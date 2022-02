Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 05.02.22 | Überblick

Spielberg verfilmt Kindheit - David Lynch als Schauspieler dabei

LOS ANGELES: US-Regisseur David Lynch ist für Filme wie «Eraserhead», «Blue Velvet», «Mulholland Drive» und die TV-Kultserie «Twin Peaks» bekannt, doch nun will der 76-Jährige offenbar vor die Kamera treten. Lynch sei zu der Besetzung für den Steven-Spielberg- Film «The Fabelmans» gestoßen, wie die US-Branchenportale «Deadline.com» und «Variety» am Freitag berichteten. Einzelheiten über seinen Rolle wurden allerdings nicht bekannt. Zahlreiche Schauspieler sind an Bord, darunter Michelle Williams, Seth Rogen, Paul Dano und Judd Hirsch.

Oscar-Preisträger Spielberg (75, «West Side Story») schaut in dem autobiografisch geprägten Drama «The Fabelmans» auf seine Kindheit zurück. Dano spielt eine Figur in Anlehnung an Spielbergs Vater, Williams die Mutter-Rolle, Newcomer Gabriel LaBelle mimt den jungen Spielberg. Der Film soll Ende des Jahres in die Kinos kommen. Spielberg verbrachte in den 50er Jahren Teile seiner Kindheit im US-Staat Arizona. Mit einer Super-8-mm-Filmkamera, einem Geschenk seines Vaters, drehte er schon als Teenager Filme.

Neben seiner Regie-Arbeit tritt Lynch gelegentlich als Schauspieler auf, etwa in dem Film «Lucky» (2017) oder in kleineren Cameo-Rollen in seinen eigenen Produktionen.

Harald Glööckler und Peter Althof fliegen aus dem Dschungelcamp

KÖLN: Doch kein Dschungelköönig: Modeschöpfer Harald Glööckler muss kurz vor dem Finale das RTL-Dschungelcamp verlassen. Der 56-Jährige - zeitweise als Favorit gehandelt - erhielt am Freitagabend zu wenige Stimmen der Zuschauer, wie ihm Moderatorin Sonja Zietlow und ihr Kollege Daniel Hartwich mitteilten. Neben Glööckler muss auch der chronisch gut gelaunte Promi-Bodyguard Peter Althof (66) seine Sachen packen. Im Halbfinale der Reality-Show «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» wurden gleich zwei Kandidaten aus dem Rennen genommen.

Der für seine opulent-kitschige Optik bekannte Modemacher Glööckler («Pompöös») trug das Zuschauer-Votum äußerlich mit Fassung. «Ich war sehr gern da, ich hätte mich auch gefreut, ins Finale zu kommen», sagte er. Aber er wolle auch «ganz ehrlich» sein: Er sei gesundheitlich derart angeschlagen, dass er eigentlich froh sei, rauszukommen. Zudem freute er sich, die Dschungel-Kluft hinter sich lassen zu können: «Ich kann endlich auch wieder Glitzer anziehen. Das ist auch schön.»

Das Finale der Show am Samstagabend bestreiten nun drei Männer unter 35 Jahren: Schauspieler Eric Stehfest (32, «Gute Zeiten, schlechte Zeiten») sowie die beiden Reality-Kandidaten Filip Pavlovic (27, «Bachelorette») und Manuel Flickinger (33, «Prince Charming»). Vor allem Flickinger konnte sein Glück kaum fassen. «Ach Gott, ich hab Gänsehaut ohne Ende», sagte er.