer Harald Glööckler (57) und sein Mann Dieter Schroth lassen sich scheiden. «Ich kann bestätigen, dass mein Mandant über seine Familienanwältin beim zuständigen Gericht einen Antrag auf Aufhebung seiner Lebenspartnerschaft gestellt hat», sagte Glööcklers Anwalt Christian-Oliver Moser der Deutschen Presse-Agentur. «Über Details äußere ich mich nicht.» Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Glööckler und Schroth hatten im Februar 2015 in Berlin - noch vor Einführung der Ehe für alle - eine eingetragene Lebenspartnerschaft geschlossen. In einer Instagram-Story teilte Glööckler die Schlagzeile von der Trennung. Außerdem postete er ein Foto von sich mit dem Satz: «Das ganze Leben ist ein ewiges Wiederanfangen.»

Brings-Leadsänger verteidigt Klimaaktivisten (Foto-Archiv; Meldung lief auch im Ressort Kultur)

DÜSSELDORF: Brings-Leadsänger Peter Brings hat Verständnis für die Klebeaktionen von Klimaaktivisten der «Letzten Generation» und würde dafür sogar den Stopp des Rosenmontagszugs in Kauf nehmen. «Dann wird der Rosenmontagszug gestoppt», sagte der Leadsänger der Kölner Rock- und Karnevalsband der «Rheinischen Post». «Ich finde es toll, wenn sich Menschen für ein großes Problem einsetzen. Man muss nur auf den letzten Sommer schauen, um zu sehen, dass die «Letzte Generation» mit ihrem Anliegen recht hat.» Er könne «nicht wirklich sauer sein über die Leute, die uns andauernd daran erinnern, dass auf unserem Planeten etwas falsch läuft», sagte Brings weiter.

«Herzblatt»-Stimme Susi Müller verkuppelt gerne (Foto-Handout)

BERLIN: Die bekannte Stimme der Kuppelshow «Herzblatt», Susi Müller, bringt auch im echten Leben gern Menschen zusammen. «Im Privatleben versuche ich oft, Leute zu verkuppeln. Aber das ist so eine individuelle und private Sache. Da kannst du nie dafür garantieren, dass sich die beiden tatsächlich mögen oder toll finden, wie ich dachte», sagte Müller der Deutschen Presse-Agentur. «Aber ich habe immer im Hinterkopf: «Ach, die beiden könnten doch gut zusammenpassen. Die beiden wären auch ganz toll als Paar.» Diese Gedanken habe ich ganz häufig seit der Sendung. Das ist verrückt.» Die Flirtshow der ARD (1987-2005), die unter anderem von Rudi Carrell, Hera Lind und Jörg Pilawa moderiert wurde, erhält bei Sat.1 eine Neuauflage. «Herzblatt»-Stimme Müller (59) wird auch diesmal die Antworten der Kandidatinnen und Kandidaten zusammenfassen.

Roth: Können es uns nicht leisten, Berlinale nicht glänzen zu lassen (Foto-Archiv; Meldung lief auch im Ressort Kultur)

BERLIN: Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat der Berlinale auch künftig ausreichend finanzielle Unterstützung in Aussicht gestellt. «Dieses Festival ist eine der wichtigsten Kulturveranstaltungen in unserem Land», sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Wir können es uns gar nicht leisten, die Berlinale nicht glänzen zu lassen.» Die am Donnerstag beginnende Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen internationalen Filmfestivals. Roth verwies auf die Wirkung der Filmfestspiele für die Branche. «Die Berlinale trägt dazu bei, Filme zu entdecken, Filme bekannt zu machen und in die Kinos zu bringen, Menschen im Norden, Süden, Osten, Westen ins Kino zu locken.» Filme würden auf der Berlinale präsentiert als ganz besonders ästhetisch oder politisch.

18. schwuler Lüneburger Heidekönig gekrönt (Foto-aktuell)

LÜNEBURG: Der 18. schwule Lüneburger Heidekönig ist gekrönt: Er heißt Alexander Tesmer, ist 45 Jahre alt und kommt aus Lüneburg. Der Verwaltungsbeamte wurde am Samstagabend im Museum der Hansestadt unter drei Kandidaten gewählt. Vorgänger Ben Rejmann setzte Tesmer bei der Zeremonie die Krone auf. Der König bereist Feste in der Region und wirbt für die Akzeptanz queerer, also nicht-heterosexueller Menschen. Jeder Gast war am Samstag wahlberechtigt, dazu gehörte auch die Amelinghausener Heidekönigin Franziska Röhrs.