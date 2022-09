Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 11.09.22 | Überblick

Jennifer Lawrence: Beziehung zu Zuhause war immer kompliziert

TORONTO: Dass sie bereits als 14-Jährige von zu Hause ausgezogen ist, hat US-Schauspielerin Jennifer Lawrence bei ihrer emotionalen Darbietung im Drama «Causeway» geholfen. Der Film von Regisseurin Lila Neugebauer feierte am Samstagabend (Ortszeit) beim 47. Toronto International Film Festival (TIFF) Weltpremiere. Lawrence spielt darin eine Armee-Veteranin, die nach einer traumatischen Hirnverletzung aus Afghanistan zurückkehrt und darum kämpft, sich wieder in die Gesellschaft einzugliedern.

«Ich identifiziere mich mit diesem Gefühl, wenn man versucht, sein Zuhause zu finden, wenn man einen Sinn haben will. Ich bin von zu Hause weggegangen, als ich 14 war. Meine Beziehung zu meinem Zuhause war schon immer kompliziert», sagte Lawrence nach der Weltpremiere vor begeistertem Publikum. Die Oscar-Preisträgerin brach auf der Bühne in Tränen aus und sagte: «Das hat mich sehr bewegt.»

New Yorker MoMA ehrt Künstler Wolfgang Tillmans mit großer Schau

NEW YORK: Das New Yorker Museum of Modern Art (MoMA) ehrt den Fotokünstler Wolfgang Tillmans (54) mit einer großen Ausstellung. Rund 350 Werke aus den vergangenen 40 Jahren, darunter Fotos, Videos und Multimedia-Installationen, sind von Montag an und bis zum 1. Januar 2023 in der Schau «Wolfgang Tillmans: To look without fear» in dem renommierten Museum in Manhattan zu sehen. Danach soll die Ausstellung nach Toronto und San Francisco weiterziehen.

Der in Remscheid geborene Tillmans, der sich auch stark für soziale Zwecke engagiert, wurde in den frühen 90er Jahren mit Fotografien aus der Jugend- und Popkultur bekannt. Inzwischen gehört er zu den bedeutendsten Künstlern der Gegenwart und wurde unter anderem bereits mit dem Kaiserring der Stadt Goslar und dem britischen Turner Prize ausgezeichnet.

«Was mich bewegt hat, ist Bilder zu machen, die beschreiben, wie es sich anfühlt, heute zu leben», sagte Tillmans der Deutschen Presse-Agentur. Mit der Ausstellung wolle er die Besucher ermutigen, ihre «Augen frei zu benutzen»: «Die Perspektive zu wechseln, Dinge von verschiedenen Wertungsskalen zu betrachten.» Die Schau im MoMA sei für ihn eine große Ehre, sagte Tillmans weiter. «Das ist etwas, was man vielleicht als Künstler hoffen kann, aber niemals erwarten kann oder fordern kann. Insofern bin ich bescheiden dankbar.»