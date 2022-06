Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 05.06.22 | Überblick

Band Queen eröffnet Jubiläumskonzert für die Queen

LONDON: Bei einem großen Konzert vor dem Buckingham-Palast mit vielen Stars aus Musik, Gesellschaft und Sport haben Tausende in London das 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. gefeiert. Den Auftakt machte die Queen selbst in einem Video-Einspieler, der sie mit der beliebten Filmfigur Paddington beim Tee zeigte. «Danke für alles», sagte der Bär - dann eröffnete die Rockband Queen die Show. Auf mehreren Bühnen sollten unter anderem die US-Sängerinnen Alicia Keys und Diana Ross auftreten. Unter den 22.000 Zuschauern waren auch etwa 30 Mitglieder der Royal Family.

Die Queen war zwar auf den Leinwänden zu sehen, blieb dem Spektakel zu ihren Ehren aber fern. Die 96 Jahre alte Monarchin hat immer wieder Mobilitätsprobleme. Auch ihr Enkel Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan waren nicht dabei.

Zum Abschluss der zweieinhalbstündigen «Platin-Party am Palast», die von der BBC organisiert wurde, wollte auch Thronfolger Prinz Charles das Wort ergreifen. Mit dem Mega-Konzert wurde der dritte Tag der Jubiläumsfeiern abgeschlossen.

Am Sonntag steht noch ein «Street Pageant» an, eine Art Straßenkarneval. Die Queen ist seit 1952 im Amt - solange wie keine Monarchin und kein Monarch auf dem britischen Thron bisher.

MONACO: Fürstin Charlène von Monaco ist positiv auf Corona getestet worden.

Die 44-Jährige habe einige Symptome gespürt, teilte das Fürstentum am Samstag mit. Sie habe sich in Quarantäne begeben. Die zweifache Mutter war vor einigen Wochen von einem mehrmonatigen Klinikaufenthalt in der Schweiz zurückgekehrt, der auf einen langen Aufenthalt in Südafrika folgte. Wegen ihrer Abwesenheit kursierten Trennungsgerüchte, die die königliche Familie stets dementierte.

Amazon-Gründer Bezos schickt weitere sechs Menschen ins All

VAN HORN: Amazon-Gründer Jeff Bezos hat weitere sechs Menschen für einen Kurztrip ins All geschickt. An Bord des Raketensystems «New Shepard» waren die Passagiere am Samstagmorgen (Ortszeit) vom US-Bundesstaat Texas gestartet, wie Bezos' Raumfahrtfirma Blue Origin mitteilte. Die während des Fluges von der Rakete abgetrennte Kapsel erreichte demnach eine Höhe von 106 Kilometern über der Erde, zeitweise mit Schwerelosigkeit. Gut zehn Minuten später landete die Kapsel des weitgehend automatisierten Raketensystems mithilfe von Fallschirmen wieder.

Es war bereits der fünfte bemannte All-Ausflug des Unternehmens. Diesmal waren fünf Männer und eine Frau an Bord, darunter der Investor Evan Dick, der bereits im Dezember 2021 mitgeflogen war.

Zuletzt hatte das Unternehmen Ende März sechs Weltraumtouristen ins All befördert. Beim ersten Flug im Juli 2021 war unter anderem Amazon-Gründer Bezos selbst an Bord. Am zweiten im Oktober 2021 nahm der damals 90-jährige kanadische Schauspieler William Shatner teil, der mit seiner Rolle als «Captain Kirk» in «Star Trek» weltberühmt geworden war. Beim dritten Flug im Dezember 2021 war unter anderem die Tochter des ersten US-Amerikaners im All, Laura Shepard Churchley, dabei.

Guy Pearce spielt in TV-Finale von «Neighbours» mit

LOS ANGELES: Die Promi-Besetzung für die Abschiedsfolge der langjährigen australischen Erfolgs-Soap «Neighbours» (Nachbarn) wächst weiter an. Auch Hollywood-Star Guy Pearce (54, «Memento», «Alien: Covenant») kehrt für das Finale mit alten Kollegen vor die TV-Kameras zurück. «So schön, zurück bei der Gang zu sein», schrieb der in Australien aufgewachsene Schauspieler am Samstag auf Twitter zu Fotos von den Dreharbeiten.

Die beiden Australier Kylie Minogue und Jason Donovan hatten schon im Mai ihre Rückkehr für das Serienfinale verkündet. Die seit 1985 laufende, einst weltweit beliebte Soap wird nach 37 Jahren eingestellt. Die letzte Folge soll Anfang August ausgestrahlt werden. «Nachbarn» lief ab 1989 für einige Jahre auch in Deutschland. Erzählt wird das Leben der Bewohner der Ramsay Street in einem fiktiven Vorort von Melbourne.

Die Sängerin und Schauspielerin Minogue hatte sich Anfang März traurig über das Aus der Serie geäußert, die ihr und vielen anderen Kollegen in den 1980er Jahren als Karriere-Sprungbrett gedient hatte. Pearce spielte die Rolle des Mike Young von 1986 bis 1989. Auch Margot Robbie, Liam Hemsworth und Russell Crowe wirkten zeitweise in der Soap mit.

Zitat: Claus Peymann über die Theaterwelt

«Aber manchmal denke ich, in der tiefsten Melancholie, vielleicht ist das Theater tatsächlich tot?»

(Theatermacher Claus Peymann vor seinem 85. Geburtstag im dpa-Interview)

Happy Birthday, Lilibet - Palast gratuliert der Queen-Urenkelin

LONDON: Zu ihrem ersten Geburtstag hat Queen-Urenkelin Lilibet Glückwünsche aus dem Palast erhalten. «Wir wünschen Lilibet alles Gute zum 1. Geburtstag», so äußerte sich der offizielle Account der Königlichen Familie am Samstag auf Twitter und postete dazu ein Luftballon-Emoji. Wie Medien berichteten, wollte Königin Elizabeth II. ihr zweitjüngstes Urgroßkind noch am Samstag persönlich treffen.

Nach Informationen der Zeitung «Sun» ist die Audienz für Lilibets Familie um Vater Prinz Harry und Herzogin Meghan aber nicht das erste Mal, dass die Queen das Kleinkind persönlich sieht. Demnach hat Elizabeth die kleine Lilibet, die nach dem familieninternen Spitznamen der Monarchin benannt ist, bereits an einem der Vortage kennengelernt.

Die Nummer 8 der britischen Thronfolge ist derzeit erstmals in der Heimat ihres Vaters zu Besuch. Die Familie, zu der auch Lilibets großer Bruder Archie (3) gehört, lebt seit gut zwei Jahre in den USA, nachdem Harry und Meghan ihre royalen Pflichten aufgegeben hatten. Deren Teilnahme am 70. Thronjubiläum der Queen hatte Hoffnungen geschürt, dass die Spannungen innerhalb der königlichen Familie überwunden werden können.

Vor allem Harrys Vater Prinz Charles und sein älterer Bruder Prinz William sollen dem Paar dessen scharfe Kritik und schwere Vorwürfe gegen den Palast noch übel nehmen. Meghan und Harry waren am Freitag beim Dankgottesdienst für die Queen in der Londoner Kathedrale St. Paul's, sie reisten im Konvoi mit anderen Familienmitgliedern an. Dabei wurden sie von Schaulustigen bejubelt. Bei der Zeremonie seien sich William und Harry aber aus dem Weg gegangen, berichteten britische Medien.

Einziges Deutschland-Konzert - David Helfgott in Cottbus gefeiert

COTTBUS: Mit einem umjubelten Auftritt hat der australische Ausnahmepianist David Helfgott (75) am Freitagabend sein einziges Deutschland-Konzert gegeben. In einem alten Filmtheater der ostdeutschen Stadt Cottbus spielte er Werke unter anderem von Beethoven, Bach, Chopin und Liszt.

Die Abschiedstournee Helfgotts war wegen Corona mehrfach verschoben worden. Das ausverkaufte Konzert fand im Rahmen der Brandenburger Festspiele statt.

Der Musiker trat zuvor am 23. Mai im Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL) auf. Nach seinem Auftritt in Cottbus spielt der Musiker am 17. Juni noch in der weltberühmten Carnegie Hall in New York.

Helfgott gehört zu den weltweit gefeierten Musikern. Nach Angaben der Veranstalter hatte sich der Pianist, dessen Lebensgeschichte im oscarprämierten Werk «Shine - Der Weg ins Licht» (1996) verfilmt wurde, für den Auftrittsort Cottbus entschieden, als er von seinem Konzertbüro unter anderem Bilder des alten Kinos vorgelegt bekam.

Charles und William sprechen bei Konzert zu Ehren der Queen

LONDON: Mit eigenen Reden wollen Thronfolger Prinz Charles und sein Sohn Prinz William bei einem Mega-Konzert in London die Queen zu ihrem 70. Thronjubiläum würdigen. Der älteste Sohn von Königin Elizabeth II. und ihr Enkel wollten sich am späten Samstagabend auf einer Bühne vor dem Buckingham-Palast äußern und jeweils separat an die etwa 22.000 Zuschauer wenden, berichteten britische Medien.

Das zweieinhalbstündige Spektakel bildet den Höhepunkt des dritten Tages der Jubiläumsfeierlichkeiten. Auftreten sollen unter anderem die US-Sängerinnen Alicia Keys und Diana Ross sowie die britischen Bands Duran Duran und Queen. Mit Spannung erwartet wurde der Auftritt von Queen-Gitarrist Brian May. Beim goldenen Thronjubiläum 2002 hatte er vom Dach des Palasts eine rockige Version der Nationalhymne «God Save the Queen» gespielt. Auch Prominente wie Fußballer David Beckham und Schauspielerin Julie Andrews sollen dabei sein.

Ob die Queen die Feier zu ihren Ehren live am Palast verfolgen wird, galt am Morgen als unwahrscheinlich. Die 96-Jährige hatte ihre Teilnahme am Dankgottesdienst zu ihren Ehren am Freitag ebenso abgesagt wie den Besuch eines für Samstagnachmittag geplanten Pferderennens nahe London. Die Monarchin hatte zuletzt wegen Mobilitätsproblemen immer wieder Termine abgesagt. Es wurde erwartet, dass ihre Tochter Prinzessin Anne sie an der Rennbahn vertritt.

Auf ihrer Residenz Schloss Windsor wollte die Queen stattdessen ihren Enkel Prinz Harry und dessen Familie empfangen, die zu den Feierlichkeiten erstmals gemeinsam aus den USA angereist war. Harrys Tochter Lilibet, die nach dem familieninternen Spitznamen ihrer Urgroßmutter benannt ist, feierte am Samstag ihren ersten Geburtstag.

Britische Aktivisten hoffen auf Ende der Monarchie nach Queen

LONDON: Britische Gegner der Royal Family hoffen nach der Regentschaft von Königin Elizabeth II. auf ein Ende der Monarchie. Die Queen werde nicht das letzte gekrönte Staatsoberhaupt sein, da bereits mit ihrem Tode ihr ältester Sohn Charles König sei, sagte Graham Smith von der Organisation Republic der Deutschen Presse-Agentur in London. «Aber sie stellt das Ende der Institution Monarchie dar, wie wir sie kennen. Für die meisten Leute sind die Monarchie und die Queen dieselbe Sache», sagte Smith. Daher sei die weit verbreitete Ansicht, dass die Monarchie beendet sei, sobald die Queen nicht mehr da sei, behauptete der Aktivist.

Smith verwies auf Umfragen, denen zufolge die Unterstützung für die Monarchie zwar bei mehr als 60 Prozent liegt, aber in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen ist. «Deshalb hoffen wir, dass die Monarchie während König Charles' Herrschaft abgeschafft werden wird.» Wenn die Umfragewerte bereits zu Zeiten der durchaus beliebten Queen fielen, werde die Unterstützung mit Charles auf dem Thron noch tiefer sinken. Es sei gut möglich, dass die Zustimmung dann bald unter 50 Prozent falle. Sowohl der Thronfolger als auch sein ältester Sohn Prinz William seien den Leuten egal. «Die Chancen, dass (Williams Sohn) Georg einmal auf dem Thron sitzt, sind ziemlich gering.»

Der Royals-Kritiker betonte, die Royal Family sei weder demokratisch gewählt noch transparent. Dennoch koste sie die Steuerzahler jährlich Hunderte Millionen Pfund. Anders als von Befürwortern angeführt gebe es keinen wirtschaftlichen Gegenwert. Natürlich würden Touristen etwa den Buckingham-Palast angucken. «Sie machen Fotos, die sie auch bei Palästen oder Schlössern in Frankreich oder Deutschland machen würden. Es macht keinen Unterschied, ob es die Monarchie gibt», sagte Smith. Zudem zeigten Zahlen, dass der Londoner Tower beliebter sei als der Buckingham-Palast oder die Queen-Residenz Schloss Windsor - «und mit dem Tower hatten die Royals lange schon nicht mehr zu tun.»