Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

16 Jahre nach «Die Straße»: Zwei neue Romane von Cormac McCarthy

NEW YORK: Rund 16 Jahre nach seinem Bestseller «Die Straße» bringt der US-Autor Cormac McCarthy in diesem Jahr gleich zwei neue Romane heraus. «The Passenger» solle am 25. Oktober erscheinen, «Stella Maris» am 22. November, teilte der Knopf-Verlag mit. Die beiden inhaltlich miteinander verbundenen Bücher handeln von der Geschichte eines Geschwisterpaares.

Der 88-Jährige, der zu den erfolgreichsten und bedeutendsten Autoren seiner Generation in den USA gezählt wird, hat bislang rund ein Dutzend Werke veröffentlicht - allerdings keinen Roman mehr seit dem Bestseller «Die Straße» 2006. McCarthy wurde unter anderem mit dem Pulitzer-Preis und dem National Book Award ausgezeichnet, zahlreiche seiner Werke wurden verfilmt, darunter «No Country for Old Men».