Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Rushdie-Attacke: Israels Ministerpräsident beschuldigt Teheran

TEL AVIV: Der israelische Regierungschef Jair Lapid hat die Messerattacke auf den britisch-indischen Autor Salman Rushdie als «Attacke auf unsere Freiheiten und Werte» verurteilt. Der Vorfall sei «das Resultat von Jahrzehnten der Aufwiegelung, angeführt durch das extremistische Regime in Teheran», schrieb Lapid am Samstagabend bei Twitter. Stellvertretend für die Menschen in Israel wünsche er dem Schriftsteller eine vollständige und schnelle Genesung.

Rushdie war am Freitag bei einer Veranstaltung im US-Bundesstaat New York von einem Mann angegriffen worden. In einem Krankenhaus wird der 75-Jährige künstlich beatmet. Der Autor wird seit Jahrzehnten von religiösen Fanatikern verfolgt. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar. Der mutmaßliche Attentäter, ein 24 Jahre alter Mann, sitzt in Untersuchungshaft.

Wegen Rushdies Werk «Die satanischen Verse» aus dem Jahr 1988 hatte der damalige iranische Revolutionsführer Ajatollah Chomeini zur Tötung des Autors aufgefordert. Er warf Rushdie vor, den Islam, den Propheten und den Koran beleidigt zu haben.

Borrell: Angriff auf Rushdie verletzt Grundrechte

BRÜSSEL: Der EU-Außenbeauftragt Josep Borrell hat den Messerangriff auf Salman Rushdie in den USA verurteilt und dem Schriftsteller eine schnelle Genesung gewünscht. «Eine internationale Ablehnung solcher krimineller Handlungen, die Grundrechte und Freiheiten verletzen, ist der einzige Weg zu einer besseren und friedlicheren Welt», schrieb Borrell am Samstagabend bei Twitter.

Rushdie war am Freitag bei einer Lesung im US-Bundesstaat New York von einem 24-Jährigen auf offener Bühne angegriffen und mit Messerstichen schwer verletzt worden. Gegen den Angreifer wird wegen versuchten Mordes zweiten Grades und Körperverletzung zweiten Grades ermittelt. Rushdie wird seit Jahrzehnten von religiösen Fanatikern verfolgt. Wegen seines Werks «Die satanischen Verse» aus dem Jahr 1988 hatte der damalige iranische Revolutionsführer Ajatollah Chomeini zur Tötung des Autors aufgefordert.