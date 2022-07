Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 24.07.22 | Aktualisiert um: 17:15 | Überblick

(Foto - Archiv)

MÜNCHEN: «Sportschau»-Moderatorin Esther Sedlaczek (36) wird die neue Quizmasterin im Ersten. Sie moderiert künftig den «Quizduell-Olymp» der ARD, wie der Sender am Sonntag mitteilte. Damit tritt Sedlaczek die Nachfolge von Jörg Pilawa an, der seit 2014 das «Quizduell» und später den Ableger «Quizduell-Olymp» moderiert hatte. «Die Fußstapfen von Jörg Pilawa sind riesig, und ich gehe da mit großem Respekt ran. Aber ich liebe Quiz - und deshalb freue mich ganz besonders, diese beliebte Quizshow künftig präsentieren zu dürfen», sagte Sedlaczek. Ihre Premiere im «Quizduell-Olymp» feiert sie am 26. August um 18.50 Uhr. Sedlaczek ist seit 2021 für die ARD im Einsatz. Anfang des Jahres war Pilawas Wechsel zu Sat.1 bekanntgegeben worden, wo der 56-Jährige unter anderem die Show «Quiz für dich» moderiert.

Ulrich Tukur sieht Smartphones kritisch

(Foto - Archiv)

MÜNCHEN: «Sportschau»-Moderatorin Esther Sedlaczek (36) wird die neue Quizmasterin im Ersten. Sie moderiert künftig den «Quizduell-Olymp» der ARD, wie der Sender am Sonntag mitteilte. Damit tritt Sedlaczek die Nachfolge von Jörg Pilawa an, der seit 2014 das «Quizduell» und später den Ableger «Quizduell-Olymp» moderiert hatte. «Die Fußstapfen von Jörg Pilawa sind riesig, und ich gehe da mit großem Respekt ran. Aber ich liebe Quiz - und deshalb freue mich ganz besonders, diese beliebte Quizshow künftig präsentieren zu dürfen», sagte Sedlaczek. Ihre Premiere im «Quizduell-Olymp» feiert sie am 26. August um 18.50 Uhr. Sedlaczek ist seit 2021 für die ARD im Einsatz. Anfang des Jahres war Pilawas Wechsel zu Sat.1 bekanntgegeben worden, wo der 56-Jährige unter anderem die Show «Quiz für dich» moderiert.

Ulrich Tukur sieht Smartphones kritisch

(Foto - Archiv)

MÜNCHEN: «Sportschau»-Moderatorin Esther Sedlaczek (36) wird die neue Quizmasterin im Ersten. Sie moderiert künftig den «Quizduell-Olymp» der ARD, wie der Sender am Sonntag mitteilte. Damit tritt Sedlaczek die Nachfolge von Jörg Pilawa an, der seit 2014 das «Quizduell» und später den Ableger «Quizduell-Olymp» moderiert hatte. «Die Fußstapfen von Jörg Pilawa sind riesig, und ich gehe da mit großem Respekt ran. Aber ich liebe Quiz - und deshalb freue mich ganz besonders, diese beliebte Quizshow künftig präsentieren zu dürfen», sagte Sedlaczek. Ihre Premiere im «Quizduell-Olymp» feiert sie am 26. August um 18.50 Uhr. Sedlaczek ist seit 2021 für die ARD im Einsatz. Anfang des Jahres war Pilawas Wechsel zu Sat.1 bekanntgegeben worden, wo der 56-Jährige unter anderem die Show «Quiz für dich» moderiert.

Ulrich Tukur sieht Smartphones kritisch

(Foto - Produktion)

BERLIN: Schauspieler Ulrich Tukur mag keine Smartphones. Menschen, die «ohne diese vermaledeiten Leuchtschachteln nicht mehr existieren können», deprimierten ihn. «Natürlich besitze ich, um der Wahrheit die Ehre zu geben, einen Laptop, aber den macht man am Abend mit spitzen Fingern auf, und das reicht dann auch», sagte Tukur der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Ich brauche ein Telefon zum Telefonieren und vielleicht für eine SMS.» Auf die Frage, ob er ein altmodischer Mensch sei, entgegnete Tukur, wie könne man denn in einer Welt, die den Menschen zwinge, sich mit Maschinen zu verbinden und die jede Autonomie Schritt für Schritt abschaffe, anders als altmodisch sein. «Vielleicht bin ich sogar reaktionär. Aber weil man leider nicht in der Zeit zurückspringen kann, habe ich mir das Theater als Fluchtpunkt gewählt.» In der wunderbaren Welt des Theaters oder des Films könne man sich seine eigene Welt bauen.

Ex-Schwergewicht Reiner Calmund verzichtet nicht auf Süßigkeiten

(Foto - Archiv)

MÜNCHEN: «Sportschau»-Moderatorin Esther Sedlaczek (36) wird die neue Quizmasterin im Ersten. Sie moderiert künftig den «Quizduell-Olymp» der ARD, wie der Sender am Sonntag mitteilte. Damit tritt Sedlaczek die Nachfolge von Jörg Pilawa an, der seit 2014 das «Quizduell» und später den Ableger «Quizduell-Olymp» moderiert hatte. «Die Fußstapfen von Jörg Pilawa sind riesig, und ich gehe da mit großem Respekt ran. Aber ich liebe Quiz - und deshalb freue mich ganz besonders, diese beliebte Quizshow künftig präsentieren zu dürfen», sagte Sedlaczek. Ihre Premiere im «Quizduell-Olymp» feiert sie am 26. August um 18.50 Uhr. Sedlaczek ist seit 2021 für die ARD im Einsatz. Anfang des Jahres war Pilawas Wechsel zu Sat.1 bekanntgegeben worden, wo der 56-Jährige unter anderem die Show «Quiz für dich» moderiert.

Ulrich Tukur sieht Smartphones kritisch

(Foto - aktuell)

LEIPZIG: Mit emotionalen Worten und Tränen in den Augen hat sich ESC-Legende Nicole («Ein bisschen Frieden») nach ihrer Krebserkrankung wieder live auf der Bühne präsentiert. «Ich bin einfach nur froh, dass es vorbei ist und ich wieder richtig nach vorne schauen kann», betonte die 57-Jährige bei der Samstagabendshow «Das große Schlagercomeback» im Ersten. Es gehe ihr mittlerweile wieder richtig gut, sagte die Sängerin nach ihrem Auftritt dem Moderator Florian Silbereisen in der Glashalle der Messe Leipzig. Dort sang Nicole ihr neues Lied «Ich bin zurück» und zeigte sich sichtlich gerührt dem Publikum. Die Sängerin, die bürgerlich Nicole Seibert heißt, machte im April ihre Brustkrebserkrankung öffentlich, nachdem sie im Dezember 2020 die Diagnose bekommen hatte.

Esther Sedlaczek übernimmt «Quizduell-Olymp» von Jörg Pilawa

Helene Fischer singt nach Babypause wieder vor Millionenpublikum

(Foto - aktuell)

LEIPZIG: Mit einer großen Showeinlage hat sich Sängerin Helene Fischer (37) nach ihrer Babypause wieder live im Fernsehen vor einem Millionenpublikum gezeigt. «Das ist so schön! Hallo ihr Lieben!», sagte Fischer bei der Samstagabendshow «Das große Schlagercomeback» ihres Ex-Freundes Florian Silbereisen (40) im Ersten. Der Moderator hatte sie mit den Worten «Ich bin und bleibe ihr Fan» angekündigt. Im schwarzen Einteiler sang Fischer auf der Bühne der Glashalle der Messe Leipzig unter anderem ihren Hit «Atemlos durch die Nacht». Fans begrüßten Fischer mit viel Jubel und Bannern wie «Helene forever» oder «Unser Phänomen ist zurück». «Das ist eine gute Energie, das ist es doch», sagte sie dem Publikum. Definitiv freue sie sich wieder auf die ganz großen Bühnen, erzählte sie Silbereisen in der Live-Show. Die Vorbereitungen für ihr «größtes Konzert überhaupt» am 20. August in München und ihre Tour 2023 liefen schon jetzt.

ESC-Legende Nicole nach Krebs wieder auf der Bühne: «Nur froh»

Kate Moss: War Sündenbock für die Probleme vieler Menschen

LONDON: Ex-Topmodel Kate Moss (48) hat an ihre frühen Berufsjahre nicht nur positive Erinnerungen. «Ich glaube, ich war ein Sündenbock für die Probleme vieler Menschen», sagte die Britin in einem am Sonntag ausgestrahlten BBC-Interview mit Blick auf Diskussionen über ihr niedriges Gewicht als junges Model. «Ich habe nie an Magersucht gelitten.»

Nach einer Fotostrecke der Fotografin Corinne Day mit Moss für die britische «Vogue» im Jahr 1993 hatte es Debatten über den sogenannten «Heroin Chic» gegeben - also extrem dürre, fast ausgemergelt aussehende Figuren. «Ich habe auch nie Heroin genommen. Ich war so dünn, weil ich bei Shootings nicht zu essen bekommen habe und auch immer schon dünn war», sagte Moss der BBC.

Die früheren Jahre ihres Modellebens hätten ihre «Instinkte geschärft», erzählte die Britin. Nachdem sie mit 15 Jahren aufgefordert worden sei, bei einem Shooting ihren BH auszuziehen, und sie daraufhin abgehauen sei, könne sie mittlerweile schwarze Schafe auf eine Meile Entfernung erkennen.