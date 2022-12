Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 04.12.22 | Aktualisiert um: 18:10 | Überblick

Österreichischer Schauspieler Karl Merkatz gestorben

SALZBURG: Der österreichische Schauspieler Karl Merkatz ist am Sonntag im Alter von 92 Jahren gestorben. Er sei zu Hause in Straßwalchen im Land Salzburg friedlich eingeschlafen, bestätigte die Familie der Deutschen Presse-Agentur.

Im Laufe seiner Karriere war Merkatz in mehr als 250 Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Bekannt wurde er unter anderem für seine Rollen in der TV-Serie «Ein echter Wiener geht nicht unter» (1975-1979) und der Filmreihe «Der Bockerer». In seinen über 150 Bühnenrollen spielte Merkatz vor allem Nestroy-, Raimund- und Shakespeare-Figuren.

Merkatz wurde 1930 in Wiener Neustadt geboren und nahm nach einer Tischlerlehre Schauspielunterricht in Salzburg, Wien und Zürich. Es folgten Engagements an Bühnen unter anderem in Nürnberg, Hamburg, München und Wien, wo er am Theater in der Josefstadt und im Burgtheater wirkte. Auch bei den Salzburger Festspielen verkörperte er verschiedene Charaktere - unter andem im «Jedermann».

Leute kompakt

Prinz Harry überrascht Waisenkinder mit Video im Spider-Man-Kostüm

SANTA BARBARA: «Merry Christmas»! Der britische Prinz Harry hat im Superhelden-Kostüm eine Weihnachtsbotschaft für die Kinder von im Einsatz gestorbenen Militärangehörigen aufgezeichnet. Der als Spider Man verkleidete 38-Jährige spricht in dem für die britische Organisation Scotty's Little Soldiers aufgenommenen Video über die gemischten Gefühle, mit denen Waisen in der Weihnachtszeit zu kämpfen haben. «Weihnachten ist eine Zeit, in der wir unsere geliebten Menschen wirklich, wirklich schlimm vermissen, und das ist okay», sagt Harry darin. Es könne aber auch Schuldgefühle auslösen, Spaß zu haben, obwohl die Eltern nicht da seien. «Ich bin hier, um euch zu versichern, dass unsere Eltern immer wollen, dass wir Spaß haben», so der Prinz weiter, bevor er seine Maske abnimmt und mit einem breiten Grinsen «Merry Christmas» wünscht.

Walter Sittler: Politiker bräuchten einen Hofnarren

STUTTGART: Politiker sollten nach Ansicht von Schauspieler Walter Sittler Hofnarren anstellen, um stets auf dem Laufenden zu sein, was ihre Wähler denken und wie diese ticken. «Politiker müssten diesem Shakespeareschen Narren einmal im Monat zuhören», wünscht sich der Wahl-Stuttgarter. «Sie dürften nichts sagen, sie dürften nur sitzen und zuhören, was der Narr so alles im Land erfahren hat. Wenn ich verantwortlich wäre, würde ich das machen.» Man müsse Minister und Ministerinnen dazu bringen, zuzuhören, ohne bei einer Kritik gleich beleidigt zu sein. «Aber Zuhören ist eine häufig nicht sehr ausgeprägte Eigenschaft in der politischen Landschaft», bedauert Sittler. «Die sind immer beleidigt und empört. Aber man muss doch versuchen, den anderen zu verstehen.» Der zweifache Deutsche Fernsehpreisträger Sittler wird am 5. Dezember 70 Jahre alt.

Pelé meldet sich aus Klinik: «Ich bin stark und habe Hoffnung»

SÃO PAULO: Angesichts der jüngsten Medienberichte über seinen Gesundheitszustand hat sich die brasilianische Fußball-Legende Pelé (82) in den sozialen Netzwerken an seine Fans gewandt. «Meine Freunde, ich möchte, dass alle ruhig bleiben und positiv denken. Ich bin stark, habe viel Hoffnung und setze meine Behandlung fort», schrieb der dreifache Weltmeister am Samstag auf Instagram. «Ich glaube fest an Gott, und jede Botschaft der Liebe, die ich von euch aus der ganzen Welt erhalte, gibt mir neue Kraft.» Zuvor hatte die Zeitung «Folha de S. Paulo» berichtet, Pelé spreche nicht mehr auf eine Chemotherapie gegen einen im September 2021 festgestellten Dickdarmtumor an. In einer Mitteilung des Holspitals Albert Einstein in São Paulo, die Pelé veröffentlichte, hieß es, er sei in einem stabilen Zustand und werde die Behandlung fortsetzen.

Kurt Krömer beendet frühzeitig Sendung mit Faisal Kawusi

BERLIN: Hitziges Gespräch bei Moderator Kurt Krömer: Während eines Interviews mit dem Comedian Faisal Kawusi ist es in der RBB-Sendung «Chez Krömer» zu einem kleinen Eklat gekommen. Krömer (48) brach das Gespräch mehrere Minuten vor Ende vorzeitig ab und verließ den stilisierten Verhörraum. Anschließend sagte er vor den Kameras: «Heute ist der Tag, wo ich glaube (...), dass ich nach Hause gehe und mal gucke, ob ich das Konzept vielleicht noch mal überdenke.» Dann stand er auf und ging. Zuvor hatten mehrere Medien über die Sendung berichtet. In dem Interview, das in der ARD-Mediathek abrufbar ist, ging es unter anderem um einen Instagram-Kommentar Kawusis zum Thema K.O.-Tropfen und eine als rassistisch kritisierte Äußerung gegenüber der «Let's Dance»-Jurorin Motsi Mabuse. Kawusi erklärte, er sei nicht rassistisch und auch sonst niemandem gegenüber feindlich eingestellt.

Prinzessin Kate zeigt sich mit Smaragd-Kette von Diana

BOSTON: Das dürfte kein Zufall gewesen sein: Die britische Prinzessin Kate (40) hat sich in den USA mit einer Smaragd-Kette aus dem Erbe ihrer 1997 gestorbenen Schwiegermutter Prinzessin Diana gezeigt. Kate trug das zu ihrem grünen Kleid passende Schmuckstück am Freitagabend in der US-Ostküstenmetropole Boston bei einer Gala für den von ihrem Mann Prinz William (40) ausgelobten Earthshot-Preis. Bei dem Wettbewerb werden jedes Jahr Initiativen ausgezeichnet, die besonders innovative Methoden zum Klima- und Umweltschutz hervorbringen. Zum einen passte die mit den grünen Steinen besetzte Kette hervorragend zum Anlass. Zum anderen dürfte die Wahl aber auch ein Statement gewesen sein, dass William und Kate beanspruchen, in die Fußstapfen der «Königin der Herzen» zu treten. Kate trägt seit dem Tod Queen Elizabeths im September auch den früheren Titel Dianas, Princess of Wales.

Prinz William vergibt «Earthshot»-Preise in Boston

BOSTON: Im Rahmen einer Gala mit etlichen Stars in der US-Stadt Boston hat Prinz William die Initiatoren von innovativen Klimaschutz-Projekten mit dem «Earthshot»-Preis ausgezeichnet. Die Preisträgerinnen und Preisträger erhalten jeweils eine Million Pfund (rund 1,16 Mio. Euro), um ihre Arbeit weiter voranzutreiben. Gewonnen haben insgesamt fünf Projekte aus Großbritannien, Indien, Kenia, dem Oman und Australien. Dazu gehört unter anderem ein Unternehmen, das kompostierbares Plastik aus Seetang herstellt, sowie ein Projekt, bei dem Kohlenstoffdioxid dauerhaft in fester Form gebunden wird. Der Preis, der im vergangenen Jahr zum ersten Mal verliehen wurde, gilt als Herzensprojekt des 40-jährigen britischen Thronfolgers. Über einen Zeitraum von zehn Jahren will William jährlich fünf Projekte auszeichnen, die sich in den Kategorien Naturschutz, Schutz der Meere, Luftsauberkeit, Müllvermeidung und Klimaschutz hervortun. Er tritt damit in die Fußstapfen seines Vaters König Charles III. (74), der seit Jahrzehnten für Umweltschutz wirbt.

Christin Stark ersetzt Bernhard Brink beim «Schlager des Monats»

LEIPZIG: Ein Generationswechsel in der Schlagerwelt: Die Sängerin Christin Stark («Spinnst Du») wird ab Februar durch die Chartshow «Schlager des Monats» im MDR Fernsehen führen. Die 33-Jährige folgt auf den 70-jährigen Bernhard Brink, dessen Ausscheiden der MDR Anfang November bekanntgegeben hatte. «Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Chance bekomme», sagte Stark am Freitagabend in der Show «Das Adventsfest der 100.000 Lichter» mit Moderator Florian Silbereisen im Ersten. Sie sei «total aufgeregt, weil ich das ja noch nie gemacht habe». Jetzt müsse sie «üben, üben, üben». Um sich auf Interviews vorzubereiten, setze sie auch auf die Unterstützung ihres Mannes, Schlagersänger Matthias Reim (65). «Ich kann mir vorstellen, dass ich wahrscheinlich irgendwie so 100 Zettelchen überall im Haus verteile mit ganz vielen verschiedenen Fragen, die er dann beantworten muss. Wahrscheinlich weiß er noch gar nicht, was so auf ihn zukommt», witzelte Stark.

«All I Want for Christmas Is You» ist zum zehnten Mal auf Platz eins

BERLIN: Zum zehnten Mal in der 28-jährigen Geschichte von «All I Want for Christmas Is You» ist der Weihnachtspopsong von Mariah Carey diese Woche auf Platz eins in den Offiziellen Deutschen Charts. Das Lied ist alle Jahre wieder ein Hit. Und auch dieses ist der Ohrwurm schon wieder Anfang Dezember ganz oben. Das war auch schon in den Jahren 2021 und 2020 so. Vor drei Jahren dagegen war das Lied erst um die Feiertage selbst - beziehungsweise nach Weihnachten - auf der Spitzenposition zu finden. Und damals (am 27. Dezember 2019) fand es sich dort zum ersten Mal überhaupt. Eine Woche später war der Weihnachtshit - offensichtlich sattgehört - aus den Top 100 komplett wieder verschwunden. Dass das Lied neuerdings überhaupt so hoch klettert, scheint einem gewachsenen Kultstatus in den letzten Jahren sowie dem Streaming-Boom und den nostalgischen Playlisten der Leute rund um die Feiertage geschuldet zu sein.

Einzig bekanntes Monroe-Foto für Kurzzeit-Mann DiMaggio versteigert

DALLAS: Das einzige bekannte Foto, das die US-Schauspielerin Marilyn Monroe (1926-1962) ihrem Kurzzeit-Ehemann Joe DiMaggio gewidmet hat, ist in den USA für 300.000 Dollar versteigert worden. Das sei mehr als je ein Foto von Monroe zuvor bei einer Auktion eingebracht habe, teilte das Auktionshaus Heritage im texanischen Dallas am Freitag mit. Auf dem Bild ist nur Monroes Oberkörper liegend zu sehen, sie trägt ein edles trägerloses Kleid und Schmuck. «I love you, Joe, Marilyn», steht auf dem Foto. Wer das Bild ersteigerte, teilte das Auktionshaus zunächst nicht mit. DiMaggio (1914-1999) war ein Baseball-Star der New York Yankees. 1954 heirateten DiMaggio und Monroe, die Ehe hielt allerdings nur knapp ein Jahr.

US-Kritiker küren «Tàr» zum besten Film

LOS ANGELES/NEW YORK: Das Drama «Tàr» hat in den USA weitere Auszeichnungen erhalten und damit seine Chancen im laufenden Trophäen-Wettbewerb ausgebaut. Der New Yorker Filmkritiker-Verband NYFCC (New York Film Critics Circle) wählte das Musik-Drama von Regisseur Todd Field zum besten Film des Jahres. Zudem wurde Hauptdarstellerin Cate Blanchett zur besten Schauspielerin gekürt. Sie verkörpert in «Tàr» die fiktive Chefdirigentin der Berliner Philharmoniker, deren Leben außer Kontrolle gerät. Den Hauptdarstellerpreis holte der irische Schauspieler Colin Farrell für «After Yang» und «The Banshees of Inisherin». Die Gewinner wurden am Freitag (Ortszeit) verkündet. Die Trophäen des 1935 gegründeten Kritikerverbands NYFCC zählen mit zu den ersten der vielen Filmpreis-Verleihungen in den kommenden Monaten. Häufig sind die Gewinner auch unter den Kandidaten für die im März stattfindende Oscar-Verleihung.