Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 04.09.22 | Überblick

Harald Schmidt gibt in Wien den Operettenkönig

WIEN: Harald Schmidt hat in einer neuen Operetteninszenierung an der Wiener Volksoper eine Late-Night-Show im Rokoko-Kostüm abgezogen. Die Premiere von «Die Dubarry» mit Annette Dasch in der Titelpartie und Schmidt in der Sprechrolle des Königs Ludwig XV. erntete am Samstagabend heftigen Applaus. Die Schlüsselszene, in der Frankreichs Herrscher seine spätere Mätresse Dubarry erstmals in Versailles empfängt, legte der Entertainer im Stil seiner früheren TV-Shows als Interview mit einem Stargast an und hatte so die Lacher auf seiner Seite. «Da hisst auch das Regietheater die weiße Fahne», witzelte Schmidt (65) in der Inszenierung des deutschen Regisseurs Jan Philipp Gloger.

Die 1879 von Carl Millöcker komponierte Operette, die in den 1920er Jahren von Theo Mackeben musikalisch modernisiert wurde, eröffnete die erste Spielzeit der neuen Intendantin Lotte de Beer. Die 41-jährige niederländische Opernregisseurin hat sich zum Ziel gesetzt, mit populärem und intelligentem Musiktheater frischen Wind in die Volksoper zu bringen.