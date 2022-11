Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 06.11.22 | Aktualisiert um: 18:10 | Überblick

Rock-Ruhmeshalle feiert Neuzugänge in Los Angeles

LOS ANGELES: Ihre Aufnahme in die Ruhmeshalle des Rock 'n' Roll haben in diesem Jahr sehr unterschiedliche Größen der Musikwelt mit der Einführungszeremonie in Los Angeles gefeiert. Mit den Neuzugängen hat die «Rock & Roll Hall of Fame» deutlich an Facetten gewonnen. Zu ihnen zählen die Country-Ikone Dolly Parton (76), Rapper Eminem (50) und Soulsänger Lionel Richie (73). Weitere Nominierte wie Pat Benatar, Duran Duran und Eurythmics fanden sich am Samstagabend zum 37. offiziellen Aufnahmeakt im Microsoft Theater in Los Angeles ein. Die Feier wird am 19. November auf dem Bezahlsender HBO ausgestrahlt.

Die Ruhmeshalle in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio hatte im Februar ihre 17 Nominierungen für 2022 bekanntgegeben. Bedingung für die Aufnahme ist, dass die Veröffentlichung des ersten Albums mindestens 25 Jahre zurückliegen muss. In das Votum für einen Platz fließen neben den Stimmen von Künstlern und Experten auch die von Fans ein.

Michael Douglas mit Sohn Cameron in Familiendrama «Blood Knot»

LOS ANGELES: Oscar-Preisträger Michael Douglas («78, «Wall Street») will gemeinsam mit seinem ältesten Sohn Cameron (43) vor die Kamera treten. In dem geplanten Familiendrama «Blood Knot» sollen sie Vater und Sohn verkörpern, die ihre angeschlagene Beziehung reparieren wollen. Es sei ein Film über «Wiedergutmachung, Liebe und Vergebung», sagte US-Regisseur Howard Deutch («Pretty in Pink», «Empire») am Freitag dem Filmportal «TheWrap».

Vor knapp 20 Jahren wirkten gleich drei Generationen des Douglas-Clans an der schwarzen Komödie «Es bleibt in der Familie» (2003) mit. Neben Sohn Cameron waren Michael und dessen geschiedene Eltern, Hollywoodveteran Kirk Douglas (1916 - 2020) und Diana Douglas (1923 - 2015), an Bord.

Caroline Link: «Kinder zu oft unter Aufsicht oder vor dem Computer»

BERLIN: Die Regisseurin Caroline Link («Der Junge muss an die frische Luft») hält es für problematisch, wenn Kinder viel in virtuellen Räumen unterwegs sind. «Heute weiß man, wie wichtig das «freie Spiel» ist - für die Bewältigung von Erlebnissen und die Verarbeitung von Frust und Aggression», sagte die 58-Jährige den Zeitungen der Funke Mediengruppe. «Kinder sind viel zu oft unter Aufsicht oder vor dem Computer. Sich selbst im Spiel auszudrücken, ohne dass das jemand kommentiert, ist so wichtig.»

Generell fühle sie sich Kindern stark verbunden. «Ob ich das will oder nicht, Kinder laufen mir quasi vor die Kamera», so Link. Durch ihre Arbeit mit Kindern habe sie einiges gelernt. «Vor allem, dass man seine Kinder nicht nach ihrer Leistung bewerten sollte. Aber ich glaube nicht, dass ich durch meine Arbeit eine bessere Mutter geworden bin. Der Beruf der Regisseurin ist eher familienfeindlich, weil man bei Drehs so lange von zuhause weg ist.» Link beleuchtet in der Serie «Safe» den Alltag von Kinder- und Jugendtherapeuten.

Pur-Sänger Hartmut Engler hat sich mit Gender-Sprache angefreundet

AUGSBURG: Pur-Sänger Hartmut Engler hat sich im Alltag mit der Gender-Sprache angefreundet. «Ich versuche, mich langsam umzugewöhnen und einiges in meinen Sprachgebrauch mit aufzunehmen», sagte Engler der «Augsburger Allgemeinen» (Samstag). In vielen Bereichen finde er die Diskussionen ums Gendern oder um kulturelle Aneignung begrüßenswert. «Letztens habe ich mich bei einem Radiointerview dabei ertappt, dass ich nur «Liebe Hörer» gesagt habe, das war mir danach unangenehm», erzählte er. «Als 60-Jähriger, der sprachlich anders geprägt wurde, verfalle ich manchmal in alte Gewohnheiten, arbeite aber an mir.»

Kabarettist Ebert hält «Letzte Generation»-Aktionen für zu destruktiv

KÖLN/MILTENBERG: Der Kabarettist und Physiker Vince Ebert hält die Aktionen der Klima-Protestgruppe «Letzte Generation» für «nicht besonders zielführend». «Diese ganzen Aktionen sind mir zu destruktiv. Und sie erzeugen ja auch keine konstruktiven Lösungen», sagte Ebert im Podcast «Die Wochentester» des Redaktionsnetzwerks Deutschland und des «Kölner Stadt-Anzeigers». «Wenn ich nur vor der Apokalypse warne, erzeuge ich Angst und Panik», führte er aus. Und Panik - das wisse man aus der Hirnforschung - sei die «schlechteste Idee», um Konstruktives zu entwickeln.

Klimaschützer hatten zuletzt wiederholt Straßen blockiert. Mitglieder der «Letzten Generation» sorgten zudem für Aufsehen in Museen, in denen sie sich an Gemälde klebten oder diese beschmierten.

Kim de l'Horizon: Habe durch die Schule zur Literatur gefunden

BERLIN: Kim de l'Horizon hat in einem Interview über den Werdegang zum Schreiben gesprochen. «Ich komme nicht aus einer so kulturaffinen Familie. Durch die Schule hab ich zur Literatur gefunden», sagte de l'Horizon der «Berliner Zeitung» (Samstag). «Mit 16 hab ich schlechte Gedichte geschrieben, die nun im Keller verdorren, und das ist auch gut so. Aber ich schreibe schon lange viel tagebuchartig.» Mitte Oktober hatte Kim de l'Horizon mit einem Roman den Deutschen Buchpreis gewonnen.

«Leute auf Instagram schreiben oft sinngemäß: «Blutbuch» sei anspruchsvoll zu lesen, aber es lohne sich», sagte de l'Horizon. «Klar ist es auch mal schön, einen Provence-Krimi zu lesen, aber ab und an möchte man doch herausgefordert werden, oder? Und seinen Horizont erweitern.»

Prinzessin Kate lädt wieder zu Weihnachtskonzert in Westminster Abbey

LONDON: Die britische Prinzessin Kate (40) lädt auch in diesem Jahr wieder zum Weihnachtskonzert in der Londoner Westminster Abbey. Bei dem als «Carol Service» (Weihnachtslieder-Gottesdienst) bezeichneten Event sollen wie im vergangenen Jahr Menschen im Mittelpunkt stehen, die sich für die Allgemeinheit engagieren, teilte der Kensington-Palast in der Nacht zum Samstag mit.

Bei dem Event am 15. Dezember unter Teilnahme mehrerer Royals werde aber auch der im September gestorbenen Königin Elizabeth II. gedacht, hieß es in der Mitteilung weiter. Auf dem Programm stehen demnach «einige der beliebtesten Weihnachtslieder der Nation», vorgetragen vom Chor der altehrwürdigen Abtei sowie «eine Reihe fesselnder musikalischer Auftritte und bewegender Lesungen» durch «Special Guests». Wie im Vorjahr wird das Konzert vom britischen Sender ITV übertragen.

Königin Máxima macht Jugendlichen mit psychischen Problemen Mut

DEN HAAG: Die niederländische Königin Máxima hat jungen Menschen mit psychischen Problemen Mut gemacht und dazu geraten, darüber zu reden. «Teile deine Gefühle mit Freunden, deinen Eltern oder anderen vertrauenswürdigen Menschen, die dir nahestehen», riet die Königin in einem Brief, den die Zeitung «Algemeen Dagblad» am Samstag veröffentlichte. «Lass sie wissen, wenn es dir gut geht, und sage ihnen vor allem, wenn es nicht so gut läuft. Denn du bist nicht allein.» Nicht jeder Tag müsse ein Spitzentag sein. «Nicht alles, was du tust, muss klappen. Man muss nicht immer glücklich sein.» Das Leben verlaufe nicht immer gradlinig.

«Allen Eltern, Lehrern, Ausbildern, Trainern und Vorbildern sage ich: Sie können ein gutes Beispiel sein, indem Sie ehrlich über Ihre eigenen Gefühle sprechen. (...) Helfen Sie jungen Menschen, mit Widrigkeiten, Trauer und Stress umzugehen», schrieb Máxima, die selber Mutter von drei jungen Töchtern ist.

Schauspieler Matthias Habich bekommt den Götz George Preis

BERLIN: Schauspieler Matthias Habich wird für seine Arbeit mit dem Götz George Preis geehrt. Die Auszeichnung wurde dem 82-Jährigen am Samstagabend in Berlin verliehen. «Wir ehren einen der Besonderen seiner Zunft», teilte die Jury zur Begründung mit. «Matthias Habich hatte keine Chance, seiner Berufung zu entgehen, ebenso wenig, wie die Schauspielerei ohne ihn hätte auskommen können.»

Habich, der 1940 in Danzig geboren wurde, hat zahlreiche Fernseh-, Theater- und Kinorollen gespielt. Sein erster großer Erfolg vor der Kamera sei 1973 die Hauptrolle im TV-Sechsteiler «Die merkwürdige Lebensgeschichte des Friedrich Freiherrn von der Trenck» gewesen, teilten die Veranstalter mit. Später folgte «Simplicissimus».

«Spätestens jetzt war Matthias Habich einem breiten Fernsehpublikum in Deutschland bekannt», wird sein Karriereweg in der Mitteilung beschrieben. Sein Kinodebüt habe er 1976 als eiskalter preußischer Offizier in «Der Fangschuß» von Regisseur Volker Schlöndorff gegeben.

Kabarettist Bernd Stelter: Auch in Krisenzeiten lachen und Spaß haben

KÖLN: Bernd Stelter, Kabarettist und Kölner Karnevalsgröße, ruft Jecken dazu auf, trotz Energiekrise und Inflation Karneval zu feiern. «Es ist wichtig, auch und gerade in diesen Zeiten zu lachen und Spaß zu haben», sagte Stelter mit Blick auf einen schleppenden Vorverkauf für Karnevalsveranstaltungen. «Deshalb sollte man sagen, ich gehe da jetzt hin und verzichte auf etwas anderes», sagte der 61-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Eine Umfrage des Kölner Festkomitees hatte ergeben, dass rund 80 Prozent der Mitgliedsvereine teils drastische Einbrüche beim Vorverkauf für Sitzungen und Partys verzeichnen. Viele Menschen warteten aufgrund der steigenden Energie- und Lebenshaltungskosten sowie aus Angst vor Corona erst mal ab, ehe sie Karten kauften, hieß es zur Begründung.

Salt-N-Pepa-Rapperinnen «Walk of Fame»-Stern geehrt

LOS ANGELES: Hip-Hop-Frauenpower auf dem «Walk of Fame»: Die Rapperinnen der US-Band Salt-N-Pepa, die in den 1980er Jahren erste Erfolge feierten, sind in Hollywood mit einer Sternenplakette verewigt worden. Auf dem berühmten «Walk of Fame»-Bürgersteig enthüllten die Musikerinnen Cheryl 'Salt' James (56) und Sandra 'Pepa' Denton (55) gemeinsam mit Deidra Roper (51), auch als DJ Spinderella bekannt, am Freitag (Ortszeit) die 2738. Plakette. Sie befindet sich gleich neben dem Stern von Hip-Hop-Ikone Missy Elliott.

Es sei harte Arbeit und ein regelrechter Kampf in einer von Männern dominierten Welt gewesen, sagte Sandra 'Pepa' Denton über ihre Anfänge vor 37 Jahren. Ihr Erfolg sei der Beweis, dass Frauen sich durchsetzen können.

Die Gruppe wurde durch Hit-Songs wie «Push It» (1987), «Let's Talk About Sex» (1991) und «Whatta Man» (1993) bekannt. Mit «None of Your Business» holten sie 1995 den Grammy für die beste Rap-Darbietung einer Gruppe.

Neunjähriger Hamburger für Deutschen Multimediapreis nominiert

HAMBURG: Der neunjährige Nevio aus Hamburg ist mit seinem Trickfilm für den diesjährigen Deutschen Multimediapreis nominiert. «Ich hab erst mal gedacht, das stimmt doch jetzt nicht wirklich», sagte der Drittklässler der Deutschen Presse-Agentur. Sein Film trägt den Titel «Achtung im Straßenverkehr». Nevios Idee: Kleineren Kindern die wichtigsten Regeln im Verkehr erklären.

Mit einem Tablet, einem Spielteppich und einigen Figuren aus Überraschungseiern hat er einen Stop-Motion-Film erstellt. Dafür hat der Grundschüler in dreieinhalb Stunden mehr als 5000 Fotos aufgenommen. Werden die einzelnen Bilder hintereinander gesetzt, sieht es so aus als würden sich die Figuren bewegen - wie bei einem Daumenkino. Mit kostenlosen Apps hat der Neunjährige die Bilder zu einem Film zusammengefügt und seine Stimme aufgenommen. Für alle Kinder, die auch mal ein Video drehen möchten, hat Nevio einen simplen Tipp: «Einfach mal ausprobieren.»

Neuer über Hautkrebs: «Keine Scheu haben»

MÜNCHEN: Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer hat zur Hautkrebs-Vorsorge aufgerufen. «Lieber einmal mehr nachfragen bei Ärzten oder Vertrauten», sagte der 36 Jahre alte Keeper des FC Bayern München der «Bild am Sonntag». «Wenn ihr bei jemandem Auffälligkeiten seht, dann sagt es ruhig, sprecht die Leute an, gerade im Mannschaftssport. Wenn jemand einen komischen Fleck hat, dann lieber einmal mehr was sagen, als jemanden nicht anzusprechen. Da sollte man keine Scheu haben.» Neuer hatte im Verlauf der Woche erstmals darüber berichtet, dass er dreimal wegen Hautkrebs operiert worden sei.

Leute kompakt

Anny Ogrezeanu ist «The Voice of Germany»

BERLIN: Anny Ogrezeanu hat die zwölfte Staffel «The Voice of Germany» mit deutlichem Abstand gewonnen. Das 21 Jahre alte Musiktalent aus Wachtberg in Nordrhein-Westfalen erhielt im Finale der ProSiebenSat.1-Castingshow am Freitagabend die meisten Zuschauerstimmen - knapp 42 Prozent des Publikums stimmten für Ogrezeanu. Ein Erfolg war das auch für Coach Mark Forster (39), denn zum ersten Mal gewann einer seiner Schützlinge die Show.

Nach der Entscheidung zeigte sich Ogrezeanu überrascht und sprachlos. Auf der Bühne feierten Coach und Schützling dann gemeinsam den Sieg, wobei Ogrezeanu dem Musiker spontan in die Arme sprang. Forster bewertet seit 2017 als Coach die Talente der Sendung, konnte bisher aber noch nie ein Finale für sich entscheiden.

Florian Wintels gewinnt Deutschsprachige Poetry-Slam-Meisterschaft

WIEN: Der deutsche Dichter Florian Wintels ist bei der diesjährigen Deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaft in Wien als Sieger hervorgegangen. Im Finale überzeugte der 29-jährige Künstler aus dem niedersächsischen Landkreis Grafschaft Bentheim am Samstagabend im ausverkauften Burgtheater mit einer witzigen Ballade, die als Biografie eines zwanghaften Reimers begann und mit einer Liebeserklärung an die Poetry-Slam-Szene und ihre live vorgetragene Poesie endete.

Die Deutschsprachige Poetry-Slam-Meisterschaft wird seit 2017 in wechselnden Städten ausgetragen und versammelt jährlich die besten Performance-Dichterinnen und -Dichter aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und anderen Ländern wie Liechtenstein und Luxemburg. Voriges Jahr hatte der Sprachkünstler und Musiker Wintels in Nürnberg den dritten Platz erreicht. In Wien setzte er sich unter rund 110 Mitbewerbern durch. Nächstes Jahr findet der Dichterwettstreit in Bochum statt.