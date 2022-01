Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 01.01.22 | Überblick

Prinz Charles würdigt Kampf für Frieden und Menschenrechte

LONDON: Der britische Thronfolger Prinz Charles (73) hat in seiner Neujahrsbotschaft den Kampf für Frieden und Menschenrechte in vielen Teilen der Erde gewürdigt.

«In Ländern wie Afghanistan, Syrien, Myanmar und vielen anderen sind die Gefahr und die Realität politischer und religiöser Verfolgung und Unsicherheit mit einer zunehmend verschlechterten humanitären Lage verbunden», sagte Charles einer Mitteilung zufolge, die seine Residenz Clarence House am Samstag veröffentlichte. «Angesichts dieser Widrigkeiten reagieren unglaublich mutige Einzelpersonen, lokale Gemeinschaften und internationale Organisationen auf die große Not, indem sie lebenswichtige Hilfe leisten».

Der älteste Sohn von Queen Elizabeth II. (95) betonte, er bete für die friedliche Beilegung aller Konflikte und für den Mut, weltweit Schwache und Bedürftige zu unterstützen. Charles ist Schirmherr mehrerer Hilfsorganisationen, unter anderem der britischen Ableger des Roten Kreuzes und des International Rescue Committee.

Bond-Star Craig und fiktiver 007 haben nun dieselbe Königshausehre

LONDON: Traditionell ehrt das britische Königshaus zum neuen Jahr in den «New Year Honours» Hunderte mit Orden und Auszeichnungen. Darunter sind auch immer Prominente. Zum Abschied seiner Rolle als James Bond zieht Darsteller Daniel Craig (53) nun auch im echten Leben mit der Filmfigur gleich. Der Palast machte den Filmstar, der in diesem Jahr in «Keine Zeit zum Sterben» zum letzten Mal als Agent 007 im Kino zu sehen war, zum Companion of the Order of St. Michael and St. George, wie der Buckingham-Palast am Freitagabend mitteilte. Dieselbe Ehre, die oft Diplomaten zuteil wird, hält auch der fiktive Bond in den Büchern von Ian Fleming (1908-1964) und den Filmen.

Craig war nach Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton und Pierce Brosnan der sechste offizielle Bond-Schauspieler. Bei der Zahl der Filme liegt er mit fünf Kinostreifen hinter Moore (1927-2017) und Connery (1930-2020).