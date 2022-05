Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 14.05.22 | Aktualisiert um: 16:00 | Überblick

Todkranke BBC-Moderatorin freut sich über Besuch von Prinz William

LONDON: Die im Endstadium an Krebs erkrankte britische Radiomoderatorin Deborah James, die kürzlich von der Queen geadelt wurde, hat ihren Ritterorden persönlich von Prinz William (39) überreicht bekommen.

Auf Bildern, die James am Freitagabend auf ihren Instagram-Account stellte, war der Zweite in der britischen Thronfolge mit der 40 Jahre alten James und Angehörigen im Garten der Familie zu sehen. «Prinz William ist tatsächlich zu unserem Zuhause gekommen heute!», schrieb James. Sie fügte hinzu: «Ich fühle mich sehr geehrt, dass er für einen Afternoon Tea und Champagner bei uns war (...)». William habe nicht nur viel Zeit mit der Familie verbracht, sondern auch ihren Orden mitgebracht, der ihr den Titel «Dame» verschafft, dem weiblichen Gegenstück zu «Sir».

James hatte sich einen Namen gemacht mit einem BBC-Podcast über Krebs, in dem sie sehr offen über ihre eigene Darmkrebs-Erkrankung sprach. Vor wenigen Tagen offenbarte sie, dass sie inzwischen im Endstadium ist und nur noch eine sehr begrenzte Zeit zu leben hat. Mit einem Spendenaufruf zugunsten der Krebsforschung gelang es ihr nach eigenen Angaben, seitdem mehr als 5 Millionen Pfund (5,9 Mio Euro) zu sammeln.

PEN setzt Tagung fort - Neuausrichtung nötig

GOTHA: Nach dem überraschenden Rücktritt des PEN-Präsidenten Deniz Yücel hat die Schriftstellervereinigung am Samstag ihre Jahrestagung in Gotha fortgesetzt. Das deutsche PEN-Zentrum steht vor einem personellen Neuanfang. Die Neuwahl der vakanten Präsidiumsposten muss nach PEN-Angaben auf einer nach der in Gotha folgenden Mitgliederversammlung stattfinden. Bis dahin muss ein Interimspräsident die Geschäfte übergangsweise führen, hieß es. Die nächste reguläre Mitgliederversammlung steht 2023 voraussichtlich in Tübingen an.

Der Journalist Yücel hatte am Freitagabend sein Präsidentenamt hingeschmissen und seinen Austritt aus der «Bratwurstbude» PEN erklärt. Zuvor war sein Abwahlantrag - der ein Novum in der jüngeren Vereinsgeschichte war - nur knapp gescheitert. Zugleich hatten die Mitglieder in Gotha den Yücel-Vertrauten im Präsidium, Schatzmeister Joachim Helfer, abgewählt.

Der Führungsstil der erst im Oktober gewählten Spitzenriege hatte zu heftigen internen Querelen und einer tiefen Spaltung der Vereinigung geführt. Dabei ging es unter anderem um Beleidigungen, Mobbingvorwürfe und den Umgangston. Auch in Gotha wurde bei der Jahresversammlung über Stunden hitzig und in teils sehr unversöhnlichem Ton debattiert.