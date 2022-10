Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 16.10.22 | Aktualisiert um: 13:50 | Überblick

Star-Gala im Academy Museum: Julia Roberts als «Ikone» geehrt

LOS ANGELES: Großes Star-Aufgebot im Academy Museum in Los Angeles: George und Amal Clooney, Eddie Redmayne, Jessica Chastain, Glenn Close, Emma Stone und Selena Gomez waren in der Nacht zum Sonntag unter den vielen Promi-Gästen bei der zweiten Ehren-Gala in dem 2021 eröffneten Museum.

Im Rampenlicht stand unter anderem «Pretty Woman»-Star Julia Roberts (54). Die Oscar-Preisträgerin («Erin Brockovich») war Empfängerin des «Icon Awards». Roberts habe in ihrer langen Karriere «ikonische Figuren und unvergessliche Rollen» gespielt, so hatte Museums-Chefin Jacqueline Stewart die Schauspielerin zuvor in einer Mitteilung gewürdigt.

Auch der britische Regisseur Steve McQueen («12 Years a Slave») und die schottische Schauspielerin Tilda Swinton («Grand Budapest Hotel») wurden für ihre Verdienste um den Film geehrt.

Im vorigen Jahr waren die italienische Filmlegende Sophia Loren und der äthiopische Regisseur Haile Gerima gefeiert worden. Die Fundraiser-Gala im Jahr 2021 hatte mehr als elf Millionen Dollar an Spenden eingebracht. Auch diesmal sollen Spendengelder in Museumsprogramme fließen.

Nicole singt «Ein bisschen Frieden» jetzt bewusst auch auf Russisch

SAARBRÜCKEN: Die frühere deutsche ESC-Gewinnerin Nicole (57) singt ihren berühmtesten Song «Ein bisschen Frieden» jetzt auch auf Russisch. «Es ist eine Botschaft, sage ich mal, an Herrn Putin, sich das Lied mal anzuhören, weil es genau das ausdrückt, was alle sich wünschen», sagte die Sängerin in Saarbrücken der Deutschen Presse-Agentur. «Endlich dem Krieg ein Ende zu bereiten und die Waffen niederzulegen!»

Die neue Version des Stücks, mit dem Nicole 1982 den Eurovision Song Contest (ESC) für Deutschland gewann, erscheint am Freitag (21. Oktober) auf ihrem neuen Album «Ich bin zurück». Bisher habe sie das Gewinnerlied in sieben Sprachen gesungen, dies sei nun die achte, sagte Nicole. Sie habe in der neuen Version auch ganz bewusst einen Refrain in Russisch gesungen, weil diese Sprache auch die Ukrainer verstehen. «Es ist auch ein kleines Geschenk an alle Geflüchteten, die hier unterkommen.»

«Ein bisschen Frieden» fehlt bei keinem Konzert der Saarländerin. Wie oft sie das Lied wohl in ihrem Leben schon gesungen hat? «Anscheinend nicht oft genug.» Das Lied werde nie an Aktualität verlieren.

Nicole kehrt in diesem Herbst nach einer Brustkrebserkrankung mit neuem Album und einer Konzerttour auf die Bühne zurück. «Mir geht es wieder gut. Ich war immer eine Kämpferin», sagte sie.

Daniel Brühls Kneipen-Thriller «Nebenan» feiert Erfolg im Burgtheater

WIEN: Daniel Brühls filmisches Kammerspiel «Nebenan» hat den Umzug auf die große Bühne geschafft. So sah es zumindest das Premieren-Publikum im Wiener Burgtheater, das die Uraufführung der Theaterfassung am Samstagabend feierte. Viele Bravos gab es für Burg-Direktor Martin Ku?ej, der den Showdown zwischen einem eitlen Schauspieler und seinem rachsüchtigen Nachbarn in einer Berliner Kneipe ganz konventionell inszenierte und sich streng an den Text von Daniel Kehlmann hielt.

Im Original, das voriges Jahr in die Kinos kam, hatte Brühl erstmals Regie geführt und selbstironisch die Hauptrolle des abgehobenen Schauspielers übernommen. In Wien wird diese Figur von Florian Teichtmeister gespielt, der unter anderem als TV-Ermittler in der Krimi-Reihe «Die Toten von Salzburg» bekannt ist. Teichtmeister bringt zwar etwas weniger Glamour als Brühl mit, dafür aber mehr Energie und Dynamik. Norman Hacker besticht in Wien als eiskalter Nachbar Bruno, der mit seinen Spitzel-Methoden das Leben des Schauspielers zerstören will. Hacker trägt das Stück, wie auch schon Peter Kurth («Tatort», «Babylon Berlin») als Bruno die Leinwand-Version dominierte.

Die Entfremdung zwischen denen, die sich das Wohnen gerade noch leisten können, und «denen da oben», die nebenan in Lofts wohnen, kommt im Theater noch konzentrierter zur Geltung als im Film, weil Ku?ej nie den Fokus von den zwei Kontrahenten abwendet. Jubel gab es am Ende aber nicht nur für das Wiener Team, sondern auch für Brühl und Kehlmann, die für den Premieren-Applaus ebenfalls auf die Bühne kamen.