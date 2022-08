Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 21.08.22 | Überblick

Leute kompakt

Pietro Lombardi und Freundin Laura erwarten ein Kind

BERLIN: «Wir bekommen unser gemeinsames Baby und freuen uns, dieses Glück mit euch zu teilen» - mit diesen Worten verkündet Sänger Pietro Lombardi (30) seinen Fans die frohe Botschaft. Er und seine Freundin, Laura Maria Rypa, werden Eltern. «Wenn aus Liebe Leben wird... Nach vielen turbulenten Zeiten folgt jetzt die schönste Zeit in unserem Leben», schrieb er auf Instagram. Dazu postete er am Samstag ein Foto von sich und seiner Lebensgefährtin - inklusive Baby-Schuhen und Schwangerschaftstest. Für Pietro ist es nach seinem Sohn Alessio, den er mit Ex-Frau Sarah Engels (29) hat, das zweite Kind.

Helene Fischer gibt Mega-Konzert in München - Partystimmung im Regen

MÜNCHEN: Mit einer riesigen Show ist Schlagerqueen Helene Fischer auf die Bühne zurückgekehrt. 130.000 Fans bejubelten die 38-Jährige am Samstagabend in München. Es war das einzige Konzert der Sängerin in diesem Jahr und dem Veranstalter zufolge das größte Konzert eines Solo-Künstlers, das es je in Deutschland gab. Außerdem war es Fischers erster Live-Auftritt vor großem Publikum nach einer längeren Pause und der Geburt ihres Kindes. Mit Songs wie «Genau dieses Gefühl» und «Liebe ist ein Tanz» heizte Helene Fischer ihren Fans ein und dankte ihnen für ihr Durchhaltevermögen. Stundenlang hatten die Zuhörer bei strömendem Regen auf dem Messegelände ausgeharrt. Als ihr Star endlich auftauchte, machten die Fans Party in Plastikponcho und klatschnassen Schuhen.

Baldwin: Befürchte nach Todesschuss keine strafrechtlichen Folgen (Foto - Archiv)

Hollywood-Star Alec Baldwin (64) erwartet nach eigenen Angaben nicht, dass der tödliche Schuss auf eine Kamerafrau bei einem Filmdreh vor rund zehn Monaten strafrechtliche Konsequenzen für ihn oder andere haben wird. «Ich glaube aufrichtig, ... (die Ermittler) werden sagen, dass dies ein Unfall war. Es ist tragisch», sagte er dem Sender CNN in einem am Samstag veröffentlichten Interview. Zugleich erhob er Vorwürfe gegen die Waffenmeisterin und einen Regie-Assistenten am Set. Der tödliche Vorfall hatte sich im Oktober 2021 bei den Dreharbeiten zu dem Low-Budget-Western «Rust» auf einer Filmranch in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico ereignet. Die Kamerafrau Halyna Hutchins wurde dabei getötet. Regisseur Joel Souza wurde an der Schulter getroffen. Baldwin, der als Hauptdarsteller und Produzent bei dem Film mitwirkte, hatte die Waffe bei der Probe für eine Szene betätigt. Untersuchungen ergaben, dass in dem Colt eine echte Kugel steckte. Derzeit wartet die Staatsanwaltschaft auf den Untersuchungsbericht des Sheriffs von Santa Fe und will dann entscheiden, ob sie Anklage erhebt.

Thomas Helmer und Yasmina Filali haben sich getrennt

BERLIN: Schauspielerin Yasmina Filali (47) und Ex-Fußballer Thomas Helmer (57) gehen getrennte Wege. «Leider hat unsere Beziehung das dritte verflixte siebte Jahr nicht überstanden», teilten die beiden der «Bild am Sonntag» mit. «Wir sind miteinander erwachsen geworden und bleiben einander nicht nur freundschaftlich und familiär, sondern auch im Herzen verbunden.» Die beiden hatten vor 17 Jahren geheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Noch vor zwei Jahren sagte Filali in der «NDR Talk Show« über den Beginn ihrer Beziehung zum früheren Bayern-Profi: «Der gemeine Fußballspieler neigt ja nicht dazu, sein Herz auf der Zunge zu tragen und sehr offen zu sein. Das, was ich am Anfang kennengelernt habe, war jetzt nicht so wahnsinnig überzeugend (...). Aber als ich dann gemerkt habe, was für ein toller Typ er ist, habe ich mich wirklich in ihn verliebt.» Helmer sei «einfach ein großartiger Mensch».

«Aus Liebe entsteht Leben»: Bublé zum vierten Mal Vater geworden

VANCOUVER: Der kanadische Sänger Michael Bublé (46) und seine Frau Luisana Lopilato (35) sind zum vierten Mal Eltern geworden. «Aus Liebe entsteht Leben, Licht und sie... unser Baby Cielo Yoli Rose Bublé», schrieben die beiden am Freitag (Ortszeit) auf Englisch und Spanisch in einem gemeinsamen Instagram-Beitrag. «Du bist endlich in unserem Leben angekommen mit deinen 3,8 Kilogramm!!!» Auf einem dazu veröffentlichten Foto ist zu sehen, wie der Sänger und seine argentinische Frau den Fuß ihrer Tochter Cielo (zu Deutsch: Himmel) halten. Bublé und Lopilato sind seit 2011 verheiratet. Sie haben bereits zwei Söhne sowie eine Tochter.

Sams-Erfinder Paul Maar schenkt seinen Fans ein neues Sams-Buch

HAMBURG: Zu seinem 85. Geburtstag schenkt Autor Paul Maar seinen Leserinnen und Lesern ein neues Sams-Buch. «Das Sams und die große Weihnachtssuche» erscheint am 13. September im Oetinger Verlag, teilte der Verlag in Hamburg mit. «Ich wollte eine Samsgeschichte für eine Weihnachts-Anthologie schreiben. Die Geschichte wurde länger und immer länger - bis ich dachte: Da kann ich eigentlich ein neues Buch daraus machen», sagte Maar über den elften Sams-Band. Auf die Frage, ob sich seine Beziehung zum Sams über die Jahre - der erste Band ist 1973 erschienen - verändert habe, antwortet der Autor: «Eigentlich nicht. Es ist mir immer nah geblieben.»

Sabine Postel: Frühes Ausziehen ist gut für das Familienklima

HAMBURG: Schauspielerin Sabine Postel (68, «Die Kanzlei») bzeichnet das Verhältnis zu ihren Eltern als stets sehr gut. Sie sagt, ein Grund dafür sei gewesen, dass sie früh von Zuhause ausgezogen sei. «Wir waren eine ganz kleine Familie - und der Zusammenhalt war immer da. Meine Eltern haben mir gerade nach dem leider viel zu frühen Tod meines Mannes unglaublich geholfen. Um meinen Beruf weiter ausüben zu können, haben sie sich sehr um meinen Sohn gekümmert», sagte Postel der Deutschen Presse-Agentur. «Phasenweise, wenn ich für den «Tatort» wochenlang weg war, haben sie eine Ersatzeltern-Position bezogen. Dafür bin ich ihnen unendlich dankbar. Aber wir hatten schon vorher ein tolles Verhältnis. Das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass ich sehr früh ausgezogen bin.» Mit 18 oder 19 Jahren sei sie auf die Schauspielschule gegangen, sagte der TV-Star - daher habe es keine Nesthockerkonflikte gegeben.