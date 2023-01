Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 01.01.23 | Aktualisiert um: 14:05 | Überblick

Kultregisseur Guy Ritchie will romantische Komödie drehen

LONDON: Kultregisseur Guy Ritchie hat nach eigenen Worten keine besondere Vorliebe für Gangsterfilme. Ob Kleinganoven wie in «Bube Dame König Gras» oder Drogenbarone wie in «The Gentlemen» - dass es in seinen Filmen immer wieder um Gangster geht, habe rein pragmatische Gründe. «Ich habe mich wohl irgendwie in dem Genre eingenistet», sagte der 54-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in London und offenbarte ein überraschendes Faible: «Seltsamerweise mag ich sehr gern romantische Komödien und Kostümdramen.»

Zu Beginn seiner Karriere in den 1990er Jahren habe es so gut wie keine Gangsterfilme gegeben. «Es war ein Genre, das ich damals gewählt habe, um im Filmgeschäft Fuß zu fassen», sagte Ritchie. «Es gab aber wirklich keinen anderen Grund dafür, als dass ich irgendein Thema für ein Genre wählen musste und ich mich eben für dieses entschieden habe.»

Ritchies neuer starbesetzter Film «Operation Fortune» ist eine rasante Actionkomödie, in der ein Team von Spezialagenten (u.a. Jason Statham) versucht, sich mit Unterstützung eines berühmten Filmstars (Josh Hartnett) das Vertrauen eines Waffenhändlers (Hugh Grant) zu erschleichen.

In Zukunft will Guy Ritchie, der auch bei Disneys Realverfilmung von «Aladdin» Regie führte und bereits an einer Fortsetzung arbeitet, gern beruflich etwas Neues versuchen. Das würde dann auch seiner persönlichen Filmleidenschaft entsprechen. «Ich möchte gern irgendwann eine romantische Komödie drehen», so der Filmemacher. «Ich muss eine romantische Komödie drehen.»

Deutscher in New York - Nach Bachelor-Studium nun Jura mit 14 Jahren

NEW YORK: Nachdem er mit 13 Jahren seinen Bachelor an einer Universität in den USA begonnen hat, setzt ein Deutscher in den USA nun mit 14 Jahren ein Jura-Aufbaustudium drauf. Ab Anfang Januar werde Shahab Gharib an der Elisabeth Haub School of Law der Pace University in New York starten, sagte sein Vater Bardia Gharib der Deutschen Presse-Agentur.

Der 14-Jährige sei der jüngste Student, der jemals an der Elisabeth Haub School of Law der Pace University ein Jura-Aufbaustudium begonnen habe, sagte eine Sprecherin der Bildungseinrichtung der Deutschen Presse-Agentur. Parallel könnte der im baden-württembergischen Bruchsal geborene und mit seinen Eltern als Kleinkind nach Florida umgezogene Shahab Gharib im kommenden Jahr seinen 2021 begonnenen Bachelor in Geschichte an der Universität abschließen.

Bereits mit 12 Jahren hatte Gharib in Florida die Highschool mit Bestnoten abgeschlossen - in einem Alter, in dem andere Kinder noch gar nicht an der Highschool angefangen haben. Mit 13 startete er dann an der Pace University. Sein Sohn habe eine «Begabung fürs Lernen», sei ansonsten aber «stinknormal» und ein «Lauselümmel», sagte Vater Bardia Gharib.