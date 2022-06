Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 06.06.22 | Aktualisiert um: 05:55 | Überblick

«Bon Jovi»-Bassist Alec John Such mit 70 Jahren gestorben

NEW YORK/LOS ANGELES: Die Rocker der US-Band Bon Jovi trauern um ihren früheren Bassisten Alec John Such. Sie seien «untröstlich» über den Tod ihres lieben Freundes, teilte die Band am Sonntag auf ihrer Webseite und über die sozialen Medien mit. Als Gründungsmitglied habe er wesentlich zu der Entstehung der Band beigetragen. «Alec war immer wild und voller Leben», hieß es weiter. Über die Todesursache wurde zunächst nichts bekannt. Der Musiker wurde 70 Jahre alt.

Keyboarder David Bryan, der 1983 mit Sänger Jon Bon Jovi, Schlagzeuger Tico Torres sowie den Gitarristen Dave Sabo, Richie Sambora und Such die Band gegründete hatte, würdigte den Verstorbenen auf Twitter: «Es war eine Ehre und ein Vergnügen, die Bühne und das Leben mit dir zu teilen», schrieb der Musiker.

Die Band wurde in den 1980er Jahren durch Hits wie «Runaway», «Livin' on a Prayer», «You Give Love a Bad Name» und «Wanted Dead or Alive» berühmt. Such trennte sich 1994 von der Gruppe, war aber 2018 mit dabei, als die Band Bon Jovi in die US-Ruhmeshalle des Rock & Roll aufgenommen wurde.

Rekord für Tom Cruise: «Top Gun: Maverick» sein erfolgreichster Film

LOS ANGELES: Nur zehn Tage nach dem US-Kinostart von «Top Gun: Maverick» hat Hollywood-Star Tom Cruise (59) mit dem Actionfilm den besten Kassenerfolg seiner Karriere erzielt. Nach Angaben des Branchenportals «Boxofficemojo» vom Sonntag (Ortszeit) spielte der Streifen mit Cruise in der Rolle des Piloten Pete Mitchell alias Maverick seit Ende Mai alleine in Nordamerika über 291 Millionen Dollar ein. Frühere Erfolgsfilme von Cruise wie «Rain Man», «Die Mumie» oder «Mission:Impossible»-Folgen hatten jeweils weniger gebracht.

Der bislang größte Kassenhit des Schauspielers war der Science-Fiction-Film «Krieg der Welten» (2005) von Regisseur Steven Spielberg, der in den USA und Kanada über seine gesamte Laufzeit hinweg 234 Millionen Dollar einbrachte.

«Top Gun: Maverick» war am langen Memorial-Feiertagswochenende Ende Mai in Nordamerika fulminant gestartet. Mit über 160 Millionen Dollar in vier Tagen übertrumpfte der Film den bisherigen Memorial-Rekordhalter «Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt» (2007).

Mehr als drei Jahrzehnte nach seinem Kinoerfolg mit «Top Gun» (1986) spielt Cruise unter der Regie von Joseph Kosinski erneut den waghalsigen Piloten Maverick, der nun eine junge Truppe von Piloten und Pilotinnen auf einen gefährlichen Kampfeinsatz vorbereitet.

Queen dankt Menschen in Großbritannien für Jubiläumsfeiern

LONDON: Königin Elizabeth II. hat nach dem Ende der Jubiläumsfeiern zu ihrem Throngeburtstag den Menschen in Großbritannien für ihre Anteilnahme gedankt. Es gebe keine Richtlinien, an die man sich halten könne, hieß es in der am Sonntagabend veröffentlichten Botschaft der Queen. «Aber ich bin demütig und tief berührt, dass so viele Menschen unterwegs waren, um mein Platin-Jubiläum zu feiern.» Auch wenn sie nicht an allen Veranstaltungen habe teilnehmen können, schließe sie alle Menschen im Land in ihr Herz. Sie werde weiterhin dem Volk dienen, «so gut ich kann, unterstützt von meiner Familie».

In der Botschaft, die sie wie immer mit «Elizabeth R.» - für Regina, das lateinische Wort für Königin - unterschrieb, betonte die Queen, sie sei inspiriert von so viel Freundlichkeit und Freude. «Und ich hoffe, dieses erneuerte Gefühl von Gemeinschaft wird noch viele Jahre zu spüren sein.»

Die Queen hatte sich zuvor begleitet von ihrer engsten Familie noch einmal auf dem Balkon des Buckingham-Palasts gezeigt. An zwei der vier Festtage hatte die 96-Jährige aus gesundheitlichen Gründen auf eine Teilnahme verzichtet.

«Ich habe Dich im Auge»: Ex-Rugbystar Tindall scherzt mit Prinz Louis

LONDON: Zum Auftakt der Jubiläumsfeierlichkeiten für Queen Elizabeth II. hatte ihr Urenkel Prinz Louis ihr mit Grimassen, aufgerissenem Mund und zugehaltenen Ohren die Schau gestohlen. Damit der Vierjährige nicht auch zum Abschluss der Festivitäten am Sonntag den Kasper machte, drohte ihm Mike Tindall, der Ehemann von Queen-Enkelin Zara Tindall, spaßhaft. «Ich habe Dich im Auge», bedeutete die Geste des ehemaligen Rugbystars. Zuvor hatte Louis ein Kissen auf den Boden geworfen und sich auf seinem Sessel gefläzt. Seine Mutter Herzogin Kate lachte über Tindalls Intervention.

Später saß Louis auf dem Schoß von seinem Großvater Prinz Charles und auch bei seiner Mutter. Immer wieder deutete er auf einzelne Teilnehmer der großen Jubiläumsparade, die vor dem Buckingham-Palast vorbeizog. Familie Tindall hatte ebenfalls ihre Kinder dabei. Tochter Mia saß hinter ihren Cousins.

Konzert für die Queen: Rod Stewart unglücklich über «Sweet Caroline»

LONDON: Der britische Sänger Rod Stewart («Do Ya Think I'm Sexy?») war mit seinem Auftritt beim Jubiläumskonzert für Königin Elizabeth II. nach eigener Aussage nicht glücklich. Neben seinem eigenen Hit «Baby Jane» hatte er am Samstag vor dem Buckingham-Palast überraschend Neil Diamonds Gassenhauer «Sweet Caroline» gesungen - und fühlte sich damit etwas unwohl. «Es ist etwas merkwürdig für mich, das zu singen», sagte Sir Rod bei der von der BBC organisierten «Platin-Party am Palast». «Die BBC hat mich gebeten, das zu singen.»

In sozialen Medien zeigten sich Stewart-Fans über die Songauswahl enttäuscht, auch weil der 77-Jährige mit seiner Version des in Großbritannien beliebten «Sweet Caroline» nicht alle überzeugen konnte. «Das war nicht meine Wahl», betonte Stewart anschließend auch im BBC-Interview. «Aber es ist doch ein großartiger Song?», entgegnete der Reporter. «Ja», gab Stewart zu. «Aber keiner von mir.»

Immerhin dürfen sich seine Fans in Nordamerika und in Großbritannien schon bald wieder auf mehr eigene Songs von Rod Stewart freuen. Mitte Juni beginnt der Sänger mit der markanten Wuschelmähne seine nächste Tournee. «Sweet Caroline» wird er bei den Konzerten wohl eher nicht singen. Termine für Deutschland gibt es bisher nicht.

Millionen Briten feiern bei «Jubilee»-Picknicks die Queen

LONDON: Landesweit haben Menschen in Großbritannien bei gemeinsamen Picknicks das 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. gefeiert. Im Londoner Cricket-Stadion The Oval nahmen auch Thronfolger Prinz Charles und seine Ehefrau Herzogin Camilla an einem «Jubilee Lunch» teil, die Queen-Schwiegertochter schnitt dabei eine Torte an. Aus Filz war ein sechs Meter langes Kuchenbuffet aufgefahren worden.

Gäste, die mit Charles sprachen, berichteten anschließend der Nachrichtenagentur PA, der 73-Jährige habe dazu aufgerufen, dieses Gefühl der Gemeinschaft aufrecht zu erhalten - und nicht nach den viertägigen Feierlichkeiten zur Streiterei zurückzukehren.

Nach Schätzungen beteiligten sich Millionen Menschen landesweit an etwa 16.000 Straßenpartys und 85.000 Picknicks zum «Big Lunch». Alle Einwohner konnten zuvor Feste anmelden, es gab auch zahlreiche öffentlich organisierte Events. Einige Kommunen hatten die Gebühren erlassen, die eigentlich für Straßensperrungen fällig werden, um Partys zu ermöglichen.

Der jüngste Queen-Sohn Prinz Edward und seine Frau Gräfin Sophie vertraten die Königin bei einem Mittagessen in Windsor. Der Palast verbreitete Fotos, die Herzogin Kate, die Ehefrau von Queen-Enkel Prinz William, beim Kuchenbacken mit ihren drei Kindern zeigen. Die Süßspeisen seien für eine Straßenparty in der walisischen Hauptstadt Cardiff gedacht, hieß es.

«Eure Majestät, Mami»: Charles dankt Queen für 70 Jahre Einsatz

LONDON: Thronfolger Prinz Charles hat seiner Mutter Queen Elizabeth II. für ihren jahrzehntelangen Einsatz und ihren Dienst am Vereinigten Königreich gedankt. «Im Namen von uns allen möchte ich Eurem lebenslangen selbstlosen Dienst meinen eigenen Tribut zollen», sagte der 73-Jährige am Samstagabend in London in einer Ansprache an «Eure Majestät, Mami». Die Queen war nicht bei der spektakulären Veranstaltung zu ihrem 70. Thronjubiläum mit zahlreichen Musikstars und anderen Prominenten am Buckingham-Palast dabei. Die 96 Jahre alte Monarchin hatte wiederholt Termine wegen Mobilitätsproblemen abgesagt.

Während der Rede wurden Bilder der Queen aus den Jahren ihrer Regentschaft an die Fassade des Stadtschlosses projiziert, die Charles nach Angaben seiner Residenz selbst ausgewählt hatte. Zu sehen war unter anderem die Übergabe des Fußball-Weltmeisterpokals 1966 an die englische Nationalmannschaft.

«Das Ausmaß der Feierlichkeiten an diesem Abend - und die Ausstrahlung von Wärme und Zuneigung an diesem ganzen Jubiläumswochenende - ist unsere Art, Euch zu danken - von Eurer Familie, dem Land, dem Commonwealth, eigentlich der ganzen Welt», sagte Charles. Die Stärke und das Durchhaltevermögen der Queen würden sehr vermisst bei der «Platinum-Party» im Londoner Stadtzentrum, betonte der künftige König. Er erwähnte auch «meinen Papa», den 2021 gestorbenen Prinz Philip, der sehr vermisst werde und der den Abend sicherlich sehr genossen hätte.

«Wir denken an alles, das Ihr getan habt, um das Commonwealth zu einer solch wichtigen Kraft für das Gute zu machen. Ihr schreibt weiterhin Geschichte», sagte Charles. «Eure Majestät, Ihr wart in schwierigen Zeiten an unserer Seite. Und Ihr bringt uns zusammen, um Momente von Stolz, Glück und Freude zu zelebrieren.» Die Queen habe mit ihnen gelacht und geweint und sei immer da gewesen, 70 Jahre lang. «Ihr habt versprochen, Euer ganzes Leben lang zu dienen, und Ihr liefert weiterhin. Deshalb sind wir hier. Das ist, warum wir heute Abend feiern», sagte Charles. «Deshalb, Eure Majestät, sagen wir «Danke».»