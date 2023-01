Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 15.01.23 | Aktualisiert um: 18:35 | Überblick

Autor Bret Easton Ellis: «Schreiben wirkt besser als echte Drogen»

MÜNCHEN: Schriftsteller Bret Easton Ellis (58) hat seine Bücher nach eigenen Worten nicht unter Drogeneinfluss geschrieben. Nur ein einziges Mal habe er es versucht, als er 1983 an der ersten Version von «Unter Null» gearbeitet habe, sagte er in einem Interview der «Süddeutschen Zeitung» vom Samstag. «Danach nie, nie wieder. Ich habe in meinem ganzen Leben nie betrunken und nie auf Drogen geschrieben.» Allerdings belohnte sich der Autor von «American Psycho» für das Schreiben früher mit Drogen - kontrolliert und zur Entspannung. Mit 44 oder 45 Jahren habe er aufgehört. Heute trinke er nur noch Cocktails. Ihm mache das Schreiben eines Buchs mehr Spaß als jede Droge. «Die Droge Schreiben wirkt viel besser als alle echten Drogen.»

Wie von Praunheim sich zum Arbeiten bringt (Foto Archiv)

MÜNCHEN: Der Filmemacher Rosa von Praunheim (80) hat sich mit einer ungewöhnlichen Methode zum Arbeiten gezwungen: «Ich habe mir eine Zeit lang eine Person engagiert, die kommt und mir drei bis vier Stunden beim Arbeiten zuschaut», sagte der Berliner Regisseur («Männerfreundschaften») im Interview der «Süddeutschen Zeitung». Seine Begründung leuchtet ein: «Wenn da jemand ein paar Stunden kommt und bezahlt wird, kann ich nicht durch die Buchhandlung stöbern, ich muss arbeiten.» Außerdem gebe er der Person auch Aufgaben. Sein Tagesablauf wirkt entspannt. «Ich schlafe lange, frühstücke und lese Zeitung», vertraute der 80-Jährige der Zeitung an. «Dann arbeite ich, jeden Tag schreibe ich ein Gedicht.» Es sei eine «große Gnade», aktiv zu sein und viele Pläne zu habe.

Dschungelcamp startet ohne Martin Semmelrogge

KÖLN: Die Kultshow «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» auf RTL ist am Freitagabend ohne Schauspieler Martin Semmelrogge («Das Boot») gestartet. Der ursprünglich als Kandidat angekündigte 67-Jährige durfte nach Angaben von Moderator Jan Köppen nicht nach Australien einreisen. Semmelrogge hänge «noch in Doha fest», sagte Köppen in der ersten Folge der Show und fügte hinzu: «Vielleicht die ein oder andere Vorstrafe zuviel.» Semmelrogge hatte in der Vergangenheit mehrfach Ärger mit der Justiz. Seinen Platz nahm in der ersten Folge Djamila Rowe ein, die eine gewisse Bekanntheit erlangte, weil sie vor rund 20 Jahren eine Affäre mit einem Botschafter erfand.

«Flash»-Darsteller Ezra Miller kommt um mögliche Haftstrafe herum

LOS ANGELES: Ezra Miller (30, «Justice League», «Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse») ist um eine mögliche Gefängnisstrafe herumgekommen. Der US-Schauspieler musste sich wegen Vorwürfen von Einbruch und Diebstahl im US-Staat Vermont verantworten. Das zuständige Gericht verhängte am Freitag (Ortszeit) eine Bewährungs- und eine Geldstrafe, wie die Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» berichteten. Zudem muss Miller sich an Auflagen halten, darunter Drogenabstinenz und Teilnahme an Therapiesitzungen. Miller bekannte sich nach Angaben seines Anwalts schuldig und kam so um eine mögliche Gefängnisstrafe herum. Die Anklage ging auf einen Vorfall im vorigen Mai zurück. Miller soll damals in dem Ort Stamford (Vermont) in ein Nachbarhaus eingedrungen sein und mehrere Flaschen Alkohol entwendet haben. Miller stand zuletzt in der Hauptrolle als der blitzschnelle Metamensch für den Film «The Flash» vor der Kamera, der im Juni in die Kinos kommen soll.

Dorfrocker sind große Biathlon-Fans - und liefern offizielles WM-Lied

BAMBERG/OBERHOF: Die drei Mitglieder der fränkischen Band Dorfrocker sind große Biathlon-Fans - vor allem, weil das Publikum so fair sei. «Jeder Athlet wird gefeiert. Wenn ein Norweger in Führung liegt, jubeln die deutschen Fans genauso mit», sagte Markus Thomann der Deutschen Presse-Agentur. Die Dorfrocker haben für die Biathlon-WM im Februar in Oberhof in Thüringen das offizielle WM-Lied eingesungen, das Video dazu ist am Wochenende veröffentlicht worden. «Wir sind seit Jahren begeisterte Biathlon-Fans», sagte Thomann. Zu den Dorfrockern gehören er und seine Brüder Philipp und Tobias. Biathlon fänden alle drei «sehr cool und spannend». Mit dem WM-Song «O-O-Oberhof» werden die drei auch Auftritte in Oberhof haben.

Umgang mit mentalen Problemen: Rapper Kelvyn Colt organisiert Protest (Foto aktuell)

BERLIN: Mit einem Protestmarsch in Berlin hat der in Fulda geborene Rapper Kelvyn Colt (28, «Bury Me Alive») am Samstag für einen offeneren Umgang mit dem Thema mentale Gesundheit geworben. «Mir liegt es am Herzen, weil ich es in meiner Jugend als sehr schwierig empfand, in meinem Freundeskreis oder in der Familie offen darüber zu reden, ohne direkt als verrückt abgestempelt zu werden», sagte der Musiker der Deutschen Presse-Agentur. Rund 70 vor allem junge Menschen hatten sich bei leichtem Regen neben dem Kaufhaus des Westens versammelt, um durch die Stadt zu ziehen. Der Protest des international erfolgreichen Rappers, der in seinen Texten häufig auf Themen wie mentale Gesundheit eingeht, stand unter dem Motto «German Angst». Mit dem Begriff werden häufig Deutsche charakterisiert, die diffuse Ängste und Sorgen vor gesellschaftlichen Veränderungen haben.

Ex-Oasis-Gitarrist Noel Gallagher lässt sich scheiden

LONDON: Der frühere Oasis-Gitarrist und Songwriter Noel Gallagher (55) und seine Frau Sara MacDonald wollen sich scheiden lassen. Das meldete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf die Mitteilung eines Sprechers des Paares am Samstag. Das Paar hat zwei Kinder, für die sie auch weiter gemeinsam sorgen wollten, hieß es demnach in der Mitteilung. Gallagher und MacDonald hatten sich im Jahr 2000 kennengelernt. Damals war Gallagher noch mit seiner früheren Frau Meg Matthews verheiratet, von der er sich kurze Zeit später scheiden ließ. MacDonald heiratete er im Jahr 2011. Auch aus der Ehe mit Matthews hat Gallagher eine Tochter.

Prinz Harry wünscht sich Entschuldigung der Royals gegenüber Meghan

MONTECITO: Der britische Prinz Harry wünscht sich von seiner Familie eine Entschuldigung gegenüber seiner Frau, Herzogin Meghan (41). Das sagte der 38-Jährige dem «Daily Telegraph» in einem am Samstag veröffentlichten Exklusiv-Interview. Statt ihm vorzuwerfen, verblendet und paranoid zu sein, sollten sein Vater, König Charles III., und sein Bruder, Prinz William (40), lieber mit ihm ein «vernünftiges» Gespräch führen, forderte er. Was er wirklich wolle, sei dass sie Verantwortung übernähmen. Er fügte hinzu: «Und eine Entschuldigung gegenüber meiner Frau». Zu seinen kürzlich erschienenen Memoiren mit dem Titel «Spare» (zu Deutsch: «Reserve») sagte Harry, er habe Stoff für zwei Bücher gehabt. In seiner Autobiografie schildert Harry sein Leben im Schatten seines älteren Bruders und wie er mit dem frühen Tod seiner Mutter, Prinzessin Diana, umging.

Schlager-Ikone Drews beendet Bühnenkarriere mit Abschiedsshow

LEIPZIG: Nach jahrzehntelanger Karriere hat sich Schlager-Ikone Jürgen Drews am Samstag offiziell von der Bühne verabschiedet. «Ich habe so viele schöne Dinge erlebt, und wenn ich mir es nochmal aussuchen könnte, würde ich fast alles wieder genauso machen», sagte der 77-Jährige der Deutschen Presse-Agentur kurz vor der Ausstrahlung seiner Abschiedsshow «Zum allerletzten Mal: Der große Schlagerabschied». Zu Gast bei der von Schlagersänger Florian Silbereisen moderierten Abschiedssendung waren unter anderem Beatrice Egli, Roland Kaiser und Mickie Krause. Auch der US-amerikanische Sänger und Schauspieler David Hasselhoff war gekommen, um Teil der Abschiedsparty zu sein. Neben seinen Gästen stand auch Drews, der von seinen Fans der König von Mallorca genannt wird, selbst auf der Bühne. Ein letztes Mal sang er einige seiner erfolgreichsten Lieder wie «Ein Bett im Kornfeld» oder «Ich bau dir ein Schloss».

US-Amerikanerin zur neuen «Miss Universe» gekrönt

NEW ORLEANS: Die 28-jährige R'Bonney Gabriel aus den USA ist zur neuen «Miss Universe» gekürt worden. In einer Live-Show in New Orleans setzte sie sich am späten Samstagabend (Ortszeit) gegen 83 Mitbewerberinnen durch, wie die Organisatoren mitteilten. Gabriel bekam die Tiara der Siegerin von ihrer Vorgängerin, Harnaaz Sandhu (22) aus Indien, aufgesetzt.

Auf dem zweiten und dritten Platz landeten bei der 71. Ausgabe des Schönheitswettbewerbs die Venezolanerin Amanda Dudamel (23) und die Dominikanerin Andreína Martínez (25). Für Deutschland nahm die 24-jährige Soraya Kohlmann aus Leipzig teil.

R'Bonney Gabriel wurde in Houston im US-Bundesstaat Texas geboren und hat nach Angaben der Organisatoren einen Bachelor in Modedesign. Die frühere High-School-Volleyballerin habe inzwischen eine eigene Firma und arbeite mit umweltfreundlichen und nachhaltigen Textilien. Sie sei die erste «Miss Universe» aus den USA mit philippinischen Wurzeln, so die Veranstalter. Ihr Vater stammt aus dem südostasiatischen Inselstaat.

In der Fragerunde sagte Gabriel, sie wolle sich unter anderem dafür einsetzen, die derzeit bei 28 Jahren liegende Altersgrenze des Wettbewerbs nach oben zu verschieben. «Als Frau glaube ich, dass uns nicht das Alter definiert», betonte sie. Ihr Lieblingsmotto sei «wenn nicht jetzt, dann wann?».