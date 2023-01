Christian Wulff vermisst erste Reihe in der Politik nicht (Foto-aktuell)

MÜNCHEN: Ex-Bundespräsident Christian Wulff (63) vermisst es nach eigenen Angaben nicht, politisch in der ersten Reihe zu stehen. «Ich stehe halt nicht mehr in der ersten Linie und das hat auch seine angenehmen Seiten», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Er begrüße es, «dass man sich etwas freier äußern kann, ohne dass ein kleiner Ausschnitt in irgendeiner Form personalisiert oder skandalisiert wird. Im Hintergrund zu beraten, hat schon seine Vorteile.» Auf einen Wahlkampf habe er keine Lust mehr, sagte der frühere CDU-Ministerpräsident von Niedersachsen. Er fördere nun junge Politikerinnen und Politiker, «die in den nächsten Jahrzehnten das Land in eine gute Zukunft führen».

Viktoria Lauterbach fordert Ehemann Heiner zum Abnehmen auf (Foto-aktuell)

MÜNCHEN: Schauspieler Heiner Lauterbach (69) könnte aus Sicht seiner Frau Viktoria (50) in diesem Jahr ruhig ein paar Pfunde verlieren. «Heiner muss fünf Kilo abnehmen», sagte sie bei der Feier zum 70. Geburtstag von Leslie Mandoki in München der Deutschen Presse-Agentur. Ihr Ehemann entgegnete ihr knapp: «Sehr frech!» Mit Mandoki verbinde sie eine sehr lange Freundschaft. «Was er auch immer wieder versteht, ist, sehr interessante Leute auf einen Haufen zu bringen», sagte Heiner Lauterbach.

Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Trauer nach Dianas Tod: Harry schreibt über eigene Schuldgefühle (Foto-Archiv)

LONDON: Prinz Harry hat sich einem Bericht zufolge nach dem Tod seiner Mutter Diana 1997 schuldig gefühlt, weil er keine Emotionen zeigen konnte. Vor dem Kensington-Palast hätten sein Bruder William und er trauernde Menschen getroffen und gelächelt, schrieb der «Daily Telegraph» unter Berufung auf Harrys Memoiren «Spare» («Reserve»), die am Dienstag (10. Januar) offiziell erscheinen. Die Hände der Leute seien nass von Tränen gewesen. «Ich mochte die Berührung dieser Hände nicht. Noch weniger mochte ich, wie sie mich haben fühlen lassen: schuldig», schreibt Harry dem Bericht zufolge. «Warum weinten all diese Leute, wenn ich selbst nicht weinte oder geweint hatte?», wird der Prinz weiter zitiert. «Ich wollte weinen, und ich hatte es versucht, weil das Leben meiner Mutter so traurig war, aber ich konnte nicht... keine Träne.» Daran gibt der Prinz demnach seiner Familie die Schuld: «Vielleicht hatte ich die Familien-Maxime zu sehr verinnerlicht, dass Weinen keine Option ist - nie.»

Leute kompakt

«Hast du keine Küche?» - Atze Schröder findet Grillen überflüssig (Foto-Archiv)

BERLIN: Komiker Atze Schröder (57) kann einem beliebten Hobby wenig abgewinnen. Auf die Frage, ob es etwas gebe, was er privat anders sehe als seine Bühnenfigur, sagte er der «Berliner Morgenpost»: «Ich lass die Wahrheit jetzt einfach mal raus: Ich finde Grillen absolut überflüssig. Ich hatte noch nie einen Grill. Wenn jemand damit ankommt, frage ich nur: «Sag mal, hast du keine Küche?»» Schröder tourt derzeit etwa mit seinem Programm «Echte Gefühle». In dem Interview wurde er auch gefragt, ob er seine Person und seine Bühnenfigur Atze Schröder eigentlich voneinander trennen könne. «Ich konnte die beiden noch nie auseinanderhalten», sagte der Kabarettist. «Atzes Humor auf der Bühne entspricht exakt meinem Humor. Meine Freundin sagt manchmal: «Bitte etwas weniger Atze.»»

Nach Harrys Enthüllungen: Britischer Premier verteidigt Royals

LONDON: Trotz der pikanten Enthüllungen in Prinz Harrys Memoiren hält der britische Premierminister Rishi Sunak (42) große Stücke auf die Royals. «Ich denke, dass die Öffentlichkeit wie ich enorme Achtung vor der Königsfamilie hat, dass sie zutiefst stolz auf sie ist», sagte Sunak der BBC am Sonntag. «Sie ist eines jener Dinge, auf die ich am stolzesten bin, wenn ich an Großbritannien denke.» Er hoffe, dass die Krönung von König Charles «eine weitere fantastische Gelegenheit» für das Land sein werde, zusammenzukommen und «etwas zu feiern, das besonders für Großbritannien ist».

Prinz Harrys aufsehenerregende Memoiren «Spare» («Reserve») erscheinen am Dienstag (10. Januar). Weil sie aber bereits am Donnerstag kurzzeitig in mehreren Buchhandlungen in Spanien erhältlich waren, konnten sich britische Medien bereits vorab Exemplare sichern und pikante Enthüllungen veröffentlichen. In der Autobiografie macht Harry (38) seiner Familie, insbesondere seinem Bruder William, bittere Vorwürfe.