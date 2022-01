Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 08.01.22 | Überblick

Manager: Beerdigung von Betty White kein großes Event

LOS ANGELES: Der Tod von «Golden Girl» Betty White kurz vor ihrem 100. Geburtstag hat weltweit Trauer ausgelöst. Doch ein öffentliches Begräbnis wird es wohl nicht geben. «Betty hat das nie gewollt», sagte ihr langjähriger Manager Jeff Witjas nun auch in der US-Sendung «Inside Edition». Die Bestattung werde privat und klein gehalten. Weltbekannt wurde White, die an Silvester starb, als naive Witwe Rose in der Sitcom «Golden Girls». Alle ihre Kolleginnen von damals starben früher: Estelle Getty (Sophia) im Jahr 2008, Beatrice Arthur (Dorothy) 2009 und Rue McClanahan (Blanche) 2010.

Ein als Ehrung schon länger geplanter Film über Whites Leben soll an ihrem 100. Geburtstag (17.1.) in Hunderten Kinos in den USA laufen. Darin kommen Kollegen wie Reynolds und Robert Redford zu Wort. Mehr als 75 Jahre arbeitete White im Film- und TV-Geschäft. Sie war dreimal verheiratet und kinderlos.