Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

«Guardia»«: Clash-Mitgründer Levene gestorben

LONDON: Der Mitgründer der legendären britischen Punk-Band The Clash, Keith Levene, ist einem Bericht der Zeitung «Guardian» nach tot. Der Gitarrist, der später mit Sex-Pistols-Sänger John Lydon die Gruppe Public Image Ltd formte, sei am Freitag im Alter von 65 Jahren «friedlich, ruhig, behaglich und ruhig» gestorben, sagte seine Partnerin Kate Ransford dem Blatt am Samstagabend. Sie war demnach gemeinsam mit Levenes Schwester und deren Mann an seiner Seite. Der Musiker war an Leberkrebs erkrankt.

Andere britische Medien wie die BBC oder die Nachrichtenagentur PA beriefen sich auf eine Mitteilung von Levenes engem Freund Adam Hammond bei Twitter. «Es besteht kein Zweifel, dass Keith einer der innovativsten, kühnsten und einflussreichsten Gitarristen der Geschichte war», schrieb Hammond. Levene hatte The Clash («Should I Stay Or Should I Go?») 1976 im Alter von nur 18 Jahren mitgegründet. Er verließ die Band schon bald wegen Unstimmigkeiten über die politische Einstellung. Zwar trug er zu einigen Liedern auf der ersten Platte «What's My Name» bei. Als die Band berühmt wurde, war Levene aber schon nicht mehr dabei.

Gitarren in New York versteigert - Erlös für Ukraine-Hilfe

NEW YORK: Mehrere speziell angefertigte Gitarren, auf denen Musiker wie Paul McCartney, Slash oder die Rolling Stones spielten, sind bei einer Auktion in New York für die Opfer des Ukraine-Krieges versteigert worden. Die Instrumente vom Gitarrenbauer Gibson waren im Rahmen einer Hilfsaktion in den Farben der ukrainischen Fahne - Blau und Gelb - angefertigt worden.

Knapp 77.000 Dollar brachte am Samstag eine Gibson Les Paul Gitarre ein, mit der Ex-Beatle Paul McCartney im Sommer aufgetreten war, gab das Auktionshaus Julien's am Samstag (Ortszeit) bekannt. Eine blau-gelbe Gitarre, mit der Slash von der Rockband Guns N' Roses auf der Bühne stand, erzielte mehr als 31.000 Dollar. Eine Custom-Gitarre mit einer aufgemalten Friedenstaube, die von der mexikanischen Band Maná verwendet wurde, brachte über 11.000 Dollar ein. Der Erlös der Aktion soll Opfern des russischen Angriffskrieges in der Ukraine zufließen.

Die Versteigerung am Samstag war Teil einer dreitägigen Rock'n'Roll-Auktion, bei der bis Sonntagabend (Ortszeit) über 1500 Stücke aus dem Besitz von Musikern wie Kurt Cobain, John Lennon, Bob Dylan, Prince, Amy Winehouse, Madonna und Lady Gaga unter den Hammer kommen sollten.

Trump-Tochter Tiffany hat geheiratet

NEW YORK: Die jüngste Tochter des früheren US-Präsidenten Donald Trump (76), Tiffany Trump, hat geheiratet. Die Hochzeit der 29-Jährigen mit dem libanesisch-amerikanischen Geschäftsmann Michael Boulos (25) wurde nach US-Medienberichten am Samstag (Ortszeit) auf dem Trump-Anwesen Mar-a-Lago in Florida gefeiert. Tiffany ist das einzige Kind aus Trumps zweiter Ehe mit US-Schauspielerin Marla Maples (59). Die beiden waren von 1993 bis 1999 verheiratet.

Seine «wunderbare» Tochter werde heute in Mar-a-Lago heiraten, hatte Donald Trump am Samstag auf der von ihm gegründeten Social-Media-Plattform Truth Social mitgeteilt. Marla Maples postete auf Instagram Fotos, darunter von der Braut in einem weißen, bodenlangen Glitzerkleid. Das Kleid sei von dem libanesischen Designer Elie Saab entworfen worden, teilte ein Sprecher von Maples der «New York Times» mit.

Tiffany, die an der Washingtoner Georgetown University Jura studierte, hatte ihre Verlobung mit Boulos im Januar 2021 auf Instagram bekannt gegeben. Laut der Zeitschrift «People» hatte sich das Paar in einem Ferienclub in Griechenland kennengelernt.

Trump hat insgesamt fünf Kinder. Aus der ersten Ehe mit Ivana Trump stammen die Söhne Donald Jr. und Eric sowie Tochter Ivanka. Mit seiner dritten Ehefrau Melania Trump hat er Sohn Barron.

