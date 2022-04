Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Dänische Prinzessin Isabella konfirmiert

KOPENHAGEN: Die dänische Prinzessin Isabella (15) ist konfirmiert worden. Die Feier fand am Samstag in der Kirche von Schloss Fredensborg statt, in der vor gut einem Jahr schon Isabellas älterer Bruder Prinz Christian (16) sowie zuvor auch zahlreiche andere dänische Royals konfirmiert worden waren. Sie habe sich sehr lange auf diesen Tag gefreut, sagte die strahlende Prinzessin im Anschluss. Der Gottesdienst sei «fantastisch» gewesen.

Unter dänischen Beobachtern erregte diesmal Aufsehen, dass Isabella anlässlich des besonderen Tages statt eines Kleids einen adretten Hosenanzug trug. «Stilvolle Prinzessin», jubelte die Boulevardzeitung «Ekstra Bladet».

Isabella, die oft nur Bella genannt wird, ist vor anderthalb Wochen 15 Jahre alt geworden. Sie ist das erste weibliche Enkelkind von Königin Margrethe II. (82). Hinter ihrem Vater Kronprinz Frederik (53) und ihrem älteren Bruder Christian nimmt sie die dritte Stelle der dänischen Thronfolge ein. Sie geht derzeit in die achte Klasse einer öffentlichen Schule nördlich von Kopenhagen.

US-Gericht hält Maxwell-Schuldspruch aufrecht

NEW YORK: Ein Gericht in New York hat den Schuldspruch gegen die Ex-Partnerin des gestorbenen US-Multimillionärs Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, aufrechterhalten. Richterin Alison Nathan entschied am Freitag (Ortszeit), dass genügend Beweise für eine Verurteilung wegen Menschenhandels mit Minderjährigen zu Missbrauchszwecken vorliegen. Damit scheiterten Maxwells Anwälte damit, die Strafmaßverkündung am 28. Juni zu verhindern.

Maxwell war in sechs Punkten angeklagt gewesen und Ende Dezember schuldig gesprochen worden. Die Britin habe als Helferin ihres Ex-Partners Epstein eine zentrale Rolle beim Aufbau von dessen Ring zum sexuellen Missbrauch junger Mädchen gespielt, entschied die Jury in New York. Der 60-Jährigen drohen mehrere Jahrzehnte Haft.